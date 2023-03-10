Meta werkt aan decentraal sociaal netwerk 'op basis van ActivityPub-protocol'

Meta bevestigt een losstaand decentraal sociaal netwerk 'te onderzoeken', waarbij het delen van tekstberichten centraal staat. Volgens Moneycontrol gaat het platform hiervoor het ActivityPub-protocol gebruiken, een open source protocol dat onder meer Mastodon ook gebruikt.

De Moneycontrol-bronnen zeggen dat het project P92 als codenaam heeft en dat het nog niet duidelijk is of Meta het platform daadwerkelijk uit gaat brengen of niet. Meta bevestigt wel in een korte reactie aan een decentraal tekstplatform te werken. Een van de bronnen zegt dat gebruikers met P92 berichten kunnen plaatsen op eigen en externe servers, maar dat het nog niet duidelijk is of berichten van externe servers ook zichtbaar worden in P92.

Naast tekstberichten moeten gebruikers ook afbeeldingen en video's kunnen delen in P92 en op termijn ook reacties daarop kunnen achterlaten. De ontwikkelaars zouden van plan zijn om Instagrams profielfunctie te gebruiken voor P92, waardoor gebruikers eerst met een Instagram-profiel moeten inloggen en P92 gegevens van dat profiel gebruikt voor een P92-profiel. Na het aanmaken van een account, zou er weinig tot geen data gedeeld moeten worden tussen P92 en Instagram.

Platformer zegt op basis van bronnen dat Instagram topman Adam Mosseri leiderschap over P92 heeft genomen en dat juridische teams bezig zijn de wettelijke kaders en eventuele privacykwesties rondom een tekstplatform te onderzoeken.

Decentrale sociale media bestaan uit verschillende servers die normaliter door gebruikers zelf kunnen worden opgezet. Die beheerders hebben daarbij de controle over wat er wel of niet op een bepaalde server is toegestaan. Een bekend voorbeeld van een decentraal platform is Mastodon, dat sinds Elon Musks overname van Twitter in populariteit is gestegen, al is de piek inmiddels achter de rug.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-03-2023 09:35 45

10-03-2023 • 09:35

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Reacties (45)

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CAPSLOCK2000
10 maart 2023 11:16
Ik zou er niet te veel achter zoeken. Ieder groot bedrijf houdt de concurrentie in de gaten en doet onderzoek naar nieuwe en alternatieve producten en probeert rekening te houden met de toekomst. Met alle aandacht voor decentraal de laatste tijd (jay!) zou het haast gek zijn als Meta niet ook een projectje had in die richting.
Ik juch het toe want het is mijn overtuiging dat we software moeten gaan behandelen als een gemeenschappelijk goed zoals "de wetenschap" of "het milieu" of "de wet". Daarmee bedoel ik dat dit grote algemen doelen zijn waar we als mensheid met z'n allen aan (moeten) werken. Alleen kun je kleine stapjes zetten maar grote stappen zijn een gemeenschappelijke onderneming.

Daarmee bedoel ik niet dat er één groot softwarebedrijf voor de hele wereld moet komen ofzo maar dat we meer moeten werken zoals universiteiten. Die heb je in iedere grote stad en overal werken mensen aan hun eigen projectjes. Toch hebben ze gemeenschappelijk het doel om de wetenschap verder te helpen, wat dat ook precies moge betekenen. Geen enkele wetenschapper of onderzoeksgroep kan alles alleen en ze weten het, daarom is het delen van kennis en informatie heel belangrijk. Wetenschappers werken niet alleen bij universiteiten maar ook bij bedrijven die hun onderzoek liever geheim houden. Toch komt veel van die kennis vroeg of laat toch vrij want er is een besef dat je kennis moet delen om grote stappen vooruit te kunnen maken.

De open source en free software wereld werkt volgens dat model en laat zien dat je veel kan bereiken door software met elkaar te delen, ook al is er geen centrale coordinatie en werkt iedereen alleen de stukjes die ze zelf interessant of belangrijk vinden. Door dat gebrek aan centrale coordinatie is er vanzelf een sterke neiging om te werken met gestandariseerde protocollen en bestandsformaten zodat samenwerken mogelijk en makkelijk is.

