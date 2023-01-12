Publicatieplatform Medium begint eigen Mastodon-instance

Publicatieplatform Medium is begonnen met zijn eigen Mastodon-instance. Publicisten en lezers op zijn platform kunnen zonder apart een account aan te hoeven maken, posten op het federale sociale netwerk, zo zegt Medium.

De server staat op me.dm, zo laat Medium weten. Lezers en schrijvers op het platform moeten zich op termijn kunnen aanmelden met hun Medium-account, om zo het apart aanmaken van een account voor op de Mastodon-server overbodig te maken.

Medium wil zich onderscheiden door onder meer de korte domeinnaam om zo het delen van het eigen account makkelijker te maken. Ook belooft Medium goede moderatie en een betrouwbare infrastructuur. Om die moderatie te waarborgen, is de server nog niet open voor het grote publiek.

De stap is mogelijk, omdat Mastodon een federaal sociaal netwerk is, waarbij iedereen een eigen server kan starten en aansluiting kan vinden bij de duizenden andere servers op het netwerk. Dat onderscheidt het van andere gecentraliseerde sociale media, waarbij bedrijven geen server in eigen beheer kunnen hebben. Ook onder meer Mozilla gaat experimenteren met Mastodon. Tweakers schreef afgelopen maanden meerdere verhalen over Mastodon.

Medium-Mastodon
Medium-Mastodon

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 12-01-2023 20:53 47

12-01-2023 • 20:53

47

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Reacties (47)

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Kerfuffle
12 januari 2023 21:55
Interessant. Hun CEO, Tony Stubblebine, was een tijdje terug al op Mastodon aan het rondvragen naar hoe mensen denken over een long-form platform op ActivityPub / fediverse. Een terechte vraag, gezien Mastodon zo'n beetje het gezicht van de fediverse geworden is. Het is vooral een cultureel vraagstuk; niet zozeer technisch, alhoewel er voldoende techniek voorbijkomt in de antwoorden. Grappig ook om te zien mensen in die thread op Mastodon ook refereren aan de short-form vs long-form afweging die ooit rondom RSS speelde.

Technisch gezien is het overigens mogelijk; waar Mastodon vooral het "Note" type gebruikt om mensen te laten posten, ondersteunt het ook het w3c ActivityStreams "Article" type.

Toch blijkt uit deze aankondiging van Medium dat ze juist inzetten op het uitbreiden van hun portfolio: Medium is voor "medium-form", en via Mastodon gaan ze ook de "short-form" ondersteunen.

Dat ze ook "sign up with Medium" aanbieden op hun Mastodon instance, is daarbij wel noemenswaardig. Dat gaan we wel meer zien, verwacht ik, in het kader van community building. Je ziet dat bij Vivaldi bijv ook: daar kun je met je Vivaldi account meteen inloggen.

Je ziet gaandeweg dat de fediverse de rol van Disqus, RSS en nieuwsbrieven kan vervullen. Dat vind ik ook interessanter dan of Mastodon nou Twitter kan en/of moet vervangen.
Maurits van Baerle
@Kerfuffle12 januari 2023 22:19
Long form bestaat al een tijd op de Fediverse met bijvoorbeeld WriteFreely. En omdat het allemaal op de Fediverse zit kun je met je Mastodon account dus ook gewoon een WriteFreely account volgen en krijg je die updates en blogs gewoon in je timeline te zien.

WriteFreely host je in principe zelf maar je kunt het ook uitbesteden aan WriteFreely hosters als Spacebear en Wordsmith.social of je aanmelden bij bestaande WriteFreely servers gerund door derden.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 29 juli 2024 07:36]

Kerfuffle
@Maurits van Baerle12 januari 2023 23:15
Inderdaad. WriteFreely / Write.as groeit nog niet heel rap, dat ik zie, maar Medium heeft behoorlijk aan populariteit ingeboet de afgelopen jaren, en dan vind ik dit geen heel gek besluit.
Maurits van Baerle
@Kerfuffle12 januari 2023 23:23
Medium worstelt al jaren met hun verdienmodel (daarom gooien ze ook om het jaar het roer weer helemaal om) en ik verwacht dat ze de Fediverse integratie vooral willen gebruiken om mensen in de Fediverse de mogelijkheid te geven accounts op Medium te volgen. Als er dan een nieuwe Medium post is krijg je dat in je Mastodon timeline te zien om je naar Medium te lokken.

