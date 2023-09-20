'Microsoft test Bings Image Creator-functie op basis van Dall-E in Paint'

WindowsLatest zegt op basis van een interne build van Microsoft Paint dat het bewerkingsprogramma een afbeeldinggenerator genaamd Cocreator krijgt. Het programma zou gebruikmaken van Bings Image Creator, wat weer een afgeleide van OpenAI's Dall-E is.

Volgens WindowsLatest heet de Paint-functie dus Cocreator en maakt het gebruik van het Dall-E-model, zo zou uit code van het programma blijken. Om Cocreator te gebruiken, moet Paint naar verluidt verbinding hebben met het internet. Vooralsnog is niet bekend wanneer Microsoft een officiële testversie met de functie uit gaat brengen onder Insiders; de functie is nog niet officieel door het bedrijf erkend. Het is ook niet bekend hoe WindowsLatest inzicht heeft gekregen in de betreffende Paint-versie. Wel wordt al langer door betrokkenen gesuggereerd dat Paint AI-functionaliteiten krijgt, dus heel verrassend is de vermeende ontwikkeling niet.

Het medium zegt daarnaast de ingebouwde beperkingen van OpenAI terug te kunnen zien in de code van het programma; vanwege deze begrenzingen kunnen er bijvoorbeeld geen aanstootgevende of pornografische beelden gegenereerd worden met de AI-functie. Microsoft zou daar op voortborduren door 'aanvullende beperkingen voor het genereren van onveilige beelden' in Paint te verwerken.

Microsoft voert momenteel grote veranderingen door aan het van oorsprong zeer basale afbeeldingbewerkingsprogramma. Eerder deze week introduceerde het bedrijf lagen in Paint en eerder deze maand werd er een testversie uitgebracht met een optie om achtergronden van afbeeldingen automatisch te verwijderen. Gezien Microsoft nauwe banden heeft met Dall-E- en ChatGPT-maker OpenAI en gekeken naar Microsofts focus op AI-toepassingen, ligt het dan ook voor de hand dat Paint op den duur ook geavanceerdere AI-opties krijgt.

Achtergrondverwijdertool van Microsoft PaintAchtergrondverwijdertool van Microsoft Paint

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 20-09-2023 20:44 23

20-09-2023 • 20:44

23

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Reacties (23)

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_han 20 september 2023 22:53
Dan moeten ze toch iets doen met pAInt? :)
Uruk-Hai 21 september 2023 00:53
Aan de ene kant vind ik deze nieuwe functies van Paint echt super tof.

Aan de andere kant vraag ik me af hoeveel impact ze gaan hebben op de kinderen van nu. Ik bedoel, mijn neefje en nichtje zie ik alleen maar in de weer met hun smartphones en soms een tablet.

Ik ken een middelbare scholier die complete posters ontwerpt op haar smartphone.

Dat tempert mijn hoop nogal.

En dat is de hoop dat kinderen eindelijk eens massaal van huis uit leren wat lagen zijn en wat daar zo leuk en cool aan is.

Ik zie ook een nadeel. Ik probeer jongeren enthousiast te krijgen voor software als GIMP en Krita, maar dat wordt lastiger als Paint straks wel AI heeft en open source grafische software die ontwikkeld wordt door vrijwilligers zonder een flinke zak geld niet. Daardoor zullen kinderen waarschijnlijk meer gaan neigen naar Photoshop e.d. dat ook bulkt van de AI.

[Reactie gewijzigd door Uruk-Hai op 24 juli 2024 23:24]

-=bas=- @Uruk-Hai21 september 2023 07:49
Gimp is dan ook wel een draak van een programma met hun eigenwijze user interface.
Als iemand nu eens Gimp forked en er een beetje voor de handliggende user interface voor zou maken dan zouden er heus wel meer mensen Gimp gebruiken.
Je kan wel eisen dat mensen moeten wennen aan Gimp maar zo werkt dat niet meer met de huidige generatie. Ik zou zelf ook liever overstappen op iets vriendelijkers.

