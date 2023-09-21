OpenAI kondigt Dall-E 3 aan, wordt geïntegreerd in ChatGPT

OpenAI heeft Dall-E 3 aangekondigd. De derde iteratie van de afbeeldingengenerator wordt geïntegreerd in ChatGPT. Die tool kan worden ingezet om prompts te verbeteren. Dall-E 3 maakt volgens OpenAI betere afbeeldingen en heeft meer waarborgen voor algoritmische biases.

OpenAI heeft de tool aangekondigd, maar die komt pas in oktober uit. Dan is Dall-E 3 bruikbaar voor abonnees met een ChatGPT Plus- of Enterprise-pakket. Momenteel is de tool al beschikbaar als bèta. De tool onderscheidt zich met name door zijn integratie in ChatGPT. Gebruikers kunnen daar straks een prompt opgeven om direct een afbeelding te laten maken. Gebruikers kunnen ook via de chat verbeteringen of wijzigingen doorgeven aan de afbeelding als ze daar aanpassingen aan willen hebben.

Volgens OpenAI moet dat ervoor zorgen dat gebruikers met minder tekst een betere afbeelding kunnen genereren. Op het moment is de vuistregel bij Dall-E 2 of andere afbeeldingengenerators dat de afbeelding beter of scherper wordt als de prompt uitgebreider is. Door de integratie met ChatGPT hoeft dat niet meer. "Moderne tekst-naar-afbeeldinggeneratoren hebben de neiging om woorden of beschrijvingen te negeren", schrijft OpenAI. "Gebruikers worden daarom gedwongen om prompt engineering te leren." Bij Dall-E 3 hoeft dat volgens de makers niet meer.

De makers van de generator hebben in versie 3 ook meer aandacht besteed aan veiligheid op het platform. Zo is het moeilijker om gewelddadige, haatdragende of 'volwassen' afbeeldingen te maken. OpenAI heeft een red team ingezet voor verbeteringen op 'risicogebieden'. Daarbij zijn ook biases in het algoritme meegenomen; het gaat om 'biases gerelateerd aan visuele over- of onderrepresentatie'.

Het wordt verder ook niet meer mogelijk om prompts op te geven rondom publieke figuren. OpenAI hoopt daarmee propaganda en desinformatie tegen te gaan. Verder test OpenAI een interne tool die moet herkennen wanneer een afbeelding door Dall-E 3 is gemaakt. "We hopen deze tool te kunnen gebruiken om te begrijpen hoe gegenereerde afbeeldingen worden gemaakt", zegt het bedrijf.

OpenAI zegt daarnaast dat het maatregelen neemt waarmee kunstenaars hun eigen intellectuele eigendom kunnen beschermen. Dall-E 3 weigert prompts waarbij afbeeldingen worden gemaakt in de stijl van bepaalde kunstenaars. Ook kunnen artiesten zorgen dat hun kunst niet door AI wordt gebruikt voor trainingsdoeleinden. Dat proces is echter omslachtig en niet erg uitgebreid. Het gaat om een opt-out waarbij kunstenaars afbeeldingen samen met een formulier moeten insturen. OpenAI gaat dat dan 'bestuderen' en kan pas daarna beslissen of het de afbeeldingen niet meer meeneemt voor toekomstige trainingsmodellen.