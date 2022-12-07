Vivaldi ondersteunt optie snelle toegang Mastodon-server in browser - update

De ontwikkelaars van Vivaldi hebben een optie voor een eigen instance van sociaal platform Mastodon in de browser verwerkt. Gebruikers kunnen het zogenoemde Vivaldi Social aan de zijbalk toevoegen en daar met een druk op de knop openen.

Vivaldi vanaf versie 5.6 bevat de mogelijkheid om de Mastodon-instance aan de browser toe te voegen, waarbij er ook de mogelijkheid is om andere servers van het sociaal platform als een Web Panel aan de zijbalk toe te voegen. In tegenstelling tot de meeste sociale media is Mastodon namelijk niet één platform, maar een aaneenschakeling van decentraal beheerde servers. Dat geheel wordt ook wel het 'fediverse' genoemd. Vivaldi Social is zo'n server en wordt beheerd door het team achter de poweruserbrowser. Dit 'bigtech-loos' onderdeel van Mastodon werd vorige maand al aangekondigd en is ook buiten de Vivaldi-browser te gebruiken.

Verder voegt de nieuwste versie van Vivaldi enkele nieuwe functionaliteiten aan de browser toe, waaronder de mogelijkheid om een groep van tabbladen te pinnen. Voorheen was het al mogelijk om een individueel tabblad vast te zetten; nu kan dat met 'stapels' tabbladen. Ook hebben de ontwikkelaars de interface van de instellingen aangepast en kunnen gebruikers uit bepaalde landen You.com als geïntegreerde zoekmachine gebruiken.

Vivaldi Mastodon

Update, 12.52 uur: De titel en intro zijn aangepast voor leesbaarheid.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 07-12-2022 11:18
41 • submitter: TheVivaldi

07-12-2022 • 11:18

41

Submitter: TheVivaldi

Lees meer

Vivaldi brengt iOS-versie van browser uit
Vivaldi brengt iOS-versie van browser uit Nieuws van 28 september 2023
Vivaldi laat gebruikers Bing Chat gebruiken door Edge de user agent te maken
Vivaldi laat gebruikers Bing Chat gebruiken door Edge de user agent te maken Nieuws van 9 juni 2023
Vivaldi 6.0 introduceert extra manier van beheren tabbladen met Workspaces
Vivaldi 6.0 introduceert extra manier van beheren tabbladen met Workspaces Nieuws van 18 april 2023
Het verwarrende proces van beginnen met Mastodon
Het verwarrende proces van beginnen met Mastodon Nieuws van 30 november 2022
Mastodon kreeg er 200.000 gebruikers bij sinds Musk Twitter overnam
Mastodon kreeg er 200.000 gebruikers bij sinds Musk Twitter overnam Nieuws van 3 november 2022
Vivaldi brengt versie 1.0 van Mail-client met Feed Reader en agendafunctie uit
Vivaldi brengt versie 1.0 van Mail-client met Feed Reader en agendafunctie uit Nieuws van 9 juni 2022
Decentraal sociaal netwerk Mastodon brengt eigen Android-app uit
Decentraal sociaal netwerk Mastodon brengt eigen Android-app uit Nieuws van 22 april 2022
Meer producten en artikelen
Browsers Websites en community's Mastodon Vivaldi

Reacties (41)

-Moderatie-faq
41
41
28
4
0
5
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
guillaume 7 december 2022 11:27
Erg onduidelijk artikel imho: het lijkt in het eerste gedeelte bijna alsof je je eigen instance kunt draaien vanuit de browser (dat zou immers het geval zijn als je een Mastodonserver in de browser zou integreren), niet dat je Vivaldi's eigen instance gemakkelijker kunt bezoeken met deze update.

[Reactie gewijzigd door guillaume op 22 juli 2024 13:44]

Qlusivenl @guillaume7 december 2022 11:58
Het is inmiddels aangepast. Zo lees ik het in ieder geval (nu) niet meer.

Bij nader inzien is het inderdaad nog wat cryptisch verwoord. @YannickSpinner misschien dit:
Gebruikers kunnen het zogenoemde Vivaldi Social aan de zijbalk toevoegen. Er is ook een mogelijkheid om andere Mastodon-servers toe te voegen.
verduidelijken dat het om een snelkoppeling gaat ip een server toevoegen. Het is misschien wat vergezocht maar ik snap wel dat het zo gelezen kan worden.

[Reactie gewijzigd door Qlusivenl op 22 juli 2024 13:44]

AuteurYannickSpinner Redacteur @Qlusivenl7 december 2022 12:18
Wederom voor leesbaarheid wat aangepast; hopelijk is het zo wat duidelijker.
pmeter @YannickSpinner7 december 2022 23:57
Dank. Ik moest ook het aangepaste artikel een paar keer lezen.

