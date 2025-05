Google begint met testen NotebookLM-tool voor samenvatten teksten

Google gaat beginnen met het testen van NotebookLM. De tool, vooralsnog alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, kan onder meer Google Docs-documenten samenvatten en daar vragen over beantwoorden.

Google richt de tool vooral op studenten, die met de dienst aantekeningen van colleges kunnen samenvatten, meldt de zoekgigant. De toegang is niet openbaar, want gebruikers kunnen zich inschrijven op een wachtlijst om toegang te krijgen tot de vroege versie van de aantekeningendienst. Het is onbekend of en wanneer NotebookLM in meer landen uitkomt. Chatbot Bard kwam donderdag uit in Nederland en België.

NotebookLM is een AI-chatbot binnen notitiesoftware. Zo is het naast samenvatten mogelijk om vragen te stellen over teksten, er een quiz van te maken om zo bijvoorbeeld lesstof te leren, en om aantekeningen om te zetten in een script voor een video. Google heeft NotebookLM gemaakt met behulp van de api voor PaLM 2, het grote taalmodel dat Google op ontwikkelaarsconferentie I/O heeft aangekondigd.