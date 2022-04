Google Meet-betà bevat optie om gesprekken live te ondertitelen

In de nieuwe betà van videochatprogramma Google Meet is een optie toegevoegd voor live-ondertiteling. Hiermee worden gebruikers terwijl ze spreken ondertiteld in een andere taal. Momenteel is er nog geen Nederlandse taaloptie beschikbaar.

Met deze functie worden de gesproken woorden eerst getranscribeerd in de oorspronkelijke taal, en vervolgens wordt, via Google Translate, die transcriptie vertaald. Volgens Google helpt de vertaalde ondertiteling met het verwijderen van de taalbarrière tijdens internationale gesprekken, waardoor meetings voortaan effectiever moeten verlopen.

De functie is alleen beschikbaar met de Google Workspace-abonnementen Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus en met de Teaching & Learning Upgrade. In de huidige betà is het daarnaast alleen mogelijk om vanuit het Engels te vertalen, en Nederlands is niet aanwezig bij de talen waarin vertaald kan worden. Wanneer en of er een Nederlandse ondertitelingsoptie beschikbaar komt, is niet bekendgemaakt.

Vorig jaar voegde Google al een live-ondertitelingsoptie toe aan de Translate-app, waarmee gebruikers audio kunnen opnemen die vervolgens ter plekke vertaald wordt. Ook op Chrome heeft Google een live captions-functie toegevoegd, waarin de audio van afgespeelde video's in de browser gescand wordt en vervolgens via ondertiteling vertaald kan worden.