Google Meet haalt enige gebruiker na zeven minuten uit vergadering

Google gaat vanaf maandag een update voor zijn videovergaderingsapp Meet gefaseerd uitrollen. Na de update wordt de eerste deelnemer na zeven minuten automatisch uit de Meet-vergadering verwijderd, als de app die als 'niet aanwezig' beschouwt.

Als de gebruiker als eerste deelnemer in de vergadering zit en er komt na vijf minuten niemand opdagen, dan krijgt hij van Meet een melding met de vraag of hij nog wil wachten op andere deelnemers of wil afsluiten. Als de gebruiker niet binnen twee minuten reageert, wordt hij automatisch uit de vergadering verwijderd, schrijft Google in een bericht.

Daarnaast wordt de laatst aanwezige deelnemer gevraagd of die de vergadering wil sluiten, als alle andere deelnemers de digitale ruimte hebben verlaten.

Andere diensten hebben een soortgelijke functie. Zoom heeft ook een tijdslimiet voor inactieve vergaderingen, maar die duurt maximaal 40 minuten. In Discord kunnen serverbeheerders een afk-geluidskanaal opzetten, waar gebruikers die langere tijd afwezig zijn in terechtkomen.

Verder voegt Google een nieuw controlepaneel toe voor de organisator en medeorganisator van de vergadering. Nu staan de knoppen voor de organisator en medeorganisator nog apart van elkaar, maar die worden na de update samengevoegd onder het kopje 'Host controls'. Het vernieuwde controlepaneel komt alleen beschikbaar in de desktopversie.

De update komt 11 april beschikbaar voor desktop en iOS. Wanneer het precies beschikbaar komt voor Android-apparaten, is nog niet bekend. De gefaseerde uitrol gaat ongeveer 15 dagen duren, verwacht Google.