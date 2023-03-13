Eigenaar WordPress koopt plug-in voor onder meer Mastodon-integratie

De eigenaar van WordPress.com en WordPress.org, Automattic, heeft de ActivityPub for WordPress-plug-in gekocht. De ontwikkelaar komt bij Automattic werken om de functionaliteit verder uit te breiden.

ActivityPub for WordPress

Automattic wil door de overname de ontwikkelaar meer mogelijkheden geven om de plug-in uit te breiden, meldt Techcrunch. De plug-in, die 35.000 keer is geïnstalleerd, maakt het mogelijk om blogs via het ActivityPub-protocol te publiceren. Zo komen blogposts bijvoorbeeld op Mastodon, waarna reacties vanaf Mastodon automatisch onder de blogpost komen. Dat werkt ook voor andere ActivityPub-software, zoals PixelFed.

De ontwikkelaar begint in april bij Automattic. Het is onbekend welke wijzigingen eraan zitten te komen voor de plug-in, maar de ontwikkelaar duidt het zelf tot nu toe aan als bètaversie. WordPress is niet het enige publicatieplatform dat integreert met diensten in de fediverse, het scala aan federated webdiensten. Zo heeft Medium een eigen instance, net als Flipboard.