Mastodon-oprichter wil geld gaan verdienen met aanbieden hosting

De oprichter van Mastodon, Eugen Rochko, wil in de komende weken gaan praten met investeerders over de mogelijkheid om geld te gaan vragen voor het aanbieden van hostingpakketten met Mastodon. Momenteel heeft Mastodon geen verdienmodel.

De bedoeling is dat de dienst gratis blijft voor gebruikers en voor hosters die hun eigen hosting regelen, maar dat er een abonnement komt voor het hosten van een eigen Mastodon-server via Mastodon GmbH zelf, zegt Rochko tegen Techcrunch. Daarmee wil de oprichter zich spiegelen aan Mozilla, het bedrijf dat Firefox gratis en opensource aanbiedt en geld wil verdienen aan extra diensten zoals een VPN-abonnement.

Op dit moment zijn er al hostingpartijen die hosting in combinatie met een Mastodon-instance aanbieden, en die staan op de site van Mastodon. Veel daarvan hebben momenteel geen plek. Rochko, die momenteel als enige medewerker van Mastodon GmbH actief is, zegt komende weken met investeerders te praten over de plannen.

Rochko heeft geen plannen voor advertenties op Mastodon. De dienst heeft momenteel 2,5 miljoen maandelijks actieve gebruikers op in totaal 8600 servers. De grootste server is van Rochko zelf, maar Mastodon.social laat het momenteel niet toe om nieuwe accounts aan te maken. Het schalen van de server zou te veel tijd vergen, zo zegt de oprichter.

De enige inkomstenbron voor Rochko is een Patreon-account, dat 31000 dollar per maand opbrengt, veel meer dan de 7000 dollar van enige tijd geleden. Mastodon bestaat sinds 2016 en is dit jaar populairder geworden sinds de overname van Twitter door Elon Musk naar buiten kwam. Mastodon werkt op basis van ActivityPub.