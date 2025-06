Google brengt 'schrijfassistent' NotebookLM uit in Nederland en België

Google heeft zijn 'schooltool' NotebookLM uitgebracht in Nederland, België en honderd andere landen. De schrijfassistent is een chatbot die zich alleen baseert op bronnen die de gebruiker zelf toevoegt.

Google NotebookLM

NotebookLM werkt op basis van Gemini 1.5 Pro, zegt Google. Het heeft na een update bovendien de mogelijkheid om weblinks en Google Slides-presentaties als bron te gebruiken, zegt het zoekbedrijf. De chatbot geeft ondanks dat het alleen de bronnen gebruikt wel de melding dat het mogelijk onjuiste informatie geeft. Google kondigde NotebookLM vorig jaar aan, maar bracht het tot nu toe alleen uit in het Engels en in de VS.