Daarom verwacht ik ook niet dat dit heel veel verschil zal maken voor de Fediverse zelf, meer voor Medium. Maar wie weet, misschien zijn er mensen met Medium accounts die onder een steen hebben geleefd en nu pas voor het eerst van Mastodon horen.
Maurits van Baerle
@Kerfuffle13 januari 2023 00:39
Overigens, wat de Fediverse als alternatief voor Disquss betreft, als je een WordPress site hebt moet je met de WP ActivityPub plugin al een heel eind kunnen komen. Ik heb het zelf nooit geprobeerd maar het ziet er aardig uit.
Kerfuffle
@Maurits van Baerle13 januari 2023 00:47
Klopt! Drupal ook, trouwens.
Maurits van Baerle
12 januari 2023 21:35
Ik ben benieuwd hoeveel merkbaar effect dit gaat hebben op de Fediverse in het algemeen en Mastodon in het bijzonder. Ik verwacht dat het grootste voordeel voor gebruikers zal zijn dat het onboarden een stuk soepeler zal zijn omdat alles bij één partij is. Ze hebben immers al een Medium account, een Medium gebruikersnaam en een Mediumprofiel. Met een paar klikken heb je dat uitgebreid tot een Mastodon account, ongetwijfeld wel met een optie om naam en profiel te wijzigen.

Ik denk eerlijk gezegd dat de geplande uitbreiding van Tumblr met Fediverse/Mastodon integratie een groter effect zal hebben op de Fediverse dan die van Medium.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 29 juli 2024 07:36]

Kerfuffle
@Maurits van Baerle12 januari 2023 22:10
Tumblr was er ook rap bij, ja. Die roken ook hun kans toen ze merkten dat mensen een social media alternatief zochten voor Twitter. Overigens vergelijkbaar met Medium, in de zin dat ze net op zoek waren naar een nieuwe impuls om mensen terug te lokken naar hun platform.
rubenos 12 januari 2023 21:28
Een opvallend detail aan deze stap: Medium is opgericht door Ev Williams. Een van de co-founders en oud-CEO van, jawel, Twitter. Mede dankzij Williams, die eerder Blogger oprichtte, waren de verwachtingen van Medium enorm. Sinds deze zomer is Ev Williams na 10 jaar echter weg bij Medium. Waarschijnlijk omdat het niet lukte om zijn visie met het platform voor elkaar te krijgen.

In de begindagen draaide Medium volledig op de Twitter log-in, daarmee nam je ook je social graph mee wat snel voor volgers en een gevulde feed zorgde.
Autisme_tech 12 januari 2023 21:08
Ik vindt zelf Mastodon geen fijn medium ik zal het dan ook niet gaan gebruiken, ik vindt het te verwarrend met al die verschillende servers ik wacht wel tot er een soort van twitter alternatief komt
MrXen0 @Autisme_tech12 januari 2023 21:19
Heb hetzelfde, was het per ongeluk tegen gekomen al voor de vloedgolf die vanuit Twitter kwam maar ik kan er gewoon niet aan wennen. Het organisch tegenkomen van interessante dingen komt zo zelden voor dat het voor mij geen fijn medium (ha, no pun intended) is.
Maurits van Baerle
@MrXen012 januari 2023 22:51
Het beginnetje is even moeilijk maar na een weekje of zo moet je (zeker tegenwoordig nu er zoveel mensen op zitten) toch wel een redelijke draai kunnen vinden.

Als je helemaal kaal begint (en dus niet met behulp MoveToDon van Twitter gemigreerd bent) dan is het een zaak van even een paar hashtags volgen. Dan volg je de mensen die jou daar wel aan staan een weekje. Een week lang volg je iedereen die je een beetje leuk lijkt en via hen ontdek je weer nieuwe mensen. Na een week kun je al mensen gaan ontvolgen die toch saaier bleken dan gedacht maar dan heb je inmiddels al leukere mensen gevonden.

