Mastodon-oprichter heeft afgelopen maanden meerdere investeringen afgeslagen

Eugen Rochko, de oprichter van Mastodon, heeft de afgelopen maanden meer dan vijf aanbiedingen van Amerikaanse investeerders gekregen die in het platform wilden investeren. Rochko heeft deze aanbiedingen afgeslagen en stelt dat hij een non-profitstructuur wil behouden.

De man deed zijn verhaal aan de Britse krant Financial Times en zegt dat de Amerikaanse investeerders 'honderdduizenden' dollars overhadden om te investeren in Mastodon. Rochko is naar eigen zeggen niet ingegaan op deze aanbiedingen en zegt dat de non-profitstructuur van de organisatie achter Mastodon "onaantastbaar" is. "Mastodon gaat niet dezelfde weg op als Twitter", klinkt het nog. Rochko benadrukte ook dat Mastodon een heel ander model hanteert als Twitter. "Twitter kan verkocht worden aan een miljardair, offline gehaald worden en failliet gaan."

Rochko is echter niet helemaal tegen investeerders. Dat blijkt uit eerdere berichtgeving waarin de oprichter bekend had gemaakt dat hij gesprekken wil voeren met investeerders wat betreft het aanbieden van hostingpakketten van Mastodon tegen betaling. De dienst zou in dat geval wel gratis blijven voor gebruikers en voor hosters die hun eigen hosting regelen. Rochko zou zich willen spiegelen aan Mozilla, het bedrijf achter de gratis Firefox-opensourcewebbrowser. Mozilla verdient geld door extra diensten aan te bieden zoals een VPN-dienst. Mastodon bestaat sinds 2016 en is dit jaar populairder geworden sinds de overname van Twitter door Elon Musk naar buiten kwam. Mastodon werkt op basis van ActivityPub. Eind december raakte bekend dat Mastodon meer dan 2,5 miljoen actieve gebruikers heeft.