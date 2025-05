App en extensie DuckDuckGo blokkeren pop-ups om bij Google in te loggen op sites

De app en browsextensies van DuckDuckGo zijn begonnen met het blokkeren van pop-ups die gebruikers vragen om in te loggen bij Google. Dankzij dat inloggen krijgt Google veel meer data van die gebruikers, claimt DuckDuckGo.

Als de app of browsextensie actief is, zien gebruikers de pop-ups niet, meldt DuckDuckGo. De functie zit in de nieuwste versie van de app en komt automatisch in de browserextensies voor desktops. Volgens DuckDuckGo is de stap nodig, omdat het inloggen tracking mogelijk maakt zonder dat gebruikers dat willen.

Een topman van DuckDuckGo zegt tegen Gizmodo dat het gaat om een 'dark pattern', een interfacekeuze die gebruikers onbewust in een bepaalde richting stuurt ten faveure van het bedrijf. Dat gebeurt in dit geval door de pop-up lang in beeld te laten. Bovendien heeft de pop-up alleen een kruisje om te sluiten en een grote blauwe knop om door te gaan naar het daadwerkelijke inloggen.

De pop-up is afgelopen tijd verschenen op veel websites, waaronder bij het Nederlandse Booking.com. Het is onbekend waarom websites meegaan in het tonen van de pop-up. Dat gebeurt op desktop en mobiel, waarbij de pop-up vooral op mobiel relatief veel ruimte inneemt.