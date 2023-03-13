Eigenaar WordPress koopt plug-in voor onder meer Mastodon-integratie

De eigenaar van WordPress.com en WordPress.org, Automattic, heeft de ActivityPub for WordPress-plug-in gekocht. De ontwikkelaar komt bij Automattic werken om de functionaliteit verder uit te breiden.

ActivityPub for Wordpress
ActivityPub for WordPress

Automattic wil door de overname de ontwikkelaar meer mogelijkheden geven om de plug-in uit te breiden, meldt Techcrunch. De plug-in, die 35.000 keer is geïnstalleerd, maakt het mogelijk om blogs via het ActivityPub-protocol te publiceren. Zo komen blogposts bijvoorbeeld op Mastodon, waarna reacties vanaf Mastodon automatisch onder de blogpost komen. Dat werkt ook voor andere ActivityPub-software, zoals PixelFed.

De ontwikkelaar begint in april bij Automattic. Het is onbekend welke wijzigingen eraan zitten te komen voor de plug-in, maar de ontwikkelaar duidt het zelf tot nu toe aan als bètaversie. WordPress is niet het enige publicatieplatform dat integreert met diensten in de fediverse, het scala aan federated webdiensten. Zo heeft Medium een eigen instance, net als Flipboard.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 13-03-2023 21:34 41

13-03-2023 • 21:34

41

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Reacties (41)

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Onno 13 maart 2023 22:02
federale webdiensten
Het gaat hier om federated en vooral niet om federal. Daar is vast ook een mooi Nederlands woord voor te verzinnen (gefedereerd?), maar op deze manier is het niet duidelijk in ieder geval.
BCC @Onno13 maart 2023 22:04
gedistribueerde internet diensten?
Onno @BCC13 maart 2023 22:12
Met federated wordt meer dan alleen gedistribueerd bedoeld, alhoewel het dat automatisch ook wel is: het gaat om het concept dat diensten van verschillende aanbieders met elkaar communiceren en zo één min of meer samenhangend geheel vormen, zoals e-mail bijvoorbeeld.
BCC @Onno13 maart 2023 22:13
Ja, zoals een federatie :)
ariekanari @BCC13 maart 2023 22:27
Je maakt het weer ingewikkeld. We zijn weer terug bij af. ;)
StefanJanssen @BCC13 maart 2023 22:12
Nee dat is wat anders. Federaties hebben nog steeds centrale servers, terwijl bij distribueering er geen centrale servers zijn (peer 2 peer).
Maurits van Baerle
@StefanJanssen13 maart 2023 22:32
Hoewel Mastodon wel servers heeft, zijn dat eigenlijk volgens mij vooral een soort clusters van gebruikers zodat mensen elkaar makkelijker kunnen vinden en de clients licht kunnen blijven.

Als ik het goed begrijp kent het onderliggende ActivityPub protocol het concept server eigenlijk niet. Iedereen is een gebruiker en soms is een gebruiker even een zender en dan weer een ontvanger. En mensen die hun eigen 'server' opzetten (of uitbesteden bij derden als Mast.host of Spacebear) kunnen zonder tussenkomst van anderen direct communiceren met iemand die hetzelfde heeft gedaan.
StefanJanssen @Maurits van Baerle14 maart 2023 00:56
The ActivityPub protocol is a decentralized social networking protocol based upon the [ActivityStreams] 2.0 data format. It provides a client to server API for creating, updating and deleting content, as well as a federated server to server API for delivering notifications and content.
Dit is een snippet van de specificaties van ActivityPub...
Het hele concept van een server staat aan de basis van het ActivityPub protocol.

Het hele ActivityPub protocol is gebouwd met het idee dat er meerdere gebruikers op een server kunnen zitten. Die servers zijn dus centrale servers die met elkaar praten en de snelste weg nemen. Email lijkt er nog altijd het meeste op, de flow is altijd van gebruiker naar server naar server naar gebruiker.

