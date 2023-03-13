Eigenaar WordPress koopt plug-in voor onder meer Mastodon-integratie

Wat mij vooral opvalt: zelf verantwoordelijkheid nemen (want dat is wat @junkchaser
hier zegt is volgens jou "makkelijk scoren". Die reactie komt nu op een 0, blijkbaar simpelweg omdat kritiek op de overheid niet door de beugel kan.
Jouw reactie staat op dit moment op +1. Een reactie die iemand die spreekt over eigen verantwoordelijkheid en kritiek heeft op de overheid (en misschien het huidige monetaire systeem) plaatst in de categorie "Hullie proberen de wereld te Rule'en en hagenissen eten babylijkjes". Het lijkt me duidelijk dat daar nogal wat stapjes tussen zitten toch?
Ik ben dan dus super blij dat er gedecentraliseerde diensten blijven bestaan en ook in opmars lijken te zijn. En dat komt inderdaad omdat mensen meer verantwoordelijkheid nemen en minder afhankelijk willen zijn van sterk gereguleerde centrale diensten met geheel eigen belangen.
Mensen als jij zitten namelijk ook gewoon bij overheden, big-tech en andere invloedrijke organen. En dat uit zich dus in een afkeer hebben van elke andere mening dan de eigen. Dit is echt wel in grote mate voorbehouden aan de mensen die geen kritiek dulden op de overheid, beleidszaken, woke gedachtegoed. Aan de andere zijde heb je dit gewoon echt veel minder. Ik hoor niet veel mensen die zichzelf vrijheidsstrijder, overheidscriticus of gewoon rechts noemen roepen om meer censuur, meer wet-en regelgeving en minder democratische waarborgen. Vanuit links hoor ik dat wel: die democratische waarborgen zitten immers de veiligheid van hun eenlijnige denkwijze in de weg. (En voor dat iemand begint: VVD en D66 vallen bij mij al lange tijd in de categorie links met hun acties.)
In weet trouwens niet wat ik van de ontwikkeling vind dat een stuk integratie van Mastodon wordt "opgekocht". Volgens mij gaat het dan heel snel van "free and open source" naar "monetized and close source". Nu lijkt dat niet zo'n issue voor een WordPress plugin, maar WP heeft wel zo'n marktmacht dat zij ook invloed kunnen uitoefenen op de verdere ontwikkeling van het AP protocol. Als WP dadelijk zegt "als je dit opneemt in je specs dan stoppen wij support voor de plugin" dan zullen ze dat zeker in hun achterhoofd houden...