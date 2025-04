Pixel 8 en 8 Pro zijn duurder dan voorgangers en krijgen langer updates

Google heeft de Pixel 8 en 8 Pro aangekondigd. De telefoons zijn een stuk duurder dan de 7 en 7 Pro, hoewel de dollarkoers nu gunstiger is. Google geeft de telefoons zeven jaar updates, Feature Drops en OS-upgrades, veel langer dan voorgaande Pixel-telefoons.

De termijn van zeven jaar geldt voor beveiligingsupdates, de Feature Drops die elk kwartaal uitkomen en OS-upgrades, waardoor de Pixel 8-telefoons ondersteuning krijgen tot 2030. Daarmee verlengt Google de termijn voor ondersteuning flink en loopt de zoekgigant voor op veel concurrenten. Sommige fabrikanten beloven drie jaar updates, andere vijf. Het Nederlandse Fairphone belooft vijf OS-upgrades en acht tot tien jaar beveiligingsupdates.

Google-ondersteuning Updates OS-upgrades Tot Pixel 6 3 jaar 3 upgrades Pixel 7 5 jaar 3 upgrades Pixel 8 7 jaar 7 jaar upgrades

De telefoons draaien op Googles eigen Tensor G3-soc, waarbij de zoekgigant niet diep inging op wat er precies verbeterd is, maar er zouden naast nieuwe processorkernen een nieuwe dsp, isp en neurale processorkernen in zitten. De Pixel 8 heeft 8GB Lpddr5x-geheugen; bij de Pro is dat 12GB. Beide hebben UFS 3.1-opslag met capaciteiten van 128 en 256GB. De Pro komt er ook in een 512GB-versie.

Ook de camerahardware heeft een upgrade gehad. De primaire camera heeft een 50-megapixelsensor van ongeveer 60 vierkante millimeter met een f/1.68-lens ervoor. Die zou 21 procent lichtgevoeliger zijn dan de sensor uit de Pixel 7. De camera met ultragroothoeklens van de Pixel 8 heeft autofocus en een veel bredere beeldhoek van 125 graden.

De Pixel 8 Pro heeft bij de 12-megapixelcamera met ultragroothoeklens de mogelijkheid om te focussen op 2cm afstand en dat is minder dan bij de Pixel 8 en Pixel 7 Pro. De 48-megapixelcamerasensor van de Pro is met 40 vierkante millimeter ook groter dan de 12-megapixelsensor van 16 vierkante millimeter van de Pixel 8. De Pro heeft bovendien een telecamera met 5x zoom ten opzichte van de primaire camera. Die camera heeft een 48-megapixelsensor van rond 35 vierkante millimeter en een diafragma van f/2.8. De selfiecamera is een 10,5-megapixelsensor van rond 14 vierkante millimeter en een f/2.2-lens.

Op het gebied van software is er onder meer een nachtmodus in video, die een internetverbinding vereist omdat het deels om een cloudfunctie gaat. Ook is er een functie om achtergrondgeluid in video's weg te filteren.

Beide telefoons hebben een plat scherm. Vorige Pixel Pro-modellen hebben een gebogen scherm. De Pixel 8 heeft een 6,2"-oledscherm met 2400x1080 pixels en een beeldverhouding van 20:9. Het scherm kan verversen met 60 tot 120Hz. De Pro heeft een 6,7"-oledscherm met 2992x1344 pixels en een verversingssnelheid van 1 tot 120Hz. De schermen kunnen ook feller: tot maximaal 1400 en 1600 candela per vierkante meter.

De Pixel 8 komt volgende week uit voor 799 euro; de Pixel 8 Pro gaat 1099 euro kosten. De Pixel 7 kostte bij introductie 649 euro, de Pro 899 euro. Daarmee is de prijs met 150 en 200 euro omhooggegaan, ondanks de gunstigere dollarkoers. Bij fabrikanten die in dollars dezelfde prijzen aanhouden, zoals Apple deed met zijn iPhones, daalden de europrijzen juist.