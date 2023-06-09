Vivaldi laat gebruikers Bing Chat gebruiken door Edge de user agent te maken

Vivaldi gaat de user agent van zijn browser veranderen naar Edge als gebruikers naar Bing gaan. Zo kunnen gebruikers Bing Chat gebruiken zonder Edge te hoeven installeren. Voor andere websites blijft de browser Chrome als user-agent gebruiken.

De ontwikkelaars schrijven dat de veranderingen in versie 6.1 van de browser zitten. In die versie gebruikt Vivaldi standaard Chrome als user agent. Volgens het bedrijf is het niet meer mogelijk om de eigen browser als user agent in te stellen, omdat in dat geval sommige websites automatisch worden geblokkeerd. Ook zijn grafische drivers beter geoptimaliseerd voor Chrome, zeggen de ontwikkelaars.

In Vivaldi 6.1 wordt een uitzondering gemaakt voor wanneer gebruikers naar Bing gaan. In dat geval verandert de user agent naar Microsoft Edge. Hoewel zowel Edge als Chrome beide op Chromium draaien, is Bing Chat alleen in Edge te gebruiken. Dat is onderdeel van Microsofts strategie om meer mensen naar de eigen browser te brengen, maar Vivaldi is de eerste browser die daar een eigen oplossing voor heeft.

Vivaldi zegt verder dat de zogenaamde Workspaces zijn verbeterd. Die werden al in versie 6.0 toegevoegd. Workspaces zijn verschillende containers waarin gebruikers websites kunnen groeperen. In 6.1 is die functie verbeterd doordat het mogelijk wordt om Workspaces te slepen en onderling beter in te delen.

Vivaldi Edge Bing Chat

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 09-06-2023 19:08
45 • submitter: TheVivaldi

09-06-2023 • 19:08

45

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (45)

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Gamebuster 9 juni 2023 19:31
Goed zo. Het moet maar eens gedaan zijn met user-agent sniffing
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @Gamebuster9 juni 2023 20:42
Waarom vind je dat? Ik heb hier eigenlijk nooit zo bij stilgestaan maar ben wel benieuwd wat daar de voors en vooral tegens van zijn?
icooo @TijsZonderH9 juni 2023 20:50
Vroeger werd de user agent gebruikt om te kijken of bepaalde features gebruikt konden worden in de huidige browser. Tegenwoordig wordt dit vooral gebruikt door Microsoft en Google om features te deactiveren op concurrerende browsers en gebruikers zo richting hun browser te forceren. Zoek op Google bv maar eens op "weer" in verschillende mobiele browsers. In Firefox krijg je enkel de huidige temperatuur en 1 icoon. In Chrome krijg je het hele weerbericht voor de komende 2 weken. Er is geen enkele reden waarom dit in Firefox niet mogelijk zou zijn.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @icooo9 juni 2023 20:54
Heeft dat ook niet heel erg te maken met websitebouwers? Ik begrijp van Vivaldi zelf ook wel dat er heel veel sites zijn die alles wat niet Chrome is automatisch blokkeren om uiteenlopende redenen.
Mushroomician @TijsZonderH9 juni 2023 21:50
Nee. De pagina die Google aan Chrome serveert kan ook aan Firefox worden geserveerd. Useragent discrimineren is eigenlijk een vorm van profileren. Moest dat niet opt-in van de “cookