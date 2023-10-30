Google bevestigt Android 14-bug op Pixels met verschillende gebruikersprofielen

Google erkent dat een Android 14-bug tot problemen leidt op enkele Pixel-toestellen met meer dan één gebruikersprofiel. De primaire gebruiker krijgt hierdoor geen toegang meer tot de mediaopslag. Een poging tot herstel kan ertoe leiden dat het toestel in een opstartlus terechtkomt.

Een communitymanager van Google bevestigt de problemen op Pixel-apparaten die de Android 14-upgrade ontvangen hebben én verschillende gebruikersprofielen hebben ingesteld. "We blijven werken aan oplossingen voor getroffen apparaten en hebben al een Google Play-systeemupdate uitgebracht die helpt voorkomen dat dit probleem op meer apparaten wordt getriggerd", zegt de medewerker. Ook wordt onderzocht hoe gegevens kunnen worden hersteld op apparaten die in een opstartlus terecht zijn gekomen.

Sommige getroffen Pixel-toestellen starten naar verluidt opnieuw op en tonen een bericht waarmee gebruikers hun toestel kunnen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Als de gebruiker voor de reset kiest, kan dit tot gegevensverlies leiden als er geen back-up is gemaakt. Het weigeren van de fabrieksreset resulteert echter in een opstartlus, waardoor het toestel herhaaldelijk opnieuw opstart.

Aanvankelijk leek het erop dat de problemen enkel op Pixel 6-toestellen aanwezig waren. Inmiddels lijkt het om meer Pixel-apparaten te gaan die kunnen upgraden naar Android 14. Ook de Pixel Fold en Pixel Tablet kunnen last hebben van de bug, meldt ARS Technica. Op Googles Issue Tracker melden meer dan achthonderd gebruikers dat ze na het upgraden naar Android 14 geen toegang hebben tot de opslag van het toestel.

Google raadt Pixel-eigenaren die nog geen last hebben van de bug, aan om op hun toestel geen secundaire gebruikersprofielen aan te maken of erop in te loggen tot er een fix is uitgerold. Onder de gebruikersprofielen behoren naast het hoofdprofiel bijvoorbeeld gast- en kinderprofielen. Het gebruiken van verschillende Google-accounts door de primaire gebruiker is niet van invloed, benadrukt de communitymanager.

Android 14 is sinds 4 oktober beschikbaar voor Pixel-smartphones. Op die dag werden eveneens de Pixel 8 en Pixel 8 Pro aangekondigd. Ook enkele andere Android-smartphones, waaronder de Samsung Galaxy S23-toestellen, krijgen een upgrade naar het nieuwe OS.

Google Pixel 8 Pro en Pixel 7 Pro
Google Pixel 8 Pro en Pixel 7 Pro.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 30-10-2023 14:27 32

30-10-2023 • 14:27

32

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Reacties (32)

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johnny2000 30 oktober 2023 14:45
Deze had ik vorige week al gesubmit. Ik ben ook 1 van de vele gebruikers die hier last van heeft. Gelukkig niet de bootloop variant. Ik wacht op de update en hopelijk valt er dan nog wat van de telefoon te halen.

Wel contact gehad met ondersteuning van Google, maar die kwamen al snel uit bij een factory reset. Dat heb ik dus maar even niet gedaan.

Het vreemde is dat ik bij launch de 14 update heb geinstalleerd en pas donderdag in 1 keer problemen had, zonder echte interactie. Ik zag het doordat ik geen Whatsapp meldingen kon downloaden.

Ik ben even klaar met de Pixel.

[Reactie gewijzigd door johnny2000 op 23 juli 2024 20:56]

Finwe @johnny200030 oktober 2023 14:47
Het probleem zit in de f2fs kernel driver, maar het werd helaas pas later getriggerd door een Google Play system update, die pas is uitgerold.

Als je niet in de bootloop variant zit is de verwachting dat de update je telefoon herstelt.

[Reactie gewijzigd door Finwe op 23 juli 2024 20:56]

tistjendop @Finwe30 oktober 2023 15:30
Wellicht is die Google Play system update dan teruggetrokken (op zijn minst voor Android 14 devices)?
Want in het draadje over de Samsung S23 toestellen zijn daar ook wel wat verwonderde posters waarbij de Play Services update op 1 juli of 1 september staat en er geen verdere update gevonden wordt.
Eerste vermelding Google Play systemupdate staat nog op 1 juli na update naar Android 14

[Reactie gewijzigd door tistjendop op 23 juli 2024 20:56]

