Publicatieplatform Medium begint eigen Mastodon-instance

Publicatieplatform Medium is begonnen met zijn eigen Mastodon-instance. Publicisten en lezers op zijn platform kunnen zonder apart een account aan te hoeven maken, posten op het federale sociale netwerk, zo zegt Medium.

De server staat op me.dm, zo laat Medium weten. Lezers en schrijvers op het platform moeten zich op termijn kunnen aanmelden met hun Medium-account, om zo het apart aanmaken van een account voor op de Mastodon-server overbodig te maken.

Medium wil zich onderscheiden door onder meer de korte domeinnaam om zo het delen van het eigen account makkelijker te maken. Ook belooft Medium goede moderatie en een betrouwbare infrastructuur. Om die moderatie te waarborgen, is de server nog niet open voor het grote publiek.

De stap is mogelijk, omdat Mastodon een federaal sociaal netwerk is, waarbij iedereen een eigen server kan starten en aansluiting kan vinden bij de duizenden andere servers op het netwerk. Dat onderscheidt het van andere gecentraliseerde sociale media, waarbij bedrijven geen server in eigen beheer kunnen hebben. Ook onder meer Mozilla gaat experimenteren met Mastodon. Tweakers schreef afgelopen maanden meerdere verhalen over Mastodon.