Dit is toch echt anders dan een distributed systeem waarbij twee gebruikers direct contact met elkaar hebben.
i-chat @StefanJanssen13 maart 2023 22:37
Nee dat is wat anders. Federaties hebben nog steeds centrale servers, terwijl bij distribueering er geen centrale servers zijn (peer 2 peer).
[van ency]: Een federatie is een vorm van samenwerking tussen in hoofdzaak gelijkgerichte lichamen. Het is een Frans-Latijns woord. Federaties behouden een zeer grote mate van zelfstandigheid. Een voorbeeld van een federatie is de bond van Nederlandse journalisten.
Je zit er dus volledig naast, er is juist GEEN centrale server, het is een samenloop/samenhang tussen verschillende autonome lichamen. jij schrijft over tech, ik schrijf over tech en door onze lezers toegang te geven tot elkaars werk, is het geheel groter dan de som der delen. ergo: onze lezer krijgen meer content dan elk van ons afzonderlijk ooit mogelijk had kunnen maken.

het enige waar federatie feitelijk echt in voorziet is uniformiteit, niet van inhoud of perspectief maar wel (vaak) van zaken als toegankelijkheid, autorisatie en technische middelen. we zorgen er zeg maar samen voor dat het blijft werken.

[Reactie gewijzigd door i-chat op 22 juli 2024 20:06]

StefanJanssen @i-chat14 maart 2023 00:46
Dan begrijp jij mij verkeerd. Er zijn bij de fediverse namelijk gewoon centrale servers maar wel gedecentraliseerde beheerders van die servers.
https://berty.tech/blog/d...-distributed-centralized/
De fediverse staat in deze blog post aangeduid als "decentralized". Als Mastodon gebruiker kan ik niet direct een bericht sturen naar een andere gebruiker. Dit gebeurd via een of meer centrale servers.
Iedereen kan zo'n centrale server opzetten, maar er als Jan van instantie A met Janette op instantie B praat gaat het bericht van Jan, naar de server van Jan naar de server van Janette voordat deze bij Janette uitkomt.

Bij een distributed systeem hebben Jan en Janette een directe verbinding en zal hun bericht dus niet door een centrale server behandeld worden.

Een centrale server is puur een server die berichten van meerdere mensen behandeld. Dit staat los van een gecentraliseerd systeem zoals Twitter en Facebook.
Coolstart @Onno14 maart 2023 07:04
Even voor de duidelijkheid:

Het 'fediverse' is een afkorting van 'federated universe' en verwijst naar een netwerk van gedecentraliseerde sociale netwerken en webdiensten die met elkaar kunnen communiceren via open standaarden en protocollen zoals ActivityPub en Diaspora. Dit betekent dat gebruikers van verschillende platforms met elkaar kunnen communiceren en content kunnen delen alsof ze op hetzelfde platform zitten.

Federale webdiensten zijn webdiensten die gebaseerd zijn op het federatieconcept, waarbij meerdere servers of nodes samenwerken om gebruikers en content te hosten en te delen. Dit in tegenstelling tot gecentraliseerde webdiensten waarbij alle gebruikers en data worden gehost op één centrale server.

Vele Federale webdiensten vormen samen de fediverse en kan je dus het best vertalen als ‘een verbondschap van gedecentraliseerde webservices’

Ik vraag me enkel af hoe ze moderatie gaan organiseren.
BCC @Coolstart14 maart 2023 08:47
Op dit moment is dat verwachting dat dit geregeld wordt per server. Omdat je daar ook een vertrouwde community hebt, is dat misschien ook wel makkelijker.
Genosha @Onno14 maart 2023 09:04
Ja... maar in het algemeen wordt de Nederlandse taal als vies beschouwd in persberichten en de media. Hoe vaak ik wel niet tenenkrommend op de bank zit omdat een tv presentator (bijvoorbeeld Jinek) een Engels woord gebruikt terwijl het Nederlandse woord met dezelfde betekenis minder letters of lettergrepen telt. Door te pas en te onpas Engelse woorden te gebruiken denkt men intellectueler over te komen. Terwijl dit zeker op technisch en medisch vlak vaker meer vragen en problemen genereert dan het oplost.
gesmurfed @Genosha14 maart 2023 13:33
Jinek is half Amerikaans
Genosha @gesmurfed14 maart 2023 17:28
Ze spreekt beter Nederlands dan Danny de Munk of Kees Tol. Maar haar afkomst is niet van belang, ik gebruikte haar als voorbeeld en was eerste presentator die in mij opkwam. Het gaat om het feit dan overal het Nederlands wordt vervangen door Engels zonder dat daar noodzaak voor is.
ATS @Onno14 maart 2023 06:22
gefederadiseerde ligt voor de hand.
Maurits van Baerle
13 maart 2023 22:11
Het is best een interessante plugin. Ik heb er zelf nog geen ervaring mee maar volg hem wel een beetje. Deze plugin maakt eigenlijk van je WordPress installatie een soort Mastodon server maar dan met maar één user, jouw website.

