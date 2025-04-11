Canva breidt Visual-kantoorsoftware uit met spreadsheets en AI-functionaliteit

Online ontwerpplatform Canva brengt Visual Suite 2.0 uit. Gebruikers kunnen met de nieuwe versie van de kantoorsoftware verschillende soorten documenten via een enkele interface bewerken. Het Australische bedrijf voegt ook ondersteuning toe voor spreadsheets en allerlei AI-functionaliteit.

Canva Visual Suite 2.0 is een opgefriste versie van Visual Worksuite. Dat platform kwam uit in 2022 en bevat productiviteitstools zoals Canva Docs, Websites en Whiteboards. De nieuwe variant moet deze tools integreren, waardoor gebruikers naadloos aan verschillende soorten documenten en afbeeldingen onder een enkel project kunnen werken.

Canva heeft het pakket ook aangevuld met Canva Sheets voor het bewerken van spreadsheets. Deze tool biedt allerlei AI-gebaseerde functies, waaronder het aanmaken van formules en grafieken. Ook het automatisch invullen en vertalen van cellen behoort tot de mogelijkheden. Gebruikers kunnen csv- of xlsx-bestanden uploaden of gegevens rechtstreeks importeren van thirdpartyapps zoals Google Analytics en Statista.

Andere nieuwe toevoegingen zijn de Canva AI- en Canva Code-chatbots. Canva AI kan tekst en beeldmateriaal genereren op basis van stemgeluid, tekstprompts of afbeeldingen. Canva Code is gericht op het genereren van programmeercode. Canva noemt als voorbeeld het genereren van interactieve content, zoals een kostencalculator. Verder krijgt ook de nieuwe Photo Editor een ingebouwde AI-tool om achtergronden te genereren.

Canva Visual Studio 2.0

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 11-04-2025 16:36
11 • submitter: EEstar

11-04-2025 • 16:36

11

Submitter: EEstar

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Reacties (11)

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Mars Warrior
11 april 2025 17:19
Het is dat ik beter weet, maar afgaande op enkel het screenshot zou ik zeggen wat een druk en kinderachtig tooltje dat zijn best doet om zoveel als mogelijk design richtlijnen te negeren :o

Maar gelukkig weet ik beter, al hoop ik dat ze Affinity een beetje professioneel houden.
TigerXtrm @Mars Warrior11 april 2025 20:37
Af en toe moet ik ook wat met Canva doen. Tools werken in principe prima, maar de homepage is inderdaad erg schreeuwerig.
RobWu 12 april 2025 16:52
https://www.canva.com/trust/privacy/
jegelie 13 april 2025 10:39
Als digital drukker krijg ik ook vaak materiaal aangeleverd wat met Canva is gemaakt. Het blijft een casual hobbyisten platform, wat voornamelijk de ene enthousiasteling van de lokale vereniging target. In ieder geval heb ik dus altijd een hele hoop werk ermee om zo'n PNG (wat overeenkomt met een screenshot) geschikt te maken voor printen op een display van 3 bij 2 meter.
GeeBee @jegelie14 april 2025 08:04
Omdat mensen gewoon beginnen met tekenen en omdat ze niet beginnen met hun canvas (pun intended) in te stellen op de juiste grootte?
Armselig 11 april 2025 22:28
Ik leerde Canva voor het eerst kennen toen ik een tijdje terug in Tokyo op vakantie was en dan krijg je als je op Youtube filmpjes kijkt ook japanse reclames, je had er ook een met Takeshi Kitano, die is wel grappig :P Bij deze: YouTube: 「信じられないほど、素晴らしく。」和平成立篇　フルバージョン【Canva 公式（キャンバ）】 Daardoor dacht ik dat Canva iets japans was, zo klonk de titel ook wel maar het komt dus uit Australië. Op hun japanse kanaal staan volgens mij nog meer reclames met Takeshi, die ondertussen ook al weer 78 is. En dat was mijn spreekbeurt.
daft archer @Armselig11 april 2025 23:17
Ghehe
himlims_ 12 april 2025 01:05
Canva, opzich moet je het ze nageven; een super toegankelijke tool, waarmee praktisch iedereen, een visueel aantrekkelijke en informatief ontwerp kan maken in “no time”.Van visitekaartjes, folders, websites, flyers tot portfolio etc.

Heb t aantal keer gebruikt omdat het zo super efficiënt is; in paar min heb je zo aantal templates aangepast. Ideaal als concept werk.

Qua functionaliteit en mogelijkheden lijkt het praktisch uit ontwikkeld te zijn; “kan weinig verbeteringen of missende functies bedenken”

Ofwel; canva in huidige vorm is “klaar”, en klaarblijkelijk zijn ze willekeurig aan het zoeken in de markt, welke richting ze nu op moeten gaan.

AI is hip, dat zit ook op mijn tandenborstel - ben benieuwd welke richting ze op gaan.

Toevoegen van excel functionaliteit lijkt me niet direct nodig
vanviegen @himlims_14 april 2025 11:11
> Toevoegen van excel functionaliteit lijkt me niet direct nodig

Ik vind dit juist heel slim. Canva wordt veel gebruikt door studenten/young professionals, in plaats van de gebruikelijke office suites, voor slides en documenten.

Met andere woorden: ze zijn in een hele mooie positie om de concurrentie met Microsoft en Google aan te gaan, zeker nu de US als tech partner als een wat minder stabiele keuze wordt gezien.

AI is natuurlijk om investeerders over de streep te trekken, maar op lange termijn past het goed bij Canva's propositie om mensen in een paar minuten tijd even wat slides, posters of documenten in elkaar te laten draaien.
borbit @vanviegen14 april 2025 12:40
Ik gebruik eigenlijk maar een paar keer per jaar office / photoshop achtige programma's. Dan is Canva echt wel een makkelijke optie. Met een beetje moeite kan ik wel overweg met MS office maar Canva is wel heel simpel om direct iets voor elkaar te rommelen. Een heel klein beetje excel achtige opties zijn zeker welkom.

Als ik een keer wat uitgebreids moet doen in excel zou ik wel even een normale office suite installeren.
rcosters 12 april 2025 09:13
Hoe zit het eigenlijk met privacy in dit platform?

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