Google geeft NotebookLM audio-overzichten met discussies tussen twee AI-stemmen

Google geeft zijn digitale notitieboek NotebookLM een mogelijkheid om audiodiscussies te genereren met AI-stemmen. Die wisselen argumenten uit op basis van notities die de gebruiker zelf heeft geüpload.

De bronnen kunnen in het Nederlands zijn, maar de AI-stemmen werken alleen in het Engels. De tool moet gebruikers een manier geven om een overzicht te krijgen van de samenvatting die NotebookLM kan genereren zonder te hoeven lezen, zegt Google. De functie werkt ook in Nederland en België, waar NotebookLM eerder dit jaar uitkwam. NotebookLM werkt als chatbot maar kan relatief beperkt hallucineren omdat die zich moet baseren op de door gebruikers aangewezen bronnen en zich daar strak aan houdt. De audio-overzichten lijken wel met meer creatieve vrijheid te werken dan de tekstuele antwoorden die tot nu toe gebruikelijk waren. Gebruikers kunnen onder meer documenten en spreadsheets als bronnen gebruiken.