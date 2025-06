Signal test gebruikersnamen voor chatten zonder delen telefoonnummers

Signal experimenteert met gebruikersnamen op zijn platform. Hiermee hoeven gebruikers niet langer hun telefoonnummers met andere gebruikers te delen om met elkaar te kunnen chatten. Een algemene release volgt begin 2024.

De testfunctie is aangekondigd op het forum van Signal. Het platform noemt de feature vooralsnog een 'prebèta' en waarschuwt voor bugs, zoals crashes van de dienst en pushnotificaties die mogelijk niet werken. Signal verwacht de functie begin volgend jaar aan iedereen beschikbaar te stellen, vertelt Signal-president Meredith Whittaker op Reddit.

Volgens screenshots op sociale media kunnen gebruikers hun username met elkaar delen via een QR-code. Na het instellen van een gebruikersnaam wordt het ook mogelijk om je telefoonnummer te verbergen voor andere gebruikers. Zo kunnen Signal-gebruikers alsnog met elkaar chatten, ook als ze hun telefoonnummer privé willen houden. Momenteel kan dat nog niet.

De feature is momenteel beschikbaar in testbuilds van Signal. Android-gebruikers kunnen die downloaden via Google Firebase. Desktopgebruikers kunnen de broncode compileren of voorgecompileerde builds downloaden via de blogpost van Signal. IOS-gebruikers kunnen de Signal-code voor iOS clonen en draaien in de XCode-simulator.