Google geeft NotebookLM nieuw ontwerp en optie om te praten met AI-hosts

Google heeft een update doorgevoerd aan NotebookLM. Het digitale notitieboek krijgt een nieuwe interface om makkelijker aan projecten te kunnen werken. Daarnaast kunnen gebruikers communiceren met AI-hosts van Audio Overviews. Google introduceert ook een NotebookLM Plus-abonnement met meer functionaliteit.

Het bedrijf schrijft in een blogpost dat de nieuwe interface van NotebookLM is opgesplitst in drie delen waarvan de grootte eenvoudig kan worden aangepast. Door 'Bronnen', 'Chat' en 'Studio' op te delen moeten gebruikers makkelijker gebruik kunnen maken van deze functies terwijl ze aan een project werken. Bronnen en Chat zijn respectievelijk bedoeld voor het uploaden van informatie en om de gegevens te bespreken met een AI-chatbot. Het Studio-paneel biedt de mogelijkheid om gegevens te genereren op basis van de geüploade inhoud, zoals een studiegids of Audio Overview.

Laatstgenoemde is een bestaande functie waarbij NotebookLM een audiodiscussie genereert met AI-stemmen. Die zogenaamde podcasthosts wisselen argumenten uit op basis van de notities die de gebruiker heeft ingevoerd. Nieuw is de optie om zelf vragen te stellen aan deze hosts. Google geeft wel aan dat het om een experimentele feature gaat die niet altijd even goed werkt. Bovendien zijn alleen nieuwe Audio Overviews compatibel.

Tot slot start Google met NotebookLM Plus, een betaalde variant van de AI-tool. Abonnees kunnen aan de slag met meer dan vijf keer zoveel Audio Overviews, notitieboeken en bronnen per notitieboek. De dienst laat gebruikers ook de stijl en lengte van notitieboeken aanpassen. Daarnaast is het mogelijk om gedeelde notitieboeken aan te maken. NotebookLM Plus is beschikbaar voor klanten van Google Workspace of Google Cloud. Begin 2025 wordt de Plus-versie ook toegevoegd aan Google One AI Premium.