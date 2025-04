Google brengt betaalde zakelijke variant van Chrome uit met betere beveiliging

Google brengt een aparte versie uit van Chrome voor zakelijke gebruikers, waarin tegen betaling meer veiligheidsfeatures zitten. Chrome Enterprise Premium bevat bijvoorbeeld preventie van dataverlies, contextafhankelijke toegangscontroles en uitgebreidere logs en rapportages.

Google kondigde de browser, genaamd Chrome Enterprise Premium, aan tijdens zijn Next '24-conferentie. Enterprise Premium is een betaalde variant van Chrome Enterprise Core, dat al langer bestaat. Maar waar Core gratis is, kost Enterprise Premium zes dollar per gebruiker per maand. Daarvoor krijgen gebruikers een aangepaste browser die meer dan Core is toegespitst op beveiliging. In Enterprise Core zit bijvoorbeeld wel standaard malwarebescherming, maar in Enterprise Premium zitten meer van zulke tools.

Zo heeft Chrome Enterprise Premium mogelijkheden om policies af te dwingen en software-updates te beheren op dezelfde manier als waarop andere software binnen een bedrijf wordt beheerd. Ook heeft Enterprise Premium diepgaandere rapportages met 'forensische mogelijkheden'. Die rapportages kunnen worden geïntegreerd met andere Google-software. De Premium-variant van de browser heeft ook 'contextafhankelijk' toegangsbeheer voor verschillende SaaS -pakketten en webapps. Tot slot heeft de browser nog ondersteuning voor zaken als antiphishingtools, dynamische URL-filters en datadiefstalpreventie.

Chrome Enterprise Premium is per direct algemeen beschikbaar. Beheerders moeten dat echter wel via Googles salesafdeling afsluiten en kunnen dat niet online doen.