Finwe @tistjendop30 oktober 2023 15:41
Er is een nieuwe update uitgerold die het probleem niet meer triggert op apparaten die het nog niet hebben. Maar voor apparaten die het al wel hebben wordt er naar een losse fix gekeken, onafhankelijk van de Play system update.
rookie no. 1 @Finwe30 oktober 2023 15:31
Mooi, dan zit het niet in GrapheneOS :)
Finwe @rookie no. 130 oktober 2023 15:40
GrapheneOS heeft die kernel patch ook gewoon (ondanks dat ze pochen op social media dat ze zo voorzichtig zijn).
nst6ldr
@Finwe30 oktober 2023 15:53
Of je doet gewoon geen aannames en leest er zelf op na dat ze dit allang hadden geconstateerd:
Our first experimental release based on Android 14 was published on October 6th. We think we already had this issue resolved for that release:

https://arstechnica.com/g...ut-users-remains-unfixed/

We've made additional fixes for upstream user profile issues still impacted the stock Pixel OS since then too.
De GrapheneOS gebruikers hebben in het slechtste geval last gehad van een update rollback als ze in de alpha channel zaten:
We've run into multiple Linux kernel f2fs data corruption issues before Android 14 while testing new Linux kernel LTS revisions. We avoided any of the serious issues slipping past our internal testing. The only one to make it into the Alpha channel only caused update rollback.
Vroeger wilden ze nog wel eens Google helpen met het oplossen van dit soort bugs, maar daar zijn ze (terecht) mee gestopt:
We fixed these issues for GrapheneOS users. We have a lot of downstream fixes including for serious issues which we're holding off on upstreaming until we're given the same partner access as every Android OEM. We only want to be treated fairly and we'll go back to contributing.
Finwe @nst6ldr30 oktober 2023 15:54
Het is geen aanname, dit is de commit:

https://github.com/Graphe...2e5b3b2f4bf3b958d1ee57b7b

Later is die wel gerevert, maar dat is in de originele Google common tree ook gedaan. Dus Graphene heeft hier niet echt wat anders gedaan.
nst6ldr
@Finwe30 oktober 2023 15:59
GrapheneOS heeft de patch niet voorbij alpha laten gaan omdat ze dit probleem zelf gedurende testen hebben gezien.

Google heeft deze troep (klaarblijkelijk zonder testen) in productie gedrukt.

Hoe is dat niet anders?
GertMenkel
@nst6ldr30 oktober 2023 16:07
"klaarblijkelijk zonder testen" hoeft niet per se natuurlijk, dit is een race condition, die treedt niet iedere keer op. Je moet ook maar net meerdere profielen hebben, dat zullen de meeste testtoestellen denk ik niet hebben. Er zullen vast tests worden gedaan met meerdere gebruikersprofielen, maar het kan zomaar zijn dat de race condition gewoon niet voorbij kwam tijdens die specifieke tests.

Android 14 heeft maandenlang in publieke bèta gedraaid en de commit die dit zou veroorzaken komt uit 2017. Ik denk dat dit een situatie is die pas grootschalig naar voren komt als je je software op miljoenen apparaten installeert.
nst6ldr
@GertMenkel30 oktober 2023 16:12
Android 14 heeft maandenlang in publieke bèta gedraaid en de commit die dit zou veroorzaken komt uit 2017. Ik denk dat dit een situatie is die pas grootschalig naar voren komt als je je software op miljoenen apparaten installeert.
GrapheneOS heeft naar schatting slechts 100.000 gebruikers waarvan een minderheid in alpha channel zit. Het kán niet dat een miljardenbedrijf dat slechter aftest dan een niche, tenzij ze dit gewoon niet of onvolledig testen.
Finwe @nst6ldr30 oktober 2023 16:08
Graphene kan hetzelfde probleem niet gezien hebben op hun builds, omdat er nog een Google Play system update nodig was om het probleem te triggeren. Die was nog niet uitgerold toen ze die patch al hebben teruggedraaid in hun kernel. Dus ik vermoed dat hij gewoon automatisch is terug gedraaid door een merge van de Google common tree.

Ik heb trouwens absoluut niks tegen Graphene, en ze zullen ongetwijfeld problemen vinden en oplossen, zoals alle OEMs dat doen. Ik vraag me alleen af of dat hier ook het geval was - of in ieder geval, of het echt specifiek dit probleem was.

[Reactie gewijzigd door Finwe op 23 juli 2024 20:56]

johnny2000 @Finwe30 oktober 2023 15:10
Bedankt! Dat is dan een logische verklaring.
Clevergyno 30 oktober 2023 15:38
Toch heel benieuwd hoe ze dit willen fixen zonder een reset. Vanuit een bootloop run je niet even een update.
GertMenkel
@Clevergyno30 oktober 2023 15:59
Google heeft een WebUSB-gebaseerde updatetool die werkt vanuit Chrome. Kwestie van je tefoon in fastboot zetten (volumeknop en aanknop) en de system image kan vanuit de browser worden geüpdatet vanaf iedere PC/laptop/Chromebook/Mac.

