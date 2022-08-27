BBC: Google verbloemt ecologische impact vliegtuigreizen

Het grootste probleem is natuurlijk overbevolking
Dat overbevolking het grootste probleem zou zijn is een steeds terugkerend maar misleidend argument dat de verantwoordelijkheid voor uitstootbeperking onterecht grotendeels verschuilft naar landen met veel minder historische verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis, en veel minder middelen hier nu iets aan te doen. Het mag in eerste instantie plausibel klinken, maar is om meerdere redenen problematisch.
Het echte probleem is oneerlijke verdeling van welvaart, en overconsumptie door rijken (personen en landen).
De rijkste 10% van de wereld is verantwoordelijk
voor meer dan 50% van de uitstoot, met gemiddeld 60 maal zoveel uitstoot per capita als de armste 10%. De armste helft van de wereldbevolking is verantwoordelijk voor slechts 10% van de totale uitstoot. Als je dus effectief de emissies wil beperken kan je je veel beter richten op de kleine groep rijken op aarde, in plaats van de veel minder welvarende meerderheid.
Het argument van overbevolking komt niet zelden voort uit een (neo)kolonialistisch/imperialistisch/xenofoob/racistisch perspectief. Niet-westerse landen zouden te weinig doen aan uitstootbeperking, en meer moeten doen aan geboortebeperking omdat een grotere bevolking automatisxch meer uitstoot betekent. Al die mensen willen immers ook veel vlees eten, een dikke auto, en een groot huis. Dit lijkt in eerste instantie logisch omdat de bevolkingsgroei in het Globale Zuiden vaak (veel) hoger is dan in de VS, Europa en China, waar deze zelfs vaak negatief is.
Die vergelijking gaat echter snel mank. Ten eerste heeft een gemiddelde inwoner van bijvoorbeeld Soedan (0.33 ton per capita) een bijna verwaarloosbare uitstoot vergeleken
met een gemiddelde inwoner van de VS (15.52 ton per capita).
Bovendien is de totale historische uitstoot gigantisch ongelijk verdeeld. Alleen de VS is verantwoordelijk
voor meer dan 20% (509 miljard ton CO2) van alle
uitstoot (2500 miljard ton CO2) sinds 1850, terwijl het minder dan 5% van de wereldbevolking heeft. Dit is vergelijkbaar disproportioneel voor West-Europa.
Een ander manco van het overbevolkingsargument is hoe de vermeende overbevolking tegen te gaan. Gedwongen sterilisatie of versnelde bevolkingsafname zijn moeilijk ethisch verantwoord te noemen.
Het is mogelijk iets te doen aan bevolkingsgroei zonder direct een ethisch mijnenveld in te stappen
: vrouwenrechten in minder ontwikkelde regio's, in het bijzonder familieplanning
en vrouwenonderwijs
.
Overbevolking is dus niet direct iets aan te doen, en niet de kern van het probleem. Ongelijkheid en extreme welvaart wel.
[Reactie gewijzigd door Ghost Dog op 23 juli 2024 04:36]