Google bevestigt Android 14-bug op Pixels met verschillende gebruikersprofielen

Google erkent dat een Android 14-bug tot problemen leidt op enkele Pixel-toestellen met meer dan één gebruikersprofiel. De primaire gebruiker krijgt hierdoor geen toegang meer tot de mediaopslag. Een poging tot herstel kan ertoe leiden dat het toestel in een opstartlus terechtkomt.

Een communitymanager van Google bevestigt de problemen op Pixel-apparaten die de Android 14-upgrade ontvangen hebben én verschillende gebruikersprofielen hebben ingesteld. "We blijven werken aan oplossingen voor getroffen apparaten en hebben al een Google Play-systeemupdate uitgebracht die helpt voorkomen dat dit probleem op meer apparaten wordt getriggerd", zegt de medewerker. Ook wordt onderzocht hoe gegevens kunnen worden hersteld op apparaten die in een opstartlus terecht zijn gekomen.

Sommige getroffen Pixel-toestellen starten naar verluidt opnieuw op en tonen een bericht waarmee gebruikers hun toestel kunnen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Als de gebruiker voor de reset kiest, kan dit tot gegevensverlies leiden als er geen back-up is gemaakt. Het weigeren van de fabrieksreset resulteert echter in een opstartlus, waardoor het toestel herhaaldelijk opnieuw opstart.

Aanvankelijk leek het erop dat de problemen enkel op Pixel 6-toestellen aanwezig waren. Inmiddels lijkt het om meer Pixel-apparaten te gaan die kunnen upgraden naar Android 14. Ook de Pixel Fold en Pixel Tablet kunnen last hebben van de bug, meldt ARS Technica. Op Googles Issue Tracker melden meer dan achthonderd gebruikers dat ze na het upgraden naar Android 14 geen toegang hebben tot de opslag van het toestel.

Google raadt Pixel-eigenaren die nog geen last hebben van de bug, aan om op hun toestel geen secundaire gebruikersprofielen aan te maken of erop in te loggen tot er een fix is uitgerold. Onder de gebruikersprofielen behoren naast het hoofdprofiel bijvoorbeeld gast- en kinderprofielen. Het gebruiken van verschillende Google-accounts door de primaire gebruiker is niet van invloed, benadrukt de communitymanager.

Android 14 is sinds 4 oktober beschikbaar voor Pixel-smartphones. Op die dag werden eveneens de Pixel 8 en Pixel 8 Pro aangekondigd. Ook enkele andere Android-smartphones, waaronder de Samsung Galaxy S23-toestellen, krijgen een upgrade naar het nieuwe OS.