Meta werkt aan decentraal sociaal netwerk 'op basis van ActivityPub-protocol'

Meta bevestigt een losstaand decentraal sociaal netwerk 'te onderzoeken', waarbij het delen van tekstberichten centraal staat. Volgens Moneycontrol gaat het platform hiervoor het ActivityPub-protocol gebruiken, een open source protocol dat onder meer Mastodon ook gebruikt.

De Moneycontrol-bronnen zeggen dat het project P92 als codenaam heeft en dat het nog niet duidelijk is of Meta het platform daadwerkelijk uit gaat brengen of niet. Meta bevestigt wel in een korte reactie aan een decentraal tekstplatform te werken. Een van de bronnen zegt dat gebruikers met P92 berichten kunnen plaatsen op eigen en externe servers, maar dat het nog niet duidelijk is of berichten van externe servers ook zichtbaar worden in P92.

Naast tekstberichten moeten gebruikers ook afbeeldingen en video's kunnen delen in P92 en op termijn ook reacties daarop kunnen achterlaten. De ontwikkelaars zouden van plan zijn om Instagrams profielfunctie te gebruiken voor P92, waardoor gebruikers eerst met een Instagram-profiel moeten inloggen en P92 gegevens van dat profiel gebruikt voor een P92-profiel. Na het aanmaken van een account, zou er weinig tot geen data gedeeld moeten worden tussen P92 en Instagram.

Platformer zegt op basis van bronnen dat Instagram topman Adam Mosseri leiderschap over P92 heeft genomen en dat juridische teams bezig zijn de wettelijke kaders en eventuele privacykwesties rondom een tekstplatform te onderzoeken.

Decentrale sociale media bestaan uit verschillende servers die normaliter door gebruikers zelf kunnen worden opgezet. Die beheerders hebben daarbij de controle over wat er wel of niet op een bepaalde server is toegestaan. Een bekend voorbeeld van een decentraal platform is Mastodon, dat sinds Elon Musks overname van Twitter in populariteit is gestegen, al is de piek inmiddels achter de rug.