In de praktijk verwacht ik de fix bestaande kapotte bestandssystemen niet zal repareren. Factory reset, update, en dan voor goed klaar met corruptie, dat is wat ik denk dat Google's aanpak zal zijn.
royalt123 30 oktober 2023 15:09
Is dit ook van toepassing bij work profiel?
johnny2000 @royalt12330 oktober 2023 15:30
Ja zeker, ik had het zelf bij een speciaal Kids account. Volgens mij maakt het niet uit; Guest, Normaal, Work en Kids account.
Finwe @royalt12330 oktober 2023 15:42
Als je alleen een work profile hebt is dat geen probleem. Het moet echt een 'secondary user' zijn, eentje die je aanmaakt onder Settings -> System -> Multiple Users.
par4 30 oktober 2023 14:44
Nou dat heeft even geduurd..

Verstuurd vanaf mijn terug-naar-fabrieksinstellingen-herstelde-Android 14

Het lijkt mij onmogelijk voor Google om de bootloop getroffen telefoons te herstellen. (Wat volgens mij iedereen heeft; je laat als gebruiker niet de error op je schermpje staan lijkt mij; je probeert het te fixen met een reboot)

Hier een draadje met allemaal teleurgestelde mensen; https://www.reddit.com/r/GooglePixel/s/nVTxDSD1Jx

Ik vind het heel apart dat dit niet aan het licht is gekomen tijdens het testen. Een simpele reboot onder Android 14 met meerdere gebruikers profielen triggert dit probleem namelijk al.

[Reactie gewijzigd door par4 op 23 juli 2024 20:56]

paradoXical 30 oktober 2023 15:16
Sinds vanmorgen last van. Gelukkig staan al mijn foto/video direct in de cloud. Direct wat private keys geexporteerd voor de zekerheid. Geen idee wat ik nu moet doen, wachten en hopen dat dit geen factory reset gaat worden.
ikhebdelucifers 30 oktober 2023 23:31
Is er iemand wie heeft ook nog geen OTA A14 gekregen? ik lees en denk ik het is beter zo ivm bootloader problemen? ik had hoop met a14 accu duur zou stukje beter zijn.

[Reactie gewijzigd door ikhebdelucifers op 23 juli 2024 20:56]

Roel1966 30 oktober 2023 23:52
Zo te lezen lijkt mij dit toch wel een behoorlijke bug zeker wanneer je dan in een bootlus terecht komt en geen keuze meer hebt. Nu lees ik wel hier in de reacties dat een Tweaker dit wel kan fixen, maar ja, de niet-Tweakers zitten dan toch met een groot probleem.

Vraag mij wel verder af of dit dan alleen om een specifieke bug bij de Pixel toestellen gaat in combinatie dan met Android 14, of dat die bug ook bij andere fabrikanten voor kan komen.
stefanoroos 31 oktober 2023 12:37
Ook ik ben er vanochtend in terecht gekomen. Primaire telefoon, dus ga hem helaas maar terugzetten naar de fabrieksinstellingen. 2 dagen al een radiostilte van Google en de klantenservice kan je ook niet verder helpen...

Update: op bestanden en app inlog na met behulp van de Google One Back-Up alles weer werkend gekregen.
Tip: gebruik de Google Pixel Update and Software Repair

[Reactie gewijzigd door stefanoroos op 23 juli 2024 20:56]

Batraof @stefanoroos1 november 2023 01:12
Jammer dat ik dit op 18 oktober wist |:(
Leuk dat ze bij Google adviseerde om eerst een back up te maken terwijl ik in de bootloop bleef hangen. 👿
stefanoroos @Batraof1 november 2023 08:42
De technische kennis van de klantenservice was wel om te huilen inderdaad:
"Heeft u hem proberen uit en aan te zetten?"
paradoXical 31 oktober 2023 14:42
Misschien een domme vraag, maar hoe werkt de backup functie; na optreden van deze bug heeft er een reeds backup plaatsgevonden, verwijderd deze dan data aangezien de brondata op mijn toestel niet meer bestaat? Zou me niets verbazen namelijk.
stefanoroos @paradoXical1 november 2023 08:46
Ik ben nu ook benieuwd! Mijn oude back-up (voor de factory reset) bestaat naast mijn huidige back-up.

Je zou de inhoud van de back-up kunnen checken via: Drive > opslag > back-up (naast de i).
paradoXical @stefanoroos2 november 2023 09:18
Dank! Ik ga even kijken!
paradoXical @stefanoroos10 november 2023 08:01
Ik heb toch maar geduldig gewacht, ben nu de update aan het installeren. Ben benieuwd of hiermee de problemen weg zijn!

Edit: alles werkt weer.

[Reactie gewijzigd door paradoXical op 23 juli 2024 20:56]

ikhebdelucifers 31 oktober 2023 22:17
hey there, i need to ask, i bought pixel 7 last weekend, i did all updates and still i have android 13; i even tried android 14 update via software update on chrome and it says no update.
When i tried pixel software repair i do have option to install 14, but this will erase all the data.
My question is do i have to wait for OTA or it won't come and i must install it from rescue mode?
Thanks a lot in advance!

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