Ik begrijp nu dat de term instance in het artikel slaat op de mastodon server die op de hardware van Vivaldi draait. De browser bevat alleen een mastodon cliënt. Er komt dus geen instance bij als de gebruiker het activeert.

En de term 'eigen' (instance) slaat niet op vrijheid van de gebruiker, maar op beheer door van Vivaldi.

[Reactie gewijzigd door pmeter op 22 juli 2024 13:44]

84hannes @YannickSpinner7 december 2022 12:25
Ik denk dat de titel al onjuist is.
edit:
Inmiddels is de titel wat uitgebreider en veel correcter. Excuses dat de discussie hier heeft plaatsgevonden. Dit is niet de plek.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 22 juli 2024 13:44]

P_Tingen @guillaume7 december 2022 13:00
Artikel is nog steeds zo onduidelijk als wat. Waarom wordt er niet gesproken van een Mastodon-client ipv een instance. Want wat is in 's hemelsnaam een Mastodon instance?.
84hannes @guillaume7 december 2022 12:24
Ik vond hetzelfde, alleen de titel is al onduidelijk. Er is geen server geïntegreerd in de browser. Eigenlijk moet ik je naar het feedback-forum doorverwijzen omdat deze discussie hier niet thuis hoort. Helaas is dat forum maar zo omslachtig dat ik je, zoals elke keer, verzoek een duimpje bij forumtopic: Feedback op nieuwsberichten moderniseren te zetten.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 22 juli 2024 13:44]

jaenster 7 december 2022 11:22
Wij zijn een lichte browser zonder bloat. 2 jaar later, kijk, bloat!


Prima dat dit kan als een addon, niet zo prima als default. Rot op met je meuk
Martinspire @jaenster7 december 2022 12:57
Volgens mij is Vivaldi nooit als lichte browser in de marketing geweest?

Het is overigens van 1 van de oprichters van Opera, dus dan weet je wel wat je ongeveer kunt verwachten. Het is Chromium maar met de customization van Firefox.

Verder lijkt me dit meer een quick setup voor een Web Panel en dat is uiteindelijk gewoon een URL met een knopje die niet als pagina opent maar in de al bestaande zijbalk.
Frenziefrenz @Martinspire7 december 2022 13:00
Idd, die mailclient is juist een belofte van het eerste uur.
nst6ldr @Martinspire7 december 2022 15:15
Volgens mij is Vivaldi nooit als lichte browser in de marketing geweest?
@jaenster klaagt gewoon graag. Naast de terechte maar minder tastbare redenen die je aanhaalt, was o.a. de mailclient letterlijk aangekondigt:

nieuws: Voormalig Opera-ceo begint nieuwe browser

"[...] In toekomstige versies moet die functionaliteit er wel komen, evenals een mailclient."

Ook in de berichten erna: nieuws: Oud-ceo Opera brengt tweede ontwikkelaarsversie van nieuwe browser uit

"De browser is overigens nog niet af; er wordt nog volop aan nieuwe functies gewerkt"

[Reactie gewijzigd door nst6ldr op 22 juli 2024 13:44]

kiang @jaenster7 december 2022 20:12
1. Heeft Vivaldi ooit gezegd dat ze zich focussen op weinig bloat? De focus ligt bij mijn weten op features, opties, en instelbaarheid. Er zit al héél lang een full-fledged mail en calendar applicatie in de browser, deze laatste toevoeging is dus niet bepaald een koerswijziging.
2. Over deze laatste toevoeging... die is niet geen echte bloat: het is een simpele web panel zoals die er al inzaten, wat gewoon webapps die je in panelen aan de zijkant van je browser kan openen, technisch niets anders dan een open browsertab, maar dan qua UI wat anders (en by default vraagt een web panel een mobiele versie van een website op). Wil je dit niet? Verwijder dit web panel en je bent er 100% van af, er draait geen specifieke code voor deze toevoeging.