Andere mensen in de Fediverse kunnen dan al jouw posts volgen vanaf Mastodon of Pixelfed en terug praten alsof het een user is.

Het zou er in principe ook voor kunnen zorgen dat je geen comment plugins (Disquss etc.) hoeft te draaien of bezoekers alleen voor jouw site een account moeten aanmaken voor een reactie. Een bestaand Fediverse account is genoeg om op zo’n site te reageren.
DiedX @Maurits van Baerle14 maart 2023 09:13
Dank je wel voor deze uitleg! Ik snap dan heel goed waarom Automattic deze software wil hebben. Ook een goede opsteker voor Mastodon als netwerk.
mdbbe2 13 maart 2023 21:49
Open web lijkt traagjes terug aan populariteit te winnen. Een goede evolutie!
junkchaser @mdbbe213 maart 2023 22:07
Meer en meer mensen beginnen ook te beseffen dat de politiek, overheden en de elite het niet bepaald goed voorhebben met de wereld. Daarom beginnen meer mensen te beseffen dat de verantwoordelijkheid omtrent privacy en beveiliging niet bij het systeem ligt, maar een persoonlijke verantwoordelijkheid is.
Encryptie en decentralisatie zijn alvast concepten welke de modale gebruiker mee vertrouwd is geraakt en dit ook zoekt in de producten die men tegenwoordig wil gebruiken. De kritische gebruiker accepteert gewoon niet meer dat bedrijven en overheden zomaar kunnen meelezen ten gunste van geld en controle...
i-chat @junkchaser13 maart 2023 22:51
dit vind ik altijd zo ontzettend makkelijk scoren. De Politiek, De Elite, De Machthebbers DE... alles wat ik niet ben..

Feit is: dat als jij morgen een manier vindt om geen belasting te hoeven betalen je daar ook gebruik van maakt.. en als oma daardoor nog maar 1x per half jaar gewassen wordt in plaats van 1x per 2 maanden dan wijs je ook naar ieder ander behalve je eigen inbreng in de staatspot. Letterlijk Overal waar de ene mens JIJ en IK incluis, een voordeeltje kan behalve over de andere kun je doorgaans stellen dat men daar gebruik van zal maken. met allerhande goedpraterij en justificatie van doen.

Het is altijd maar weer dat spelletje waarbij mensen menen overal maar recht op te hebben, een website zoals tweakers waar (ook al heb ik er vaak genoeg keiharde kritiek op) gewoon elke dag mensen proberen hun brood te verdienen mensen die dat niet kunnen als iedereen het verdienmodel maar negeert door ads te blocken of geen abo af te sluiten.

een groot deel van de wereld werkt nu eenmaal zo dat mensen alleen uit hun bed komen als het lonend voor ze is, dus ook investeerders willen geld blijven zien.. in grote mate ben ik daar ook geen fan van, en in nog grotere mate zie ik echt wel winst in een geheel van gelijkgestemden die unilateraal informatie aan het delen is..

