Pixel-producten komen uit in België en Google brengt Watch 2 ook naar Nederland

Google gaat zijn Pixel-telefoons, Pixel Watch en Pixel Buds uitbrengen in België. Dat heeft de internetgigant bekendgemaakt op zijn eigen Made by Google-evenement. De Watch 2 komt ook uit in Nederland, waar dat met de Pixel Watch vorig jaar nog niet zo was.

België is een van de vier landen waar Google naar uitbreidt, zegt het bedrijf. Google wil de beschikbaarheid van zijn Pixel-producten langzaam uitbreiden naar meer landen en claimt dat het 'veel werk' is om de release van producten in een nieuw land voor te bereiden.

Google Pixel-telefoons zijn al sinds het begin beschikbaar in Duitsland en Frankrijk, en sinds vorig jaar in Nederland. Eerder kwamen er al wel andere Google-hardwareproducten uit in België, zoals de Nest Mini-en Nest Hub-speakers en wifirouters. De eerste producten die gaan uitkomen, zijn de Pixel 8, Pixel 8 Pro en Pixel Watch 2.