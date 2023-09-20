'Microsoft test Bings Image Creator-functie op basis van Dall-E in Paint'

WindowsLatest zegt op basis van een interne build van Microsoft Paint dat het bewerkingsprogramma een afbeeldinggenerator genaamd Cocreator krijgt. Het programma zou gebruikmaken van Bings Image Creator, wat weer een afgeleide van OpenAI's Dall-E is.

Volgens WindowsLatest heet de Paint-functie dus Cocreator en maakt het gebruik van het Dall-E-model, zo zou uit code van het programma blijken. Om Cocreator te gebruiken, moet Paint naar verluidt verbinding hebben met het internet. Vooralsnog is niet bekend wanneer Microsoft een officiële testversie met de functie uit gaat brengen onder Insiders; de functie is nog niet officieel door het bedrijf erkend. Het is ook niet bekend hoe WindowsLatest inzicht heeft gekregen in de betreffende Paint-versie. Wel wordt al langer door betrokkenen gesuggereerd dat Paint AI-functionaliteiten krijgt, dus heel verrassend is de vermeende ontwikkeling niet.

Het medium zegt daarnaast de ingebouwde beperkingen van OpenAI terug te kunnen zien in de code van het programma; vanwege deze begrenzingen kunnen er bijvoorbeeld geen aanstootgevende of pornografische beelden gegenereerd worden met de AI-functie. Microsoft zou daar op voortborduren door 'aanvullende beperkingen voor het genereren van onveilige beelden' in Paint te verwerken.

Microsoft voert momenteel grote veranderingen door aan het van oorsprong zeer basale afbeeldingbewerkingsprogramma. Eerder deze week introduceerde het bedrijf lagen in Paint en eerder deze maand werd er een testversie uitgebracht met een optie om achtergronden van afbeeldingen automatisch te verwijderen. Gezien Microsoft nauwe banden heeft met Dall-E- en ChatGPT-maker OpenAI en gekeken naar Microsofts focus op AI-toepassingen, ligt het dan ook voor de hand dat Paint op den duur ook geavanceerdere AI-opties krijgt.