MAAR zodra we dan het nivo laten zakken naar het Hullie proberen de wereld te Rule'en en hagenissen eten babylijkjes, denk ik niet dat er nog een zinnige discussie te voeren is.. en moet je als lezer toch weer naar die gevestigde media... want ondanks al haar fouten, probeert ze toch steevast onafhankelijk en betrouwbaar nieuws te brengen .. op een paar complot-geile partijen naar (zoals bijv Foxnews, en in grote mate ook bijv Powned)
freespeech_nl @i-chat14 maart 2023 09:29
Wat mij vooral opvalt: zelf verantwoordelijkheid nemen (want dat is wat @junkchaser hier zegt is volgens jou "makkelijk scoren". Die reactie komt nu op een 0, blijkbaar simpelweg omdat kritiek op de overheid niet door de beugel kan.

Jouw reactie staat op dit moment op +1. Een reactie die iemand die spreekt over eigen verantwoordelijkheid en kritiek heeft op de overheid (en misschien het huidige monetaire systeem) plaatst in de categorie "Hullie proberen de wereld te Rule'en en hagenissen eten babylijkjes". Het lijkt me duidelijk dat daar nogal wat stapjes tussen zitten toch?

Ik ben dan dus super blij dat er gedecentraliseerde diensten blijven bestaan en ook in opmars lijken te zijn. En dat komt inderdaad omdat mensen meer verantwoordelijkheid nemen en minder afhankelijk willen zijn van sterk gereguleerde centrale diensten met geheel eigen belangen.

Mensen als jij zitten namelijk ook gewoon bij overheden, big-tech en andere invloedrijke organen. En dat uit zich dus in een afkeer hebben van elke andere mening dan de eigen. Dit is echt wel in grote mate voorbehouden aan de mensen die geen kritiek dulden op de overheid, beleidszaken, woke gedachtegoed. Aan de andere zijde heb je dit gewoon echt veel minder. Ik hoor niet veel mensen die zichzelf vrijheidsstrijder, overheidscriticus of gewoon rechts noemen roepen om meer censuur, meer wet-en regelgeving en minder democratische waarborgen. Vanuit links hoor ik dat wel: die democratische waarborgen zitten immers de veiligheid van hun eenlijnige denkwijze in de weg. (En voor dat iemand begint: VVD en D66 vallen bij mij al lange tijd in de categorie links met hun acties.)

In weet trouwens niet wat ik van de ontwikkeling vind dat een stuk integratie van Mastodon wordt "opgekocht". Volgens mij gaat het dan heel snel van "free and open source" naar "monetized and close source". Nu lijkt dat niet zo'n issue voor een WordPress plugin, maar WP heeft wel zo'n marktmacht dat zij ook invloed kunnen uitoefenen op de verdere ontwikkeling van het AP protocol. Als WP dadelijk zegt "als je dit opneemt in je specs dan stoppen wij support voor de plugin" dan zullen ze dat zeker in hun achterhoofd houden...
LurkZ @i-chat14 maart 2023 06:08
dit vind ik altijd zo ontzettend makkelijk scoren. De Politiek, De Elite, De Machthebbers DE... alles wat ik niet ben.
En waarom is dat fout?
Als ik een loodgieter inhuur en alles lekt, mag ik commentaat hebben op De loodgieter.
Als mijn nieuwe wasmachine het na een jaar begeeft, mag ik commentaat hebben op De fabrikant.
Als ga stemmen en mag ik commentaar hebben op De politicus.

Als jij het daar niet mee eens bent zit je prima bij een sekte, nooit meer nadenken en altijd doen wat De leider zegt.
DrPoncho @eboellie14 maart 2023 09:27
Ik kreeg wel aardig hoofdpijn van het lezen van dat stuk ja, damn.
SPee @mdbbe214 maart 2023 12:50
Alleen is dit alles nog verborgen achter een login en/of een speciale app.

Bij het "open web" denk ik toch meer aan webpagina's die ik direct via de browser kan benaderen.
Een Forum is meer open dan een Discord.
barefoot 13 maart 2023 22:14
@arnoudwokke Automattic met dubbel t enkel m. De oprichter heet Matt namelijk.
Martinspire 14 maart 2023 00:44
Interessant dat ze dit soort ontwikkelaars overnemen. Ze konden het ook achter plugins laten blijven of betaalmuur overheen, maar ze snappen blijkbaar wel dat dit iets voor lange termijn wordt en misschien niet gelimiteerd aan Mastodon, maar de techniek blijft gewoon. En dat ze dan de ontwikkelaar overnemen is gewoon nice, dat zijn ze niemand verplicht.