Als je dan een tiental mensen volgt die een beetje dezelfde interesse hebben dan run je Followgraph for Mastodon en die kan je dan een redelijk advies geven wie je nog meer zou kunnen volgen.
MadJo80 @MrXen012 januari 2023 21:53
Het grote verschil tussen twitter en mastodon is dat mastodon geen algoritme heeft dat dingen aan je voorschotelt, maar daar kan je zelf voor zorgen door hashtags te volgen die jou interesseren. En die content vanuit de hele fediverse komt dan voorbij op je tijdlijn.
jimshatt @MadJo8012 januari 2023 22:36
Ik denk dat er best veel mensen het algoritme wel fijn vinden. Gemak dient de mens. Zijn er geen Mastadon servers die content aggregeren en gepersonaliseerd aanbieden (dwz een algoritme)?
Maurits van Baerle
@jimshatt12 januari 2023 23:13
Voor zo ver ik weet bestaat dat nog niet maar dat kan iemand natuurlijk best bouwen. Een hoop data is gewoon publiekelijk beschikbaar, trending hashtags bijvoorbeeld, of (tenzij je dat uit hebt gezet) wie wie volgt.

Verder zou je iets kunnen doen met categoriseren van bekende servers voor specifieke onderwerpen of communities. Denk aan Infosec.Exchange of EconTwitter, kijken wie daar de meest populaire accounts zijn en die dan weer voorschotelen aan mensen die dat soort onderwerpen interessant lijken te vinden.

Het dichtst in de buurt van een algoritme op dit moment komt denk ik Followgraph voor Mastodon. Dat draai je af en toe en kan je dan advies geven wie je misschien verder wel ook wel interessant vindt om te volgen op basis van wie jij nu al volgt. Eigenlijk runnen platforms zoals Twitter en LinkedIn dat eigenlijk permanent.
jimshatt @Maurits van Baerle13 januari 2023 09:15
Cool, bedankt
84hannes @jimshatt13 januari 2023 08:27
Ik denk dat er best veel mensen het algoritme wel fijn vinden. Gemak dient de mens.
Helemaal waar. Ik heb al een tijdje een Curiousity Stream abonnement, maar door het gebrek aan algoritme kijk ik er bijna nooit op; ik moet helemaal zelf bedenken wat ik wil zien. Dat klinkt lui en is zeker een eerstewereldprobleem, maar ik zou wel eens iemand willen ontmoeten die zichzelf wel urenlang kan vermaken op een videoplatform zonder 'adviezen'.
d3burt @84hannes14 januari 2023 20:02
Ik erger me juist groen aan Youtube, waar ik op een aantal kanalen geabonneerd ben, maar het is een uitdaging om een kanaal "uit te kijken". Iedere keer krijg je "relevante" andere video's aangeboden, en de volgende van een serie kijken is zoeken naar een naald in een hooiberg. Het is een van de redenen dat ik regelmatig Youtube content download, want vanaf mijn NAS kan ik wel kijken zoals ik dat wil.

In mijn Podcast app vind ik het heerlijk dat ik alleen aangeboden krijg waar ik op geabonneerd ben. Ik scan de koppen, queue datgene wat me boeit, en gooi de rest weg.

Ik ben vast heel ouderwetsch, maar zoeken doe ik met een zoekmachine en verder zie ik graag georganiseerde content.
84hannes @d3burt14 januari 2023 20:42
In mijn Podcast app vind ik het heerlijk dat ik alleen aangeboden krijg waar ik op geabonneerd ben.
Klopt, daar werkt het wel. Maar voor mij is het verschil tussen podcasts en YouTube dat ik op het laatste platform ook gerust filmpjes kijk van jaren geleden.
eboellie @jimshatt13 januari 2023 00:47
er komt vast/is wel een Mastodon server met een algoritme? Je kunt elke server toch met aparte regels voeden?
jimshatt @eboellie13 januari 2023 09:15
Ik weet het niet, maar het lijkt me van wel. Vandaar dat ik het vroeg :)
Kerfuffle
@MrXen012 januari 2023 22:02
Ik volg hashtags, en als ik via die hashtags interessante accounts tegenkom, dan volg ik die ook. Dat levert mij eigenlijk meer interessante content op dan ik ooit op Twitter heb gezien. En dan zet ik de lokale & federated timelines nog uit als ik op een te algemene Mastodon instance (zoals mastodon.online) zit, maar op een instance die meer over 1 onderwerp gaat (bijv. metalhead.club) is de local timeline dan weer interessanter.
GekkePrutser @MrXen013 januari 2023 03:30
Voor mij vervult hacker news deze rol. Ik kom echt dagelijks dingen tegen die fris aanvoelen en ik niet wist. Hetzij in de gelinkte artikelen hetzij in de comments.

