Google verbetert achtergrondvervaging en -vervanging van browserversie Meet

De browserversie van Google Meet kan nu beter onderscheid maken tussen de voor- en achtergrond van een videocall, waardoor bijvoorbeeld de achtergrondvervaging nauwkeuriger is. Die achtergrondeffecten kunnen nu ook op Googles servers verwerkt worden.

Google Meet-gebruikers kunnen, net als bij andere videobelsoftware, de achtergrond vervagen of vervangen om te voorkomen dat gesprekspartners kunnen zien wat er achter hen is. Om dat te doen, maakt Meet onderscheid tussen de achtergrond en de voorgrond. Google zegt dat de browserversie van Meet dit onderscheid nu beter kan maken. Daardoor moet de achtergrondvervaging of -vervanging beter aansluiten op de persoon of personen die in beeld zijn.

De browserversie van de videobelsoftware kan nu ook de verwerking van Meet-effecten op Google-servers laten plaatsvinden. Deze functie is vooral gericht op gebruikers met relatief trage apparaten, die moeilijk overweg kunnen met realtime beeldbewerkingen. Meet bepaalt zelf of de beeldverwerking op het apparaat van de gebruiker plaatsvindt of op de Google-servers. Google zegt dat deze functie de accu kan sparen en het cpu-gebruik met maximaal 30 procent kan terugdringen.

Vooralsnog kunnen alleen de achtergrondvervaging en het aanpassen van de helderheid op Googles servers worden uitgevoerd. Later moeten ook andere effecten op Googles servers verwerkt kunnen worden. Het verbeterde onderscheid tussen voor- en achtergrond is nu beschikbaar voor alle gebruikers van de browserversie van Meet. De cloud-based processing is nu beschikbaar voor Workspace Individual-gebruikers en voor bepaalde zakelijke Workspace-pakketten.

Voordat Google de achtergrondvervanging verbeterde (links) en erna. De beelden zijn afkomstig van een gif.