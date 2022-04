Account geblokkeerd. Wat nu?

Het zal je maar gebeuren. Een account begint misschien als manier om te e-mailen, maar het is inmiddels veel meer geworden. Veel mensen gebruiken een account bij Microsoft of Google om foto's op te slaan, om hun belangrijke documenten te bewaren en om toegang te krijgen tot allerlei andere diensten. Veel mensen kopen ook apps en games die op dat account staan; bij Google in de Play Store of via Stadia en bij Microsoft bijvoorbeeld op een Xbox. Het vergrendelen van een account kan verstrekkende gevolgen hebben voor mensen die het overkomt. Toch lijken techbedrijven er lichtvoetig mee om te gaan. Je krijgt een melding, je krijgt geen reden te horen waarom het account is afgesloten en bezwaar maken heeft zelden zin.

We spraken met mensen die dit overkwam, met juristen om te vragen of dit allemaal zomaar mag en met de techbedrijven zelf. Daarbij zijn de vragen vooral: wat kun je doen om het te voorkomen en als het dan toch gebeurt, hoe kun je voorbereid zijn om zo min mogelijk te verliezen, en wat kun je doen om je data of je account terug te krijgen? Daarbij is het ondoenlijk om alle accounts af te gaan die je kunt hebben. Het kan je overkomen op Discord, bij Dropbox en bij Twitter. We richten ons op twee techgiganten waarbij het afsluiten van het account de meest verstrekkende gevolgen heeft, omdat ze de meeste diensten aanbieden, en die algoritmisch lijken te bepalen welke accounts ze moeten afsluiten: Microsoft en Google.

Met dank aan thelion, Bullet NL en BroncoJasperado voor het delen van hun ervaringen met en tips over dit onderwerp!