Ik volg Wordpress al een tijdje niet meer sinds ik eigenlijk geen eigen websites meer bouw. Mijn CV is lang genoeg dat ik het weinig toegevoegde waarde vind om dat neer te zetten en custom sites zijn toch wel enorm veel werk met waar een gemiddelde site tegenwoordig aan moet voldoen. En als je het toch al genereert of in wordpress zet, is het voordeel ook minimaal. Ik kan me de laatste keer niet meer herinneren dat ik het bij een intake (ik doe detachering dus zit regelmatig met een nieuwe opdracht) over een website heb gehad en het daarna ook daadwerkelijk op ga zoeken. Maar goed, het is wel interessant om te zien waar dit soort systemen naartoe gaan. Je ziet ook al thema bouwers die een eigen framework binnen wordpress hebben gemaakt en dat is alleen maar verder gegaan. Bovendien zit er ook steeds meer bij wat met abonnementen werkt ipv gratis of eenmalige aanschaf. Het is mij de kosten niet meer waard.
Daverius 14 maart 2023 02:45
Heb de plugin al een tijdje geïnstalleerd. Werkt prima als je gebruik maakt van blogposts en die volgbaar wilt maken voor ActivityPub gebruikers. Beperkte interactie is ook mogelijk.Ik denk echter dat de usecase beperkt blijft omdat je vanuit je Wordpress installatie (nog) geen content kunt bekijken of volgen van andere servers, ongeacht de software (mastodon, pixelfed enz). In de praktijk zal iemand zijn publicaties toch zowel via een website en een sociale media instantie apart delen en dan kunnen de twee aparte identiteiten verwarrend zijn.

Naast Wordpress heeft Tumblr ook plannen met AP dus ik ben erg benieuwd hoe het zich ontwikkeld.
Maurits van Baerle
@Daverius14 maart 2023 09:47
Wat zou je dan willen dat je WordPress installatie deed met de content van andere servers? Ik denk dat je heel duidelijk moet stellen dat met deze plugin jouw website een deelnemer wordt in de Fediverse, jij zelf als persoon niet, daarvoor moet je je eigen client installeren. Jouw website kan niet reageren of bekijken.

Uiteraard zijn er wel allemaal mogelijkheden om Mastodon feeds op je website te laten zien:
https://wordpress.org/plugins/shortcode-mastodon-feeds/
https://wordpress.org/plugins/include-mastodon-feed/
https://github.com/mstone/embed-mastodon
https://github.com/sampsyo/emfed
https://gitlab.com/idotj/mastodon-embed-feed-timeline
https://github.com/andypiper/mastodon-embeds-examples
Daverius @Maurits van Baerle14 maart 2023 12:12
Precies, ik denk dat we hetzelfde zeggen ongeveer. Aanvullend, ik ben zelf geen developer, maar kan me ergens voorstellen dat Wordpress in de backend een ‘social’ menu zou kunnen krijgen waarin je een volwaardige ervaring krijgt met een timeline van users die je zelf ook kunt volgen. Dat gaat natuurlijk veel verder dan de functie van de huidige plugin, maar wie weet….

Nu krijgt je website wel een eigen AP identiteit, maar in de praktijk leeft die dan naast je identiteit van Mastodon(etc). Wat moeten volgers van jouw content dan ‘followen’? De website of je Mastodon/Pixelfed account? Hypothetisch voorbeeld: ga je zowel redactie@nos.nl als nos@mastodon.nl volgen als er weinig verschil zit in de informatie die je krijgt.. Er zijn usecases voor hoor, maar niet heel veel. Ik bedenk maar wat; een fotograaf op Pixelfed die op zijn Wordpress-blog ook verhalen schrijft. Maar dan nog maak je vaak toch een pixelfed post met een linkje naar de website.
Maurits van Baerle
@Daverius14 maart 2023 12:21
Als jij in je eentje bent met een website dan zou ik de website hetzelfde account laten gebruiken als jij als persoon. Het betekent dan vooral dat zodra jij een artikel post op je Wordpress site het direct op je Mastodon account gepost wordt.