Een protocol als ActivityHub past daar helemaal bij. Daarom ben ik alleen maar blij dat Meta er ook iets mee doet. Of ze er nu mee verder gaan of niet, ze hebben toch een bijdrage geleverd aan het ecosysteem, al is het alleen maar als tester.
Verwijderd @brabbelaar10 maart 2023 20:17
Totdat Meta zich onttrekt aan de verantwoordelijkheid om desinformatie en andere rotzooi te weren met verwijzingen die klinken als 'dat gebeurde niet op onze server, tja, federated...'
Ga er maar niet vanuit dat ze dat als doel hebben, het doel is mogelijk iets in de trant van kostenbesparing. Met een decentraal netwerk zijn het anderen die servers bekostigen en onderhouden en bespaart het aardig wat voor Meta.

Daarnaast kan je er donder op tegen zeggen dat ze hoe dan ook een vinger in de pap blijven houden en de rest gewoon aanwezig blijft, of te wel... op de server van iedere willekeurige boerenlul de zooi van Meta draaien waarbij Meta wel de advertentieinkomsten krijgt, modereert, bepaalt wat wel of niet toegestaan is.
Verwijderd 10 maart 2023 13:09
Een decentraal social media platform. M.a.w. dat is weer maar eens een toepassing van Jamie Zawinksi's law (netscape devleoper):
Every program attempts to expand until it can read mail. Those programs which cannot so expand are replaced by ones which can.
Alleen hier gaat het dan niet over mail lezen, maar wel het implementeren van iets zoals het SMTP protocol (m.a.w. dat wat mail decentraal maakte ergens in de jaren 80).

Bij XMPP hadden ze dit al van in het begin door.

Ik ben in ieder geval blij dat we stap voor stap van die centrale Internet architectuur aan het af geraken zijn. Applicaties op dat Internet horen van binnen naar buiten volledig decentraal te zijn. Hadden we dat niet gewild dan zou het de IBM mainframe met een domme terminal zijn waarmee we allemaal inloggen om alles te doen. Maar sinds begin jaren 80, eind jaren 70 (en zelfs daarvoor al) werd home computing mogelijk. Mensen willen geen centrale architectuur. De enige reden waarom een architectuur centraal gemaakt werd en wordt is om monopolies op te kunnen zetten, om privacy en data van mensen te misbruiken en stelen en om algehele vrijheid te beknotten. Zoals bv. censuur opleggen e.d. (of verkiezingen beïnvloeden). Of je vrijheid om een toestel langer te gebruiken dan de fabrikant het wil te beknotten. Evil planned obsolence door de server uit te schakelen of een feature niet meer te ondersteunen (binnenkort al het geval met al jullie smart wasmachines. Let maar op).

Het heeft geen technische noodzaak. De thuis computer en zelfs de smartphone is krachtig genoeg om alles (voor één persoon) te berekenen wat het datacenter nu berekent. De smartphone is daar al meer dan 10 jaar krachtig genoeg voor, trouwens.

Als we een graph willen maken (d.i. waar heel social media technisch gezien om draait) dan kunnen we stukjes informatie vanaf meerdere locaties opvragen om het dan lokaal te berekenen. Dat je daar 'de power van de cloud' voor nodig hebt is marketing zwets om je meer product te verkopen.

Bron van dat laatste: ik was één van de drie maintainers van GNOME Tracker, wat oa. toen op de N9 en daarvoor N810 en momenteel nog steeds op de GNOME desktop en op de Jolla / SailfishOS de architectuur is voor lokale graph querying en opslag van je gehele omgeving haar metadata (waar social media ook om draait). Heel veel applicaties op die omgevingen gebruiken dat daarvoor. Doen dat volledig lokaal.

