Google maakt Gemini voor Google Workspace in het Nederlands beschikbaar

Google maakt Gemini voor Workspace in ruim vijftien nieuwe talen beschikbaar, waaronder in het Nederlands. Dat betekent dat de AI-tool in het Nederlands informatie kan samenvatten, content kan creëren of gebruikt kan worden om te brainstormen over ideeën.

Google voegde Gemini in februari vorig jaar toe aan Workspace, waarmee de AI-tool te gebruiken is in diensten als Google Docs, Sheets en Gmail. De Nederlandstalige Gemini kan volgens Google niet alleen helpen om content te creëren of informatie samen te vatten, maar bijvoorbeeld ook vertalen tijdens een Google Meet-vergadering. Gebruikers kunnen daarbij ondertiteling in hun eigen taal aanzetten, zelfs wanneer de gesprekspartner een andere taal spreekt. De gesproken taal wordt in real time vertaald naar bijvoorbeeld het Nederlands. Ook kan Gemini automatisch berichten vertalen in Google Chat.

Gemini is in Workspace alleen te gebruiken door betalende, zakelijke accounts. De tool is beschikbaar via de 'Vraag het Gemini'-knop in de rechterbovenhoek van Google Docs, Spreadsheets, Drive en Gmail. Deze opent in een zijpaneel en past zich automatisch aan de taalinstellingen van het account aan. Een aantal functies zijn echter nog niet in het Nederlands beschikbaar, zoals in Presentaties. Daar is Gemini alleen in het Engels te gebruiken.