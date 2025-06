Mastodon kreeg er 200.000 gebruikers bij sinds Musk Twitter overnam

Decentraal sociaal netwerk Mastodon kreeg er bijna 200.000 gebruikers bij sinds vorige week, toen Elon Musk de overname van Twitter afrondde. Daarmee is nog geen 0,1 procent van de actieve gebruikers overgestapt naar Mastodon.

Woensdag waren er meer dan 600.000 actieve gebruikers op Mastodon-servers, zegt Eugen Roschko, oprichter van Mastodon. Dat is een record voor het platform. Er kwamen afgelopen week ook 437 servers bij voor het sociale netwerk.

Met 199.430 nieuwe gebruikers is het aantal nieuwelingen een klein percentage van het totaal aantal actieve Twitter-gebruikers. Dat aantal lag bij de recentste kwartaalcijfers op rond 238 miljoen. Daarmee is Twitter naar schatting ongeveer vierhonderd keer groter dan Mastodon in aantallen dagelijkse gebruikers.

Mastodon is een alternatief voor Twitter en heeft goeddeels dezelfde functies en dezelfde interface. Het grote verschil is dat Mastodon decentraal is en dus werkt op veel verschillende servers. Daardoor is het niet in handen van één bedrijf, waar dat bij Twitter wel het geval is. Tweakers heeft woensdag een artikel over Mastodon gepubliceerd.