OpenAI brengt afbeeldingengenerator Dall-E 3 naar ChatGPT Plus en Enterprise

Betalende gebruikers van ChatGPT hebben nu toegang tot afbeeldingengenerator Dall-E 3. Zo kunnen gebruikers met prompts ChatGPT vragen om afbeeldingen te maken. OpenAI kondigde Dall-E 3 vorige maand aan en zei toen dat de afbeeldingengenerator naar ChatGPT zou komen.

OpenAI geeft als voorbeelden gebruikers die een website-UI door ChatGPT willen laten maken of een zakelijk logo of afbeeldingen voor gebruik bij een wetenschappelijk project. Dall-E 3 maakt volgens OpenAI betere en scherpere afbeeldingen dan voorgaande Dall-E-versies en zou beter zijn in het maken van teksten, handen en gezichten. De beeldengenerator zou daarnaast beter letten op de prompt van de gebruiker.

Het bedrijf zegt verder de beveiliging van de beeldengenerator te hebben opgeschroefd om 'randzaken' te voorkomen waarin gebruikers alsnog seksuele beelden konden genereren. Dall-E 3 moet ook minder goed zijn in het maken van overtuigende, misleidende afbeeldingen. De beeldengenerator kan daarnaast niet langer afbeeldingen maken in de stijl van een levende kunstenaar.