[Reactie gewijzigd door kiang op 22 juli 2024 13:44]

downtime @jaenster7 december 2022 11:49
Wij zijn een lichte browser zonder bloat. 2 jaar later, kijk, bloat!
Zo werkt marketing. In plaats van “sorry dat we te weinig tijd hadden om alle functies van de concurrentie in te bouwen voordat we ons product releasen” draait de marketing afdeling het om en doet juist alsof het altijd de bedoeling was om een product met minimale functionaliteit uit te brengen.
TheVivaldi @downtime7 december 2022 18:08
Behalve dat in dit geval Vivaldi nooit een lichte browser beloofde, dus het argument klopt helemaal niet.
The Zep Man
@jaenster7 december 2022 11:27
Nu nog een mail client integreren.
Egocentrix @The Zep Man7 december 2022 11:38
Die hebben ze al!
NielsFL @Egocentrix7 december 2022 14:42
Best aardige mail cliënt overigens. Jammer dat hij zo verweven zit met de browser. Als stand-alone app zou er denk ik meer animo voor zijn.
TheVivaldi @NielsFL7 december 2022 17:34
Dat weet ik nog zo net niet. Opera maakte hun mailclient op een gegeven moment ook standalone, maar het leverde niet meer gebruikers op.
Wolfos @The Zep Man7 december 2022 12:02
An app for displaying hypertext documents becomes a mail reader, then an OS.
Wat een profeet. Dit is zo'n beetje de evolutie van Chrome en Steam geweest. Hoewel het klinkt alsof hij het in de eerste instantie over Emacs had.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 13:44]

MightyFool 7 december 2022 12:04
Het wordt pas interessant als ze een eigen browser engine gaan bouwen.
crazyboy01 @MightyFool7 december 2022 12:45
Waarom? Doe maar niet. Jaren geleden hadden we op een gegeven moment zoveel verschillende engines dat je je website voor 1000 browsers moest optimaliseren. Dat was vaak pixelwerk, maar rekening houden met al die browsers was echt heel lastig, het een brak het ander of je moest flink meer regels typen. Tegenwoordig is Chromium de standaard, zelfs als je geen Google Chrome gebruikt. En dat is fijn, want als je website in Chrome werkt, dan kan je in principe gewoon online zonder al te veel zorgen over de rest - dat is extra. Standaarden kunnen ook fijn zijn.
timberleek @crazyboy017 december 2022 14:06
Nadeel is alleen dat een wijziging in chromium daarmee niet meer te omzeilen.
Zoals het aankomende manifest V2
crazyboy01 @timberleek7 december 2022 18:57
V3, toch? Maar klopt, daar kwam ik heel toevallig inderdaad laatst achter toen ik een kleine extensie aan het maken was. Maar wat dan weer een nadeel is, is dat Firefox volgens mij wel bij V2 blijft. En dat maakt het weer lastiger om je extensies voor beide uit te brengen, en dan komen we weer bij de voordelen van een (gedwongen) standaard. Maar uiteraard zijn er voor beide kanten voor- en nadelen te noemen.
Tielenaar @MightyFool7 december 2022 12:36
Dat hadden ze in Opera met Presto, maar die kon als kleine speler de ontwikkelingen van de grootmachten niet meer bijbenen. Zelfs Microsoft doet dat niet meer.
Lijkt me prima om gewoon bij Chromium of een fork daarvan te blijven.
Qlusivenl 7 december 2022 11:22
Uitgaande van de titel is de volgende zin in het artikel wel een belangrijk details:
Vivaldi vanaf versie 5.6 bevat de mogelijkheid om de Mastodon-instance aan de browser toe te voegen, waarbij er ook de mogelijkheid is om andere servers van het sociaal platform als een Web Panel aan de zijbalk toe te voegen.
Ik vind het namelijk niet wenselijk dat de maker van de browser (looking at you Google, MS) allerlei onzin functionaliteiten er in bouwen terwijl sommige basis functionaliteit gewoon nog slecht of niet werkt. Of functionaliteit waar men juist om vraagt niet wordt gemaakt.
Martinspire @Qlusivenl7 december 2022 13:04
Web panels zaten er al lang in. Is 1 van de grote features naast tab stacking imo. Dat ze nu een quick setup maken zodat je van mastodon een webpanel maakt, is vrij logisch imo.

Verder draait Vivaldi hier wel prima eigenlijk. Vooral de laatste 2 maanden heb ik echt nergens meer last van. Er zijn nog wel zaken die ze beter mogen doen of waar nog verbetering zit, maar overall draait ie net zo snel als de concurrentie met nog veel meer customization. En dat is niet alleen de kleurtjes, maar ook de opties van je rechtermuisknop. Veel plugins heb ik nu achter mij kunnen laten.
AuteurYannickSpinner Redacteur @Qlusivenl7 december 2022 11:32
Ik heb dat omhoog gehaald naar de intro, dat is inderdaad een belangrijk detail!
Martinspire 7 december 2022 13:00
Lijkt me niet zo heel bijzonder. Gewoon een quick setup voor een webpanel. Ze zijn erg actief aan het pushen om accounts naar hun instance te krijgen. Ben benieuwd of het wat wordt. Vind Mastodon nog steeds frustrerend in gebruik. Met name dat je niet makkelijk kunt samenwerken met een andere instance houdt me tegen. Even iemand volgen kan niet, je moet weer dingen gaan copypasten naar je eigen instance om dat te doen. Waarom dat niet makkelijker gaat (bv herkennen dat er al een mastodon account actief is met cookies of zo). Ik wil niet copypasten en in een andere site gaan werken om even iemand te volgen of ontvolgen.

