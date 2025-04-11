Canva breidt Visual-kantoorsoftware uit met spreadsheets en AI-functionaliteit

Online ontwerpplatform Canva brengt Visual Suite 2.0 uit. Gebruikers kunnen met de nieuwe versie van de kantoorsoftware verschillende soorten documenten via een enkele interface bewerken. Het Australische bedrijf voegt ook ondersteuning toe voor spreadsheets en allerlei AI-functionaliteit.

Canva Visual Suite 2.0 is een opgefriste versie van Visual Worksuite. Dat platform kwam uit in 2022 en bevat productiviteitstools zoals Canva Docs, Websites en Whiteboards. De nieuwe variant moet deze tools integreren, waardoor gebruikers naadloos aan verschillende soorten documenten en afbeeldingen onder een enkel project kunnen werken.

Canva heeft het pakket ook aangevuld met Canva Sheets voor het bewerken van spreadsheets. Deze tool biedt allerlei AI-gebaseerde functies, waaronder het aanmaken van formules en grafieken. Ook het automatisch invullen en vertalen van cellen behoort tot de mogelijkheden. Gebruikers kunnen csv- of xlsx-bestanden uploaden of gegevens rechtstreeks importeren van thirdpartyapps zoals Google Analytics en Statista.

Andere nieuwe toevoegingen zijn de Canva AI- en Canva Code-chatbots. Canva AI kan tekst en beeldmateriaal genereren op basis van stemgeluid, tekstprompts of afbeeldingen. Canva Code is gericht op het genereren van programmeercode. Canva noemt als voorbeeld het genereren van interactieve content, zoals een kostencalculator. Verder krijgt ook de nieuwe Photo Editor een ingebouwde AI-tool om achtergronden te genereren.