Bijvoorbeeld: geef me alle foto's van vriendjes die in de buurt van mijn huidige locatie zich bevinden. Dat is een graph voor een mogelijke applicatie. Dat kan je volledig lokaal doen op de N9 en SailfishOS met SPARQL. We hebben je vriendjes en hun foto's (bv. lokaal face recognition berekenen kan ook gemakkelijk) en indien ze je dat delen (over iets als IM) hun locaties, we hebben alle metadata van al je foto's en de GPS locaties waar die foto's genomen zijn (zit gewoon in het bestand) en wij hebben je huidige locatie (GPS van je toestel). Allemaal lokaal. Die query zou, uitgevoerd door je smartphone's eigen hardware, iets van een paar milliseconden duren. Zonder Google' s of Meta's datacenters.

ps. Het is wel dat het vast 'convenient' voor een developer bij Google of Meta is dat Google of Meta al die informatie al verzamelt en heeft (van de Google/Meta gebruikers door privacy volledig te misbruiken). Dat zal bij lokale oplossingen alleen maar tot stand komen wanneer er veel meer standaardisatie (en veiligheid) omtrent metadata transport is. En dat die er momenteel helemaal niet is. Maar dat is een kip-ei probleem dat er is omdat er monopolies van metadata-verzamelingen bestaan. Die willen liever geen open standaardisatie. Zoals Microsoft dat in de jaren negentig ook niet wilde met bv. Office documenten. Tot oa. overheden dat soort zaken hen begon te verplichten.

M.a.w. een goed werkende vrije markt vereist dat je alle monopolies de kop in drukt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 25 juli 2024 20:07]

gekkie @Verwijderd10 maart 2023 14:00
Ik ben in ieder geval blij dat we stap voor stap van die centrale Internet architectuur aan het af geraken zijn.
Ik weet niet welke tijdshorizon je er aan wenst te koppelen, maar voor als nog zijn we in mijn opinie een heel stuk centraler dan we een lange tijd geweest is. En of het echt serieus op z'n retour is, ik betwijfel het.

Zelfs de interoperabiliteit aangaande email kun je deels in twijfel trekken, omdat het er niet bepaald makkelijker op is geworden een eigen mailserver te draaien (reputatie van jouw server, maar zeker ook de omgeving hebben nog een een grote impact of je mail bij de grote boeren (en daarmee bij een groot aantal mensen) aankomt). Het is die grote boeren niet gelukt om het helemaal om zeep te helpen maar het scheelt weinig (met een hoop organisaties die van hun diensten gebruik zijn gaan maken zoals bijvb onze universiteiten).

[Reactie gewijzigd door gekkie op 25 juli 2024 20:07]

Verwijderd @gekkie10 maart 2023 14:38
Ik ben het met je eens dat het eerder slechter dan beter wordt. Maar een stap in de decentrale richting is een stap in de decentrale richting.

ps. E-mail op je eigen server draaien werkt nog steeds. Dat doe ik zelf al jaren. Het is wel zo dat er meer bij komt kijken dan vroeger. Wat bv. wel moeilijker is is om een eigen uitgaande SMTP server te draaien (die dus een goede reputatie behoudt). Precies omdat daar die reputatie-scores beginnen te spelen. Daar heb je geen last van voor een inkomende SMTP server (die dan delivered naar een eigen POP of IMAP)
ps. Maar. Decentralisatie is ook dat je kan kiezen. Je kan kiezen voor outlook.com zoals je kan kiezen voor gmail.com of voor mail.be. We moeten m.a.w. niet allemaal bij GMail als we E-mail willen. Dat je dan ook nog eens je eigen servers kan draaien is wat uit principe dan ook het geval hoort te zijn. Dat dat moeilijker is dan vroeger wil niet zeggen dat het in principe niet kan. Bij E-mail kan het nog steeds.
gekkie @Verwijderd10 maart 2023 14:59
Oh, ik run ook nog steeds (en al decennia) succesvol een eigen mailserver (zowel in als uitgaande), daar niet van. Maar van scratch starten is er niet eenvoudiger op geworden.
(en sowieso geen punt en mogelijkheid van contact mocht er iets mis zijn, geen menselijke maat meer te bekennen)

En zo is het wel met meer, helaas zijn we met de komst van de massa ipv meer juist rap naar minder open protocollen en uitwisseling gegaan. Hooguit voor een tijdje al lokkertje.

En zo zal het ook hier wel weer de bedoeling zijn, een eenzijdige uitwisseling, "come back over to the darkside", onder de premisse van "gemak".

[Reactie gewijzigd door gekkie op 25 juli 2024 20:07]

Jerie @Verwijderd10 maart 2023 14:24
Dezelfde argumentatie als DNSCrypt vs DNSSEC.

