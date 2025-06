Garmin Forerunner 165-smartwatch heeft 1,2"-amoledscherm en kost 280 euro

Garmin heeft de Forerunner 165-serie aangekondigd, twee smartwatches met een rond 1,2"-amoledscherm en een zuurstofsaturatiemeter. De duurdere Music-versie heeft opslag voor muziek en kan gekoppeld worden aan draadloze koptelefoons.

De Forerunner 165 lijkt op de Forerunner 965, maar kan niet tegelijk meerdere gps-banden lezen waardoor de gps-positionering mogelijk minder nauwkeurig is, met name in gebieden met slecht zicht op satellieten. Daarnaast heeft de goedkopere smartwatch een minder geavanceerde hartslagsensor, waardoor de 165 geen hartfilmpje maken van de gebruiker.

De twee Forerunner 165-smartwatches bieden wel meerdere sportmodussen en kunnen de gebruiker bijvoorbeeld trainingsadviezen geven. De twee horloges hebben een maximale accuduur van 11 dagen, of tot 19 uur met gps-modus. De horloges hebben vijf fysieke knoppen en ondersteunen Garmin Pay. Het scherm heeft een resolutie van 390x390 pixels.

Beide horloges zijn 43x43x11,6mm groot. De horloges passen om polsen met een omtrek van 126 tot 203mm en wegen 39 gram. De Forerunner 165 kost 279,99 euro en de Music-versie kost 329,99 euro. Beide zijn direct te koop. De Music-versie heeft muziekopslag voor bijvoorbeeld gedownloade nummers van streamingdiensten en kan de gebruiker via een draadloze koptelefoon begeleide workouts geven of prestatiewaarschuwingen.