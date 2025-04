DuckDuckGo komt met betaald abonnement met vpn en hulp bij identiteitsdiefstal

DuckDuckGo komt met het betaalde abonnement Privacy Pro. Het bevat een vpn, een tool om persoonlijke informatie van internet te laten verwijderen en biedt hulp bij identiteitsdiefstal. Voorlopig is de dienst alleen beschikbaar voor Amerikaanse gebruikers.

DuckDuckGo's Privacy Pro kost tien dollar per maand. De dienst is een betaald abonnement dat wordt geïntegreerd in DuckDuckGo's browserapps voor zowel desktops als smartphones. Gebruikers kunnen zo'n abonnement nemen en de functies vervolgens in de browser gebruiken. Daarbij hoeven gebruikers geen account te hebben; het koppelen van een abonnement gebeurt met een willekeurig ID. Onlangs bracht DuckDuckGo een synchronisatietool uit die zonder account werkt.

Privacy Pro bestaat uit drie onderdelen, waarvan de eerste een vpn is op basis van het Wireguard-protocol. Gebruikers kunnen maximaal vijf apparaten tegelijk verbinden. De vpn heeft verder een always-onfunctionaliteit en versleutelt ook dns-verzoeken. DuckDuckGo zegt niet hoeveel servers er beschikbaar zijn, maar alleen dat die servers in de VS en Europa staan.

Privacy Pro heeft daarnaast een optie voor personal information removal. Gebruikers kunnen daarin hun gegevens opgeven en DuckDuckGo zoekt vervolgens op internet naar diensten en databrokers die deze gegevens hebben opgeslagen. Volgens DuckDuckGo houdt het 'meer dan vijftig' van zulke databrokers constant in de gaten. Als bij een van die diensten informatie wordt gevonden, maakt de browser lokaal een verwijderverzoek aan. Die wordt vervolgens ook door DuckDuckGo ingediend en afgehandeld als het bedrijf ermee akkoord gaat. Die dienst kan overigens alleen op een enkele desktopcomputer worden ingezet en niet op mobiele browsers.

Daarnaast werkt DuckDuckGo samen met het bedrijf Iris om identiteitsdiefstal tegen te gaan. DuckDuckGo helpt bij de samenwerking met financiële instellingen om bijvoorbeeld fraudeleuze transacties terug te draaien, ondersteunt bij het vervangen van bijvoorbeeld rijbewijzen of paspoorten en biedt abonnees ondersteuning van een persoonlijke coach voor vragen.

Vooral door die laatste twee diensten is Privacy Pro alleen beschikbaar voor gebruikers in de VS. Het is niet bekend of de dienst in de toekomst ook in Nederland uitkomt.