Garmin brengt Venu 3-smartwatches met iets langere accuduur uit voor 500 euro

Garmin heeft de Venu 3-smartwatchserie uitgebracht. De serie bestaat uit de 45mm-Venu 3 en de 41mm-Venu 3S. De smartwatches krijgen een iets langere accuduur van 14 dagen in plaats van 11 dagen, en krijgen een rolstoelmodus.

De Venu 3 en Venu 3S hebben respectievelijk een 1,4"- en 1,2"-amoledscherm, iets groter dan de 1,3"- en 1,1"-schermen van de Venu 2-serie. De resoluties liggen bij beide schermen ook iets hoger, met 454x454 en 390x390 pixels. De 3 heeft een accuduur van maximaal 14 dagen; de 3S kan maximaal 10 dagen mee. Bij de Venu 2 was de maximale accuduur nog 11 dagen.

Garmin zegt dat de Venu 3-horloges betere gepersonaliseerde slaapcoaching krijgen, waarbij slaapstadia, dutjes en andere data zoals zuurstofgehalte in het bloed en de hartslagvariabiliteit worden gemeten. Eveneens nieuw is een rolstoelmodus, waardoor rolstoelgebruikers dagelijkse pushes bij kunnen houden en meldingen kunnen krijgen waarin ze worden aangespoord om weer te bewegen. Daarnaast zijn er sportapps en -work-outs voor rolstoelgebruikers.

Verder krijgen de smartwatches een ingebouwde speaker en microfoon om met een gekoppelde smartphone telefoongesprekken te kunnen voeren, of voor een slimme assistent. Gebruikers kunnen ook het lettertype groter of kleiner maken, meditatiesessies starten, advies krijgen over work-outhersteltijden en krijgen een verbeterde Body Battery, die het energieniveau van de gebruiker in kaart brengt.

De smartwatches komen met dertig ingebouwde sportapps. Beide smartwatches hebben een roestvaststalen rand, siliconen of leren banden en zijn beschikbaar in zwart en zilver. De 3S is daarnaast in onder meer grijs, groen en goud beschikbaar. Beide smartwatches zijn per direct verkrijgbaar en kosten vijfhonderd euro.