De cloud is eigenlijk een terugkeer naar het mainframe tijdperk. Ik ben van mening en/en, niet of/of. Een cloud draait toch al, net zoals OV. Dus scheelt jou bijv electriciteit en emissies.

Ook SMTP is dankzij centralisatie en spam (+ preventie) lastiger decentraal te zien. In de praktijk zit men immers praktisch altijd op een FAMAG cloud middels zo'n dienst.
Auredium 10 maart 2023 10:03
Het mag duidelijk zijn dat na Twitter en Mastadon Facebook bang is dat Mastadon een concurrent wordt (wat ook voor Facebook achtige doeleinden kan worden gebruikt).
Ik zie dat nu nog niet gebeuren. Mijn ervaring met open source oplossingen is dat ze vaak complexer zijn voor de eindgebruiker dan de commerciële oplossingen. Voor veel mensen schrikt dit af.

Dit komt overigens van iemand die enkel Linux draait op zijn bakken dus het is niet alsof ik er onbekend mee ben.
Jur_ @Auredium10 maart 2023 10:23
Mijn vermoeden zou eerder zijn dat ze een machtsvaccuum/kans zien nu Twitter vaak negatief in het nieuws is en Mastodon niet echt aanslaat nog.
WillySis @Jur_10 maart 2023 11:26
Ik had datzelfde idee. Twitter blijkt echter zo'n sterk merk dat het gros van de mensen gewoon blijft hangen. Mastodon werkt goed, maar het is complexer om daar een begin op te maken. Alleen al die bekendheid maakt dat het veel mensen afschrikt.
Een grote overstap gaat alleen gebeuren als een aantal twitteraars met heel veel volgers overstappen en die doen dat weer alleen als ze het aantal volgers drastisch af zien nemen. Zo ben je weer bij een kip en ei situatie en gebeurt er in de praktijk weinig. Elon Musk is de lachende derde, want die krijgt ondanks zijn rare fratsen met Twitter uiteindelijk toch zijn gelijk.
Sando @WillySis10 maart 2023 13:23
Twitter blijkt echter zo'n sterk merk dat het gros van de mensen gewoon blijft hangen.
Het is inderdaad het netwerk-effect, plus dat "vaak negatief in het nieuws" wel meevalt: Twitter heeft zoveel gebruikers dat er ook een grote groep is die niet voorspelbaar op negatief nieuws reageert.
  • Miljardair neemt platform over. Ah mooi misschien wordt het beter.
  • Musk kondigt periode van "move fast and break things" aan. Ah mooi misschien wordt het beter.
  • Twitter heeft zwabberbeleid met vinkjes. Ja, heeft Musk toch aangekondigd.
  • Contentmoderatie drijgt in gevaar te komen door ontslagrondes. Ah mooi de contentmoderatie was ons een doorn in het oog.
etc. Dit noemen ze ook wel de stille meerderheid. Vol verwachting klopt hun hart. Musk heeft eigenlijk in twee zinnen uitgelegd wat de bedoeling is, en toen hij naar de ruimte wilde was men ook sceptisch en ongeduldig.

[Reactie gewijzigd door Sando op 25 juli 2024 20:07]

Tintel
@Auredium10 maart 2023 10:59
Maar dankzij mensen zoals jij wordt het wel weer toegankjelijker voor anderen (omdat jij dus wel in staat bent om het op te zetten). Genoeg systemen zijn eerst zonder winstoogmerk opgezet door technische capabele mensen die het hobby matig deden. One can only hope...
Maurits van Baerle
@Auredium10 maart 2023 14:11
Ik vind die verhalen over de complexiteit van het aanmaken van een Mastodon account altijd een beetje overtrokken. Het is ongeveer even complex als het aanmaken van een emailadres, en dat hebben miljarden internetgebruikers kunnen doen.

Als je dan ziet dat Mastodon verreweg de grootste ontvanger lijkt te zijn van mensen die Twitter ontvluchten, pas op flinke afstand gevolgd door Post, dan lijkt het dat het decentrale karakter niet een enorme beperking hoeft te zijn.

