Microsoft moet blokkade Nederlands OneDrive-account opheffen van rechter

Microsoft moet de blokkade van een e-mail- en OneDrive-account van een Nederlandse gebruiker opheffen, nadat die geblokkeerd was om een ongepaste afbeelding die schadelijk is voor kinderen. De gebruiker stapte naar de rechter. Die stelt de vrouw donderdag in het gelijk.

Volgens de rechter is het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard, schrijft IT & Recht. Microsoft kan nog in beroep gaan tegen het vonnis. Microsoft blokkeerde het account van de gebruiker om een afbeelding op het OneDrive-account die volgens het bedrijf als kinderpornografisch moest worden aangemerkt. Dit is in strijd met de serviceovereenkomst van Microsoft. De gebruiker stapte naar de rechter in Rotterdam.

Die stelt dat Microsoft onvoldoende onderbouwd heeft dat de afbeelding inderdaad ongepast, uitbuitend en schadelijk voor kinderen was. Daarom kan niet worden vastgesteld dat de gebruiker de serviceovereenkomst geschonden heeft. Microsoft had de overeenkomst niet mogen ontbinden, stelt de rechter, en moet de blokkade dan ook opheffen.

In 2020 stelde de rechter in Lelystad in een soortgelijke zaak Microsoft nog in het gelijk. In dat geval raakte een man uit Lelystad toegang tot zijn OneDrive-account kwijt, omdat een foto die hij ooit in een WhatsApp-groep had gekregen, geback-upt was in zijn OneDrive-account en door Microsoft aangemerkt was als kinderporno. Vorig jaar schreven we in een achtergrondverhaal wat je kunt doen als je account geblokkeerd wordt na een oordeel van het algoritme van Microsoft of Google.