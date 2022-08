Google weigert fout toe te geven tegen vader die foto's nam van infectie kind

Google weigert toe te geven dat het een fout heeft gemaakt door het account van een betalende klant te blokkeren en te wissen en hem aan te geven bij de politie. De klant nam foto's van de infectie van zijn kind, iets dat de AI van Google aanzag voor kinderporno.

De betalende Google-klant doet zijn verhaal in The New York Times. Hij maakte op verzoek van een arts foto's van de progressie van een infectie rond het geslachtsdeel van zijn jonge kind. Zijn telefoon maakte een back-up van die foto's, waarna Googles algoritme dat als kinderporno aanmerkte.

Omdat de menselijke moderator van Google de roodheid van de infectie over het hoofd zag en er in het account nog een video stond van hoe de moeder zonder pyjama met het kind in bed lag, besloot Google de zaak aan te geven bij de politie. De klant wist niets van het politieonderzoek, omdat die hem niet kon bereiken. Hij had zijn e-mail en zijn telefoonnummer bij Google, waardoor die beide waren afgesloten. De betalende klant gebruikte Google als enige back-up voor foto's en gebruikte de diensten van het bedrijf ook voor onder andere de agendafunctionaliteit.

Het politieonderzoek concludeerde dat de Amerikaan, die nota bene werkte aan systemen voor het opsporen van kinderporno, niets crimineels had gedaan. Google weigerde hem desondanks toegang te geven tot zijn account. De zoekgigant staat namelijk nog steeds achter de beslissing om hem te blokkeren. Ook toen The New York Times contact opnam, vond Google nog steeds dat de man schuldig was.

Het verhaal lijkt op dat van diverse Nederlanders die een dergelijk probleem hadden met Microsoft en hun verhaal deden tegen Tweakers. Juristen zeggen dat grote techbedrijven een makkelijke en goede manier moeten hebben voor gebruikers om toegang terug te krijgen tot hun account. Dat is nu niet het geval.