Maar goed, er zijn inmiddels ook wel partijen die het allemaal wat makkelijker maken. Dat Medium, Vivaldi, Mozilla nu allemaal een eigen Mastodon server hebben maakt het voor mensen in die ecosystemen een kwestie van een of twee klikken en ze zitten ook op Mastodon. Dat Tumblr, Flipboard en WordPress bezig zijn met Mastodon integratie maakt het posten naar Mastodon ineens doodeenvoudig.

Er zijn ook voldoende mensen die dit overigens met angst en beven aan zien. Dat Microsoft een DotNet Mastodon server heeft opgezet, of dit nieuws van Meta, maakt mensen zorgen over het risico van een Embrace, Extend, Extinguish strategie.

Wat als MS straks Mastodon integreert in Hotmail, en Google in Gmail? Het zal eerst compatible zijn en honderden miljoenen nieuwe gebruikers brengen. Maar wat als ze straks zich niet meer 100% aan de standaarden houden (Zie Internet Explorer en Chrome)? Gmail heeft het email landschap zo ingekapseld dat zij zo’n beetje in hun eentje bepalen wie er nog een emaildienst kan op zetten.

Er zijn ook wel mensen die denken dat Meta ondertussen zo’n chaotische puinhoop is dat ze nooit een bedreiging voor Mastodon meer kunnen zijn en die zich geen zorgen maken over een E,E,E strategie van die kant.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 25 juli 2024 20:07]

blorf @Auredium11 maart 2023 01:19
Mijn XP-gameverzameling is nog steeds op geen enkel systeem zonder Windows/DirectX combinatie uit dezelfde tijd speelbaar, en dat heeft geen technische oorzaak.

Naar mijn idee is open source nog nooit geweest wat het zou kunnen zijn doordat hardware-fabrikanten constant dingen blijven verzinnen om het te dwarsbomen. Want het zorgt ervoor dat een computer alles kan wat de hardware kan zonder daar een software-maker voor nodig te hebben. Daar zitten ze binnen de industrie nergens op te wachten. Het betekent dat een volgende product significant, en daadwerkelijk fysiek beter moet zijn om het te kunnen verkopen. Als het vorige produkt nog steeds aan alle eisen voldoet gaat dat niet lukken.
Alles is al verzonnen. Computers over-bloaten, over tijd laten dichtslibben, kunstmatig EOL door doelgericht slechte kwaliteit, "obsoletion" door alleen maar software... De belangrijksten van allemaal: het kapen van de admin-permissies zodat de gebruiker niet meer kan bepalen wat werkt, alleen booten van een intern afgeschermd volume, en het onklaar maken van directe wired I/O. (Een touchscreen met high-level driver is dat niet)

[Reactie gewijzigd door blorf op 25 juli 2024 20:07]

Verwijderd 10 maart 2023 10:18
According to sources, the P92 team is planning to follow the "fork" approach with the MVP, so users will initially sign up and log into the P92 app using their Instagram login information and their profile will be populated with their account details (e.g. name, username, bio, profile photo, followers).

Further, the P92 team's desire is to use Instagram data of all Instagram user] regardless of their participation in P92 as freely as possible for purposes of analytics, product improvement, and ranking on P92, said the sources.
Kan je ook een los P92 account creëren of moet je eerst een Instagram-account aanmaken? Indien het enkel mogelijk is in te loggen met een Instagram account waarop het nu oogt, dan kan je dit toch niet een 'decentraal' netwerk noemen?