Maar wat betreft de creativiteit van mensen denk ik dat het allemaal niet zo'n vaart lopen.
Mensen zoals ik die niet creatief kunnen tekenen kunnen nu opeens wel iets leuks in elkaar laten klussen door een AI maar het wordt toch nooit precies wat je eigenlijk wil.
Probeer maar eens Tom Cruise met een brede glimlach op een unicorn te maken.
Zelf (kunnen) tekenen geeft toch altijd precies wat je in gedachten hebt.
MaestroMaus @-=bas=-21 september 2023 08:48
Puur uit interesse; gaat deze opmerking over de nieuwste UI van GIMP? Of over de vorige met al die venstertjes? En als hij over de nieuwste gaat; wat is het probleem ermee?
Mr.Veng @-=bas=-21 september 2023 09:38
Dan vermoed ik dat je Gimpshop of PhotoGIMP wel interessant kan vinden: https://github.com/Diolinux/PhotoGIMP
Beide zijn gemaakt om photoshop gebruikers eenvoudiger gewend te laten raken aan Gimp.
Amanoo @-=bas=-21 september 2023 12:25
Ik moet zeggen dat ik als 30er ook nog best wel de smartphone erbij pak. Sommige dingen zijn toch met een Photoshop app sneller en makkelijker te doen dan met GIMP. Wat toch apart blijft. GIMP is wel soms meh.
MrMonkE @Uruk-Hai21 september 2023 08:07
Er zijn al maanden plugins for Krita en waarschijnlijk voor gimp.
Dan kun je gewoon lokaal of remote AI op een API die gebruiken vanuit Krita.
Mr.Veng @Uruk-Hai21 september 2023 09:31
Bij Photopea (een gratis web based en dus cross platform Photoshop kloon) zit tegenwoordig ook wat A.I. ingebouwd, zoek op Youtube maar eens naar "photopea magic replace" om wat voorbeeldjes te bewonderen. Met Photopea kan je jongeren er eventueel gratis mee laten spelen. ;)
RRRobert @Uruk-Hai21 september 2023 11:19
Aan de ene kant vind ik deze nieuwe functies van Paint echt super tof.

Aan de andere kant vraag ik me af hoeveel impact ze gaan hebben op de kinderen van nu. Ik bedoel, mijn neefje en nichtje zie ik alleen maar in de weer met hun smartphones en soms een tablet.
Dit soort tools (vrij) ter beschikking stellen kan anders ook een ongelofelijk negatieve impact hebben. Ik las vanochtend dit bericht op CNN, wat toch wel gerust een zorgwekkende ontwikkeling mag worden genoemd.
T99Rots 21 september 2023 01:37
Op zich een leuk idee om dall-e in paint te hebben, maar ik maak me wel een beetje zorgen om het privacy aspect, het idee dat paint de hele tijd tegen een server staat te kletsen bevalt mij niet zo, zeker gezien de hoeveelheid mensen die paint alleen gebruiken voor het opslaan van screenshots (met soms gevoelige data). Ik hoop dat het uit te zetten zal zijn.

Als ik een afbeeldingen nodig heb gebruik ik wel lekker stable diffusion, prive, goedkoop in gebruik en goed te trainen op nieuwe concepten
-=bas=- @T99Rots21 september 2023 07:51
Stel je voor dat je zoekgeschienis ook nog meegenomen wordt in het creatie proces.
Dat zou nog eens verrassende resultaten geven.
Ik zal het netjes houden en geen voorbeelden geven. O-)
87Dave 20 september 2023 20:58
Om Cocreator te gebruiken, moet Paint naar verluidt verbinding hebben met het internet.
Dus Paint zal zich aansluiten bij de andere MS Office programma's qua telemetrie waar alles wat je doet door MS ingekeken kan worden. De nieuwe gebruikersvoorwaarden zullen ze wel onbeperkt toestemming geven.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@87Dave20 september 2023 21:18
waar alles wat je doet door MS ingekeken kan worden.
Kan je dit met objectieve bronnen onderbouwen? Volgens mij is dit helemaal niet aan de orde? Je gaat hier uit van het meest negatieve scenario zonder dat daar enige aanleiding voor is. Sterker nog; ook bij producten waar Microsoft telemetry toepast gaat "alles wat je doet kan door MS ingekeken worden" niet op. Je verspreid hier FUD.

[Reactie gewijzigd door Bor op 24 juli 2024 23:24]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@87Dave20 september 2023 21:20
Edit: Besef als je in de toekomst Paint gebruikt dat alles via de MS server gaat en ook door hun AI filters zal gaan.
Zou je dat ook kunnen onderbouwen met objectieve bronnen? Ik vind hierover niets in voorwaarden, beschrijvingen etc. Je kan nog gewoon lokaal met Pain werken voor zover ik kan nagaan.
Als ze niet ok vinden wat er in je foto zit, zal je account plots geblokkeerd zijn.
Ook hier zie ik graag onderbouwing met objectieve bronnen.

We hebben het hier over een extra functie die voor zover ik kan vinden gewoon optioneel is om te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Bor op 24 juli 2024 23:24]

87Dave @Bor20 september 2023 21:31
Het staat al in het artikel:
Om Cocreator te gebruiken, moet Paint naar verluidt verbinding hebben met het internet
Ook in artikel waarnaar verwezen wordt:
The codebase also revealed Microsoft has made “changes” to the OpenAI’s DALL-E safeguards to put an “additional limit to the generating of unsafe images”. The harmful prompts are automatically blocked, and Microsoft may warn the user through web-based messages in Paint if they continue to abuse the feature.
Web gebaseerde berichten, het gaat dus via de MS servers waar het door hun filters gaat.
Misschien implementeren ze het zo dat je expliciet deze functies moet activeren voor het naar hun servers gaat, maar dat is wel al veel vertrouwen dat je MS geeft dat ze het zo strikt implementeren.

