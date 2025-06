Signal gaat telefoonnummers minder vaak tonen en introduceert gebruikersnamen

Signal gaat het telefoonnummer van gebruikers niet langer standaard tonen aan mensen die dat telefoonnummer niet hebben opgeslagen. De chatdienst komt daarnaast met gebruikersnamen zodat mensen kunnen chatten zonder hun telefoonnummer te hoeven delen.

De chatdienst gaat het telefoonnummer van een gebruiker niet langer tonen als gesprekspartners dat nummer niet hebben opgeslagen. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld in een groepsgesprek komt, wordt zijn of haar nummer zo niet langer gedeeld met de rest van de groep.

Gebruikers die hun telefoonnummer niet willen delen met anderen, kunnen nu bovendien een gebruikersnaam aanmaken om te delen met anderen. Deze gebruikersnaam staat los van de profielnaam en is verder niet zichtbaar in chats. Een telefoonnummer is bovendien nog steeds vereist voor Signal-accounts. Deze functie zat sinds november in een 'prebèta' en zit nu in een reguliere bèta.

Met dat gebruikersnaam kunnen gebruikers er ook voor kiezen niet langer vindbaar te zijn met hun telefoonnummer. Anderen kunnen dan alleen met die gebruiker chatten als zij een gebruikersnaam hebben of als de ander een chat begint. Signal benadrukt dat de gebruikersnamen optioneel zijn en zegt dat alle functies in de komende weken beschikbaar komen naar alle gebruikers. Gebruikersnamen zijn deelbaar met links of QR-codes.

De gebruikersnamen worden met een aangepaste Ristretto 25519-hash versleuteld opgeslagen. Gebruikers kunnen hun gebruikersnaam verwijderen of aanpassen. Een gebruikersnaam moet aan het einde minstens twee cijfers hebben. Die gebruikersnaam moet ook exact worden overgenomen door de gesprekspartner; Signal gaat geen zoekoverzichten weergeven van gebruikersnamen.