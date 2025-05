ChatGPT-gebruikers kunnen nu eigen versies van de chatbot creëren en delen

OpenAI kondigt een platform waarmee gebruikers aangepaste versies van de AI-chatbot ChatGPT kunnen maken. Gebruikers kunnen deze GPT's delen met anderen. Ook komt er binnenkort een GPT Store waar makers van GPT's uiteindelijk inkomsten kunnen genereren.

GPT's zijn enkel beschikbaar voor ChatGPT Plus- en Enterprise-abonnees. De aangepaste versies van ChatGPT kunnen gemaakt worden zonder het schrijven van code. GPT's van gebruikers kunnen toegang krijgen tot surfen op het web, DALL-E en de Code Interpreter-tool voor het schrijven en uitvoeren van software. Ook kunnen GPT's gekoppeld worden aan externe diensten zoals Canva en Zapier. GPT-makers kunnen de chats van gebruikers niet inzien. OpenAI zegt wel te monitoren op fraude, haatzaaiende uitlatingen en 'volwassen thema's'.

Een screenshot van de GPT Store toont voorbeelden van assistenten zoals een 'schrijfcoach', 'souschef', 'wiskundeleraar' en 'stickertovenaar'. Eerder dit jaar maakte OpenAI het mogelijk om aangepaste instructies in te voeren, waardoor ChatGPT met betere antwoorden komt op basis van de achtergrond van de gebruiker.

De komst van GPT's moet OpenAI in staat stellen om te concurreren met onder meer Character.AI en Meta. Laatstgenoemde introduceerde recent een reeks AI-persona's voor WhatsApp, Messenger en Instagram. Het creëren en delen van GPT's is vanaf 6 november mogelijk. De GPT Store is 'later deze maand' beschikbaar.