Verder nog ander nieuws: ze hebben You.com toegevoegd als zoek-engine. Blijkbaar is die vorig jaar al gestart (door salesforce medewerkers) met focus op privacy. Helaas heeft het nog geen business model. Ja ze hebben wat affiliate links vanwege de zoekresultaten, maar daarnaast dus geen ads e.d. Klinkt mooi maar dat is dus niet van lange duur. Het is nog afwachten wat ze gaan doen voor extra inkomsten. Het ziet er nu nog mooi en flashy uit, maar wacht een paar jaar en ze gaan vast dezelfde kant op als de voorgangers. Hij is ook nog alleen in het Engels met Engelse bronnen van wat ik kon zien, dus nog niet echt interessant voor de Nederlandse tweakers.
TheVivaldi @Martinspire7 december 2022 18:13
You.com laadt niet eens hier, dus blijkbaar zijn ze nog zó nieuw dat de hele site niet eens werkt…

Edit: moest de pagina een aantal keer herladen en toen deed-ie het ineens.
Edit2: en nu doet-ie het weer niet. Nog niet erg betrouwbaar, dus.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:44]

Martinspire @TheVivaldi7 december 2022 22:20
Denk dat ze even hug-of-death hebben gehad. Toen ik keek werkte alles nog wel prima. Maar ze zijn wel vrij nieuw ja.
moonlander 7 december 2022 11:21
Ze zeggen wel eens: schoenmaker blijf bij je leest
jaquesparblue @moonlander7 december 2022 12:02
Ironisch genoeg doen ze dat ook. Vivaldi is gemaakt door voormalig Opera ontwikkelaars uit het Presto tijdperk. Opera 12 aan het eind van dat tijdperk zat ook volgepropt met bloatware.
Tielenaar @jaquesparblue7 december 2022 12:34
Maar het mooie van Opera was altijd dat het niet aanvoelde als bloat. De hele applicatie werd er niet traag door en de extra features kon je vrij makkelijk uitzetten.
Als je alleen een browser wil, blijf dan lekker bij Chrome ofzo, maar Vivaldi (evenals Opera) is meer een hele "suite" met allemaal handigheidjes erbij.
JanW @Tielenaar7 december 2022 12:48
De term bloatware is nogal aan inflatie onderhevig. Bloatware was eerst software met een overdaad aan features die ervoor zorgden dat het primaire doel van je software pakket niet goed meer functioneerde of dat het de boel vertraagde. Of software die voorgeïnstalleerd is op OEM PC's en laptops. Bijvoorbeeld trials van Office of virusscanners.

Nu worden functies en toevoegingen die gewoon in- en uit te schakelen zijn in een browser al bestempeld als bloatware. Dat lijkt me toch wel onjuist. Ik zag zojuist ook de knop staan in de sidebar van Vivaldi, rechtsklik > remove from toolbar en 't is weg.
TheVivaldi @Tielenaar7 december 2022 18:10
Maar het mooie van Opera was altijd dat het niet aanvoelde als bloat. De hele applicatie werd er niet traag door en de extra features kon je vrij makkelijk uitzetten.
In Vivaldi kun je ook alles uitzetten wat je maar wilt. Het verschil met Opera is alleen dat het een eigen engine had, waardoor het makkelijker was om alles wat lichter te houden.
Tielenaar @TheVivaldi7 december 2022 22:36
Ik zeg ook nergens dat Vivaldi dat anders doet ;)
Oon @moonlander7 december 2022 11:44
In het geval van Vivaldi wijken ze daar niet echt vanaf, want dat is al lang niet meer gewoon een browser
TheVivaldi @Oon7 december 2022 18:10
En dat was ook het doel niet. De ontwikkelaars zijn afkomstig van Opera (de hoofdontwikkelaar was zelfs de oorspronkelijke maker van Opera!) en Presto, dus je wist van tevoren al wat je op lange termijn kon verwachten.
hex6d617474 7 december 2022 12:03
Op basis van de headline dacht ik heel even aan de Vivaldi regering in belgië :)
Kevjoe @hex6d6174747 december 2022 19:44
Alleen werkt deze wel goed :+
Commandor1961 7 december 2022 12:27
nog geen goede speeddial(heb altijd speed dial we) er in gezet alleen die werkt niet meer in firefox.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.