Aantal actieve gebruikers van Mastodon is teruggelopen

Het aantal actieve gebruikers van het federale sociale netwerk Mastodon is teruggelopen. Dat blijkt uit cijfers van de organisatie. Mastodon had een maand geleden 2,5 miljoen actieve gebruikers; dat zijn er nu nog 1,8 miljoen.

Het aantal gebruikers piekte rond eind november, toen het netwerk volgens de cijfers die onder Netwerkgezondheid staan op JoinMastodon.org op 2,6 miljoen actieve maandelijkse gebruikers uitkwam. In de maand erna nam het af naar 1,8 miljoen, waar het nu al een tijd op staat. Dat is nog altijd veel meer dan het aantal gebruikers in oktober, toen rond de 400.000 mensen elke maand inlogden op Mastodon.

Vermoedelijk hebben veel mensen Mastodon geprobeerd in de eerste weken nadat Elon Musk directeur werd na de overname van Twitter. Volgens The Guardian piekte het aantal nieuwe gebruikers rond de momenten van controversiële beslissingen. Mastodon gold toen als een alternatief voor Twitter, omdat het net als dat commerciële netwerk werkt met posts. Vermoedelijk zijn sommige van de nieuwe gebruikers daarna afgehaakt.

De opzet van Mastodon is wel anders, met wereldwijd duizenden verschillende servers. Het aantal servers groeit nog wel en zit inmiddels rond de 9800. Het werkt met ActivityPub, een opensourceframework voor sociale media.