Deze site heeft wel een 'algoritme' welke artikelen de homepage halen maar dit is puur en alleen op stemmen van andere gebruikers gebaseerd.

Tweakers deed dit vroeger ook maar het is zo mainstream geworden dat het dat voor mij niet meer biedt.
GertMenkel
@Autisme_tech12 januari 2023 21:15
Zo verwarrend is het toch niet? Je hebt @Autisme_tech@tweakers.net en @Autisme_tech@hardware.info net zoals je autisme_tech@gmail.com en autisme_tech@outlook.com hebt. Of zoals er een Autisme_tech-Facebook-account kan bestaan naast een Autisme_tech-Twitter-account of een Autisme_tech-Instagramaccount. Losse accounts op losse servers, maar niemand die een Facebook-account met jouw naam voor je Tweakers-profiel aanziet.

Met blacklists uitgezonderd (zoals bij e-mail ook het geval is) kan iedere Mastodon-server accounts van iedere andere Mastodon-server volgen, net zoals de meeste email-servers met de meeste andere email-servers kunnen mailen.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 29 juli 2024 07:36]

elmuerte 12 januari 2023 20:59
Na 3 berichten te lezen op die Mastodon server krijg je een pop-up om een account aan te maken.
MadJo80 @elmuerte12 januari 2023 21:46
Na 3 berichten te lezen op twitter krijg je een popup voor hetzelfde.
demolition_man @MadJo8012 januari 2023 21:58
Dat was zo maar is recent verwijderd
MadJo80 @demolition_man13 januari 2023 00:00
Ik had het nog geen 10 minuten geleden. Als je niet ingelogd ben, dan krijg je na een paar scroll-bewegingen die popup met de vraag om lid te worden.
demolition_man @MadJo8013 januari 2023 14:52
Heb het zelf ook getest en geen last van. Alleen op de pc heb je standaard onderin een balk maar kan blijven scrollen.
ZTM @MadJo8013 januari 2023 15:41
Ook ik krijg geen popup bij Twitter, kan ook gewoon blijven scrollen en lezen.
GertMenkel
@elmuerte12 januari 2023 21:11
Theoretisch kunnen ze met follow requests bijhouden hoeveel accounts je volgt en je follow weigeren als je meer dan 3 accounts probeert te volgen. Bij het pushen van berichten wordt dat lastiger, maar Medium is gek genoeg om zoiets te implementeren...
RoestVrijStaal @elmuerte12 januari 2023 21:27
Mijn ervaring met Medium is dat die op haar eigen blogosfeer website erg vaak en snel met "Nieuwsbrief-popups" e.d. tevoorschijn haalt.

Nou valt het ook op dat de laatste jaren niet meer zoveel interessante artikelen op Medium te vinden vallen of verschijnen in de zoekresultaten van de zoekmachines die ik gebruik.
Rabb 12 januari 2023 21:59
Ik geef toch de voorkeur aan een centraal platform waar je gewoon iedereen kunt vinden.

Heb Mastodon in het verleden geprobeerd, en heb het een maand of 2 geleden nog eens een kans gegeven.

Ik heb een instance gevonden die mijn interesse voor muziek deelt, maar daar was alles in het Duits (wel Engels geadverteert). Een algemenere waar je werd overspoelt met posts die mij totaal niets qua inhoud te bieden hadden.

Het fijne van een twitter/instagram is dat je iemand vind die je interessant vind, en dat accounts die daar ook iets mee te maken hebben ook meteen weer makkelijk te vinden zijn. Bij Mastodon heb ik het gevoel dat ik echt op zoek moet gaan binnen verschillende instances etc.
Maurits van Baerle
@Rabb12 januari 2023 22:37
Als je van Twitter komt dan is het tegenwoordig best makkelijk met alle nieuw tools die er inmiddels zijn.

Gebruik MoveToDon om een hoop mensen die je al op Twitter volgde nu ook op Mastodon te vinden. Daarna draai je Followgraph voor Mastodon om accounts te vinden je mogelijk interessant vindt omdat meerdere mensen die jij volgt die accounts ook volgen.
GekkePrutser 12 januari 2023 22:09
Medium is een waardeloze site geworden. Ze tracken zich helemaal suf, en doen veel te veel aan marketing. Markeer iets om te copy/pasten en je moet hun share applet gebruiken. Dat soort dingen. Ik zou er nooit een blog laten hosten. Zoiets wil je je lezers niet aandoen. Ik zou veel eerder naar substack gaan.

