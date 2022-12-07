Vivaldi ondersteunt optie snelle toegang Mastodon-server in browser - update

De ontwikkelaars van Vivaldi hebben een optie voor een eigen instance van sociaal platform Mastodon in de browser verwerkt. Gebruikers kunnen het zogenoemde Vivaldi Social aan de zijbalk toevoegen en daar met een druk op de knop openen.

Vivaldi vanaf versie 5.6 bevat de mogelijkheid om de Mastodon-instance aan de browser toe te voegen, waarbij er ook de mogelijkheid is om andere servers van het sociaal platform als een Web Panel aan de zijbalk toe te voegen. In tegenstelling tot de meeste sociale media is Mastodon namelijk niet één platform, maar een aaneenschakeling van decentraal beheerde servers. Dat geheel wordt ook wel het 'fediverse' genoemd. Vivaldi Social is zo'n server en wordt beheerd door het team achter de poweruserbrowser. Dit 'bigtech-loos' onderdeel van Mastodon werd vorige maand al aangekondigd en is ook buiten de Vivaldi-browser te gebruiken.

Verder voegt de nieuwste versie van Vivaldi enkele nieuwe functionaliteiten aan de browser toe, waaronder de mogelijkheid om een groep van tabbladen te pinnen. Voorheen was het al mogelijk om een individueel tabblad vast te zetten; nu kan dat met 'stapels' tabbladen. Ook hebben de ontwikkelaars de interface van de instellingen aangepast en kunnen gebruikers uit bepaalde landen You.com als geïntegreerde zoekmachine gebruiken.

Update, 12.52 uur: De titel en intro zijn aangepast voor leesbaarheid.