Als jij daarnaast als persoon met een client, bijvoorbeeld een van de vele Mastodon apps, ingelogd bent op dat zelfde account kun jij als persoon verder communiceren met mensen die reageren op jouw artikel dat net gepost is.

Nou is het natuurlijk zo dat als je in je eentje bent je net zo goed handmatig een Mastodon post kunt maken voor ieder artikel op je website kunt post. Juist als je met meerderen bent, een nieuwsorganisatie die misschien WP als headless backend gebruikt dan is het waarschijnlijk beter om een plugin als dit te gebruiken. Dan laat je die posten naar frontpage@ of news@ terwijl de individuele redacteurs hun eigen account hebben op hetzelfde domein.
Daverius @Maurits van Baerle14 maart 2023 12:34
Ik wist niet dat je met die Wordpress ActivityPub identiteit kan inloggen op een Mastodon (/AP) client. Interessant, zal er nog eens in duiken :)
Maurits van Baerle
@Daverius14 maart 2023 12:42
Nou ja, inloggen op een client. Volgens mij wordt je WP installatie een soort server maar die user zou je denk ik wel kunnen delen.

Maar goed, nu begin ik ook te twijfelen en ik heb het zelf ook nog niet geprobeerd.
eboellie 13 maart 2023 22:51
cool, Mastodon support, hoe meer hoe beter!
vinx77 @eboellie13 maart 2023 23:07
Zou Tweakers.net ook moeten doen
Maurits van Baerle
@vinx7713 maart 2023 23:15
Het hangt er vanaf wat je precies bedoelt. Als je bedoelt een eigen Mastodon server opzetten en daar alle T.net gebruikers een account op aanbieden dan zou ik dat ten sterkste afraden. De moderatie wordt me een zooi beheer-hoofdpijn daar word je niet goed van.

Wat ze wel zouden kunnen doen is een Mastodon server opzetten waar alleen T.net redacteuren een account op hebben waar ze werk-gerelateerde posts mee delen. Dan heb je geen vinkjes nodig, als het van arnoud.wokke@social.tweakers.net komt dan weet je dat het de echte Arnoud Wokke is.

En daarnaast natuurlijk alle posts van de voorpagina ook delen via frontpage@social.tweakers.net of zo, net als met een Twitter account.
Genosha 14 maart 2023 09:07
Ik bouwde in het verleden privé nog wel eens een op WordPress gebaseerd weblogje. Voor de leuk en na een paar maanden ging alles weer uit de lucht. Ik ben daar privé mee gestopt omdat er veel te veel tijd in ging zitten om alle plugins te onderhouden en te laten doen wat jij wilt. Toen ik ook voor werk WordPress moest gaan gebruiken om websites mee te maken (want tja immers is dat makkelijk enzo) ben ik helemaal van het platform afgestapt. Veel te veel APIs waar je rekening mee moet houden, veel te veel paywalls en wat gratis is wordt vaak niet meer ondersteund of is niet helemaal kosjer.
bringolo 14 maart 2023 11:17
De eigenaar van WordPress.com en WordPress.org, Automattic, heeft de ActivityPub for WordPress-plug-in gekocht.
Dit is wel een heel curieuze zin. De plugin is open source: staat ook expliciet bij de beschrijving op de plugin pagina van Wordpress. En het is mij niet duidelijk hoe je dan zoiets kunt kopen.
Volgens mij kan dat simpelweg niet! Je kunt natuurlijk wel de ontwikkelaar in dienst nemen en die dan laten werken aan de ontwikkeling van de plugin. En als ik het artikel zo lees, is dat wat er gebeurd is.
Bamboozled @bringolo14 maart 2023 13:45
Firefox en RHEL zijn ook open source maar wel degelijk eigendom van een stichting danwel een bedrijf.

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