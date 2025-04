Google introduceert Pixel Watch 2 die temperatuur kan meten

Google heeft de Pixel Watch 2 geïntroduceerd. Ten opzichte van de eerste versie van vorig jaar is er een nieuwe soc en zijn er nieuwe sensors bijgekomen, waaronder een sensor om de huidtemperatuur waar te nemen.

De hartslagmeter is vernieuwd en is nu een 'multi path'-ontwerp, zegt Google. De hartslagregistratie van de eerste Pixel Watch was al goed, maar volgens onze review was er ruimte voor verbetering. Google heeft elektrodes toegevoegd voor cEDA-metingen, continue elektrodermale activiteit. Dat is een meting van de geleiding van electriciteit door de huid om stress waar te nemen, iets wat al in diverse smartwatches zit. Onder meer Fitbit, dat door Google is overgenomen, had het al in diverse modellen zitten.

Ook is er een temperatuurmeter voor de huid. Google zei al eerder dat ook de Pixel 8-telefoons een temperatuurmeter krijgen. Die in de Watch 2 houdt de huidtemperatuur in de gaten. Op het gebied van software krijgt het horloge Wear OS 4 met Gmail- en Calendar-apps. Ook de Safety Check-functie van Pixel-telefoons komt op het horloge beschikbaar.

De Watch 2 draait op een Qualcomm Snapdragon Wear W5 Gen 1. Die heeft vier ARM Cortex A53-kernen op 1,7GHz en een Adreno 702-GPU. Google heeft de standaard low-power co-processor verwisseld. In plaats van een Cortex M55 gaat het om een oudere Cortex M33-chip. Waarom Google dat heeft gedaan, is onbekend. De Pixel Watch 2 komt volgende week uit in Nederland en België voor 399 euro.