Ironisch genoeg waren ze heel goed begonnen als een 'schoon' bloggingplatform maar zodra het een succes werd, zijn ze overal op teruggekomen. Het typische "don't be evil" idee van Google.

Dus dat zo'n site zich aansluit bij Mastodon vind ik zeker niet iets goeds. Maargoed je doet er niks aan, dat is de keerzijde van een open platform.
Kerfuffle
@GekkePrutser12 januari 2023 22:16
Ik deel je sentiment aangaande Medium, net als velen. En dat is volgens mij één van de redenen dat de vorige CEO van Medium is opgestapt: die besluiten hebben niet het succes gebracht waar ze op hadden gehoopt. Het besluit om naar ActivityPub & Mastodon te kijken, komt van de vorig jaar aangetreden nieuwe CEO, die daar ook publiekelijk een rondvraag over heeft gehouden. Hopelijk is het een opmaat naar schoon schip.

En anders is er WriteFreely & write.as op de fediverse als alternatief voor Medium ( ;
flippy 12 januari 2023 21:00
en dit is precies de reden waarom mastodon niks zal worden. zie XKCD 927.
Dutchy_ @flippy12 januari 2023 21:04
Hoewel ik het met je eens ben, heeft xkcd 927 hier duidelijk niks mee te maken.
flippy @Dutchy_12 januari 2023 21:22
voor vriend A is server 5937 zijn standaard server en vriend B heeft server 34852987 als thuishonk. en jij zit ertussen. dus zal er een nieuwe standaard moeten komen die al die server weer aan elkaar knoopt zodat ook vriend A en B met elkaar kunnen praten.
Redstone @flippy12 januari 2023 21:45
Je bedoelt activitypub?
MadJo80 @flippy12 januari 2023 21:49
Die standaard is er al, en wordt gebruikt met Mastodon, al deze servers praten al met elkaar, als jij op masto.aa een account hebt en je wilt praten met pietje op masto.bb, dan type je “@pietje@masto.bb jouw bericht was onzin” en dan krijgt pietje dat op zijn tijdlijn te zien.

Het zijn geen silo’s.
GertMenkel
@flippy12 januari 2023 21:06
Op welke manier is 927 hier toepasselijk? Iedere Mastodon-server gebruikt hetzelfde ActivityPub-protocol, dus een nieuwe server verandert de standaard niet. Sterker nog, iedere andere ActivityPub-server kan de Mastodon-posts van deze server volgen alsof ze van de lokale server komen, dat is het hele punt.

Een nieuwe Mastodonserver is zoiets als een nieuwe mailserver. Ik kan een nieuw domein aan mijn mailserver toevoegen en met minuten komt mijn mail aan op jouw server. Iedere Mastodon-, Lemmy-, Akkoma-, Pleroma- en andere ActivityPub-server kan @medium@me.dm volgen vanaf de minuut dat de server online ging, het account berichten sturen, in lijsten stoppen, ga zo maar door. Er zijn zo te zien niet zoveel accounts te vinden op de server zelf maar dat zal over tijd wel bijtrekken.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 29 juli 2024 07:36]

!nFerNo @flippy12 januari 2023 21:02
Leg eens uit waarom je dat denkt?
flippy @!nFerNo12 januari 2023 21:20
straks heb je 500 losse servers die niet met elkaar kunnen praten en word er vanzelf een opvolger gemaakt die dat wel kan.
!nFerNo @flippy12 januari 2023 21:27
Maar Mastodon servers kunnen net wél met elkaar praten. Al die instances zijn aan elkaar verbonden dmv de fediverse.
Interoperable

Built on open web protocols, Mastodon can speak with any other platform that implements ActivityPub. With one account you get access to a whole universe of social apps—the fediverse.
eboellie @flippy13 januari 2023 00:50
vergelijk het met email clients: gmail, outlook en xxxmail kunnen allen met elkaar praten. Ze hanteren alleen andere email regels.
vinx77 16 januari 2023 18:11
Denken jullie bij Tweakers.net er ook aan, hetzelfde te doen?

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