Over blokkeren accounts: zie vorige Tweakers artikels daar over.
Ze communiceren niet over wat of waarom, ze doen het gewoon plots.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@87Dave20 september 2023 21:34
Het staat al in het artikel:

Om Cocreator te gebruiken, moet Paint naar verluidt verbinding hebben met het internet
Dat is toch logisch gezien je een cloud gebaseerde oplossing aanroept? Dat zegt toch helemaal niets over "waar alles wat je doet door MS ingekeken kan worden."? Je legt hier een relatie die je zonder meer informatie echt niet zo maar kan leggen. Het zegt zelfs helemaal niet dat er altijd internet connectie nodig is; wat als je deze feature niet gebruikt? Hoe denk je dat er offline gewerkt moet worden? Ook het blokkeren van accounts is hier volledig irrelevant. Dat gaat over content op o.a. Onedrive die users zelf plaatsen.
Ook in artikel waarnaar verwezen wordt:

The codebase also revealed Microsoft has made “changes” to the OpenAI’s DALL-E safeguards to put an “additional limit to the generating of unsafe images”. The harmful prompts are automatically blocked, and Microsoft may warn the user through web-based messages in Paint if they continue to abuse the feature.
Kortom, Microsoft hanteert strengere regels rond wat de AI mag genereren en wat niet. Dat is toch prima? Ook dit onderbouwt jouw stellingen niet.

[Reactie gewijzigd door Bor op 24 juli 2024 23:24]

Yaksa @Bor20 september 2023 22:09
Het lijkt mij helemaal niet prima dat MS gaat bepalen wat 'unsafe images' zouden zijn, zelfs zeer ongewenst.
Zelf al meegemaakt dat de combinatie 'female, red, silk dress' door DALL-E als unsafe werd gezien.
Er zijn actuele parfum reclames die dus volgens MS niet eens getoond mogen worden.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Yaksa20 september 2023 22:13
Het lijkt mij helemaal niet prima dat MS gaat bepalen wat 'unsafe images' zouden zijn, zelfs zeer ongewenst.
Bij elke image AI zijn er regels rond wat je wel en wat je niet (of de AI) mag maken. Dat lijkt mij een normale gang van zaken om o.a. plaatjes voor chantage, (kinder)porno etc tegen te gaan. Dat er regels zijn lijkt mij niet erg zo lang deze maar duidelijk en eerlijk zijn.
Zelf al meegemaakt dat de combinatie 'female, red, silk dress' door DALL-E als unsafe werd gezien.
Bijzonder, getest, werkt prima.

[Reactie gewijzigd door Bor op 24 juli 2024 23:24]

Yaksa @Bor20 september 2023 22:21
Nou, ik denk dat jouw bewering niet helemaal klopt. De image AI die ik gebruik maakt gewoon wat ik wil. Zonder restricties. Een weldenkend persoon weet heel goed wat hij wel en wat niet publiekelijk op het internet mag plaatsen. Om dan zoals MS te gaan bepalen wat er niet gemaakt mag worden omdat het wel eens om wat voor reden dan ook volgens hun niet toelaatbaar zou kunnen zijn voor publicatie gaat voor mij veel te ver.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@Yaksa20 september 2023 22:25
Dan moet je het vooral niet gaan gebruiken. Restricties bij beeldende AI zijn meer regel dan uitzondering. Je geeft zelf al het voorbeeld van AI. Dat kan met van alles te maken hebben waaronder mogelijke aansprakelijkheid, het niet willen verbinden van een goede naam aan allerlei onwenselijke en bedenkelijke troep etc.
pbk @Yaksa21 september 2023 06:23
Het is natuurlijk zo dat in dit geval een programma op de servers van Microsoft een afbeelding voor jou maakt. Jij geeft de omschrijving en het programma van Microsoft maakt het voor jou. Lijkt me niet zo vreemd dat Microsoft in dat geval regels opstelt van wat de software wel of niet gaat maken.
Vergelijk het met een opdracht die je aan een grafisch ontwerper geeft: maakt.die alles wat je vraagt? Of zijn er daarbij grenzen?

Om de analogie door te trekken: het staat je natuurlijk vrij om thuis zelf aan de slag te gaan en een ontwerp te maken , zoals je eventueel ook zelf software kan draaien om afbeeldingen mee te genereren.
Scriptkid @Yaksa21 september 2023 10:27
dat is dan ook een enorme flater in je beschrijving,

je moet nl in een aantal zinnen beschrijven wat je wilt wil je een goed resultaat hebben niet 3 random woorden.

Als je gewoon aangeeft: A woman in a red silk dress going to the theater for a movie night, the style of the woman should be steampunk and the theater is a old roman building.

dan heb je geen enkele issue behalve dan dat mensen genereren nog een onderdeel is waar dall-E slecht in is.

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 24 juli 2024 23:24]


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