Daarnaast als je niet van plan bent gebruik te maken van P92 wordt je Instagram accountdata op deze site gebruikt voor allerlei doeleinden, waarbij niet geheel duidelijk is in hoeverre je account zichtbaar is op de site.
“Eventually, the graph will split and, after initial sign up, the data sharing from Instagram to P92 will be minimal, if not none,” it said.
Klinkt leuk, maar in de realiteit:
Instagram verborgen account ID: 185743849
P92 verborgen account ID: 185743849
ronansoleste @Verwijderd10 maart 2023 10:41
Ga er maar vanuit van niet. Het business model is dat ze van bijna iedereen een relevant profiel hebben voor advertenties. Dat zullen ze hier ook inbouwen
Zebby @ronansoleste10 maart 2023 11:51
Exact - ze willen er mee beginnen zodat ze hun inkomsten kunnen blijven garanderen. De enige reden dat de mega-rijken iets doen? Geld. Meer is het nooit.
fretnn 10 maart 2023 09:38
Embrace, extend, exterminate ?
litebyte
@fretnn10 maart 2023 10:01
'...Don't Be Evil' (naar Google...)
Alxndr @fretnn10 maart 2023 10:13
Ik moest m opzoeken maar snap niet waarom je hier-1 voor krijgt..
fretnn @Alxndr10 maart 2023 11:26
normale gang van zaken op tweakers ;)
Iblies @fretnn10 maart 2023 10:50
Je had dat ook met allerlei anonieme “coins” inclusief bitcoins.


Die zijn helemaal niet meer anoniem en de blockchain kennis daarachter wordt steeds vaker geïmplementeerd, ook in de financiële wereld.

Wil je nu “anoniem(er)” blijven moet je toch weer echt geldezels zien te vinden.
Yzord @Iblies10 maart 2023 11:17
Btc is nog steeds anoniem. Jij weet echt niet wie achter een adres zit totdat jij verteld dat je achter een adres zit en dan is het idd een open boek.

Gebruik je een tumbler dan is het nog maar de vraag of men kan achterhalen of men weet wie er dan nog achter zit ook al weet men jouw adres.

Voor een verdachte transactie moeten ze de zender en de ontvanger weten om het definitief als verdacht te kunnen aanschouwen. Dus al zou Holleeder (hoe is een andere vraag) een transactie doen met btc, zolang ze weer niet weten naar wie hij het stuurt mogen/kunnen ze het als verdacht beschouwen, maar bewijzen niet.

Dat de blockchain inzichtelijk is wilt niet zeggen dat het niet meer anoniem is. De reden dat banken het dus willen implementeren is dus om het in kaart te willen brengen, maar 100% gaat het ze nooit lukken.
Cilph @fretnn10 maart 2023 10:58
Valide concern. Ik denk dat Meta best in staat is het hele ActivityPub protocol te hijacken, naar hun wensen aan te passen, en dan te laten sterven.
bilkin2005 @fretnn10 maart 2023 20:56
Het is "embrace, extend, extinguish"
GenomDalar 10 maart 2023 10:08
Centraal of de-centraal, advertenties zullen er komen...
InjecTioN @GenomDalar10 maart 2023 11:28
Precies. Ik zie de toxische mentaliteit van een social media platform als Facebook (en anderen) eigenlijk alleen maar een andere en/of extra topologie aannemen. Het concept verandert echter absoluut niet. Ze krijgen hierdoor echter wel meer naamsbekendheid omdat de definitie van "De-centralized Computing" per definitie als prive, veilig, anoniem wordt beschouwd. Niets is echter minder waar.

Ik denk dat we ons eerst eens flink achter de oren moeten krabben wanneer we zeggen dat decentraal unaniem beter is. Decentraal wilt namelijk zeggen dat je, in plaats van enkel server apparatuur, nu ook de compute power van client devices (telefoons, computers, televisies, koelkasten, etc) in gaat zetten als resources voor de applicatie. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten, omdat het server netwerk niet meer zo groot hoeft te zijn. Omdat er een groter deel van de applicatie dus op je devices staat, is de kans ook alleen maar groter dat er meer informatie kan worden verzameld.

De schrijvers van Silicon Valley (serie IMDB) waren hierin eigenlijk al erg ver vooruit met hun ideeën, waarbij het concept "Hooli phone" met een "PiedPiper App" niet alleen zeer interessant kan zijn, maar ook erg haalbaar en dichtbij is (totdat het natuurlijk ongeloofwaardig wordt in het laatste seizoen).

Dit zijn overigens niet de enige overeenkomsten met Silicon Valley (de serie) in Social Media -land:

Ik zie de laatste paar jaar "een Facebook" in iedere markt een "slice" meepakken. (Hooli anyone?)

- Instagram wordt groot en maakt deel uit van social media: Opkopen
- TikTok krijgt een groot marktaandeel: Facebook implementeert Reals (net als Google met YT Shorts).
- VR wordt een ding: Facebook creëert MetaVerse.
- Twitter gaat slecht door Elon Musk's overname, dus Mastodon wordt groot en geeft aan een decentrale topologie te gebruiken. Dit wordt positief opgepakt door de gebruikers, dus: Facebook wilt dat ook.
- Zo zijn er in de afgelopen jaren ook minder succesvolle casussen geweest zoals crypto en een vorm van betaling.

Ik zie een trend, waarbij Facebook met alles en iedereen iets te maken wilt hebben. Ze willen niet simpelweg "relevant" blijven, maar willen de grootste worden in alles. Althans, zo lijkt het!

Elon Musk is intussen ook een weg in aan het slaan die Twitter een aardige positie in de markt terug laat krijgen. Een platform met een duidelijke koers (waaronder in de toekomst óók betaling), waardoor er relatief snel (opnieuw) vergelijkingen gemaakt kunnen gaan worden met een grootmacht als Facebook.

Dit zijn overigens alleen de bekendste grootmachten op basis van een social media platform.
TheVivaldi 10 maart 2023 10:36
Interessante zet.

Tweakers-reageerders: “Mastodon slaat niet aan en decentraal zal nooit iets worden, want te lastig. Grote bedrijven gaan dit niet doen.”
Meta: “Hold my beer.”
locke960 @TheVivaldi10 maart 2023 12:48
Veel te voorbarige conclusie.
Decentrale techniek is nog heel wat anders dan decentrale controle.
Leuk dat Meta een decentrale techniek ontwikkeld, maar het wordt pas interessant als we ook over decentrale controle spreken. Dat moet ik eerst nog zien gebeuren.

Als dit een decentrale techniek wordt waarmee je je eigen servers op het Meta Messenger netwerk aan kan sluiten, dan is dat totaal betekenisloos als Meta je een heleboel voorwaarden oplegt en je afsluit van het Meta Messenger netwerk als ze iets niet bevalt.
Dan ben je gewoon een verlengstuk van Meta, op dezelfde manier dat app ontwikkelaars een verlengstuk van Google/Apple zijn.
XenoniaN 10 maart 2023 11:44
Van alle partijen dit zo'n idee uit kunnen voeren, vertrouw ik Meta wel het állerminst met decentrale/privacyrepsecterende oplossingen.
DanielChopin 10 maart 2023 09:41
Als het door Meta word opgezet is er niet veel decentraal's meer aan kan in je vertellen..
litebyte
@DanielChopin10 maart 2023 09:57
Het zal decentraal zijn, maar decentraal wil niet zeggen dat je niet op grote schaal data van gebruikers en niet-gebruikers kunt verzamelen, door 'slimme' algorithms je gebruijers en hiermee de publieke opinine kan beinvloeden danwel manipuleren, dat je niet een heel eigen strikt regime kan komen om content te modereren etc. .

[Reactie gewijzigd door litebyte op 25 juli 2024 20:07]

Cergorach @litebyte10 maart 2023 10:15
Het zal decentraal zijn, maar decentraal wil niet zeggen dat je niet op grote schaal data van gebruikers en niet-gebruikers kunt verzamelen...
Decentraal wil ook niet zeggen dat er opeens magische gratis servers zijn zonder data/stroom verbruik... Iemand zal die servers moeten gaan betalen en onderhouden. En de ervaring leert is dat slechts een heel, heel klein deel van de gebruikers van gratis diensten op het internet daar ook daadwerkelijk voor willen betalen als puntje bij paaltje komt...
litebyte
@Cergorach10 maart 2023 10:48
Nee, inderdaad. Dat is bij elk (decentraal) netwerk zo, of het nu mastodon, Twitter of ....meta is.

Kom je al snel uit bij wat de hoofddoelstelling van je bedrijf is. Is dat om en zo goed en open mogelijk (sociale) ervaring aan je gebruikers aan te bieden, of zijn gebruikers (beter gezegd de data) niets meer dan grondstof voor je data'producten' t.b.v. winstmaximalisatie.
verytallman 10 maart 2023 09:44
Altijd je eigen kannibaal zijn, dit kan een slimme zet zijn. Als het tenminste echt decentraal wordt uitgevoerd ;)

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