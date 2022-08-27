BBC: Google verbloemt ecologische impact vliegtuigreizen

Google zou volgens de BBC de ecologische impact van vliegtuigreizen verbloemen. Het bedrijf voerde onlangs wijzigingen door aan zijn calculator die de milieu-impact van vliegtuigreizen moet berekenen. Die geeft volgens Google tijdelijk enkel de impact van koolstofdioxide weer.

Google claimt op Github dat het op lange termijn wel degelijk de impact van niet-CO 2 -effecten wil opnemen in de calculator maar het bedrijf zegt dat het hiervoor eerst wil samenzitten met stakeholders. Ondanks het feit dat Google momenteel enkel de impact van koolstofdioxide opneemt in de calculator, drukt het de resultaten nog steeds uit in kilogram koolstofdioxide-equivalent; dat is een eenheid die ook schade aan het klimaat door andere emissies in acht neemt.

Volgens de BBC zorgt de wijziging in de calculator er momenteel voor dat de ecologische impact van vliegtuigreizen verbloemd wordt. Zo zou een vlucht van de Amerikaanse stad Seattle naar Parijs via de oude berekeningsmethode 1070kg aan CO 2 e uitstoten. Via de nieuwe, volgens Google tijdelijke, berekeningsmethode stoot diezelfde vlucht momenteel 521kg CO 2 e uit. Het Amerikaanse bedrijf benadrukt aan de BBC dat het alsnog niet-CO 2 -effecten zal opnemen in de calculator. Wanneer dit zal gebeuren, is echter niet duidelijk.