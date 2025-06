OnePlus toont Watch 2, gaat op 26 februari meer details delen

OnePlus heeft de Watch 2 laten zien. Het is de tweede smartwatch van het bedrijf, drie jaar na de Watch 1. De smartwatch zou een accuduur van maximaal honderd uur hebben. De Watch 2 heeft een gewijzigd ontwerp en heeft twee knoppen aan de rechterzijde.

De behuizing van de smartwatch is gemaakt van roestvast staal. OnePlus gaat de Watch 2 leveren in staalkleur en in het zwart. Het bedrijf geeft verder geen details en zegt op 26 februari meer informatie te geven over de Watch 2. Volgens eerdere geruchten krijgt het horloge een 1,49"-amoledscherm, een Snapdragon W5 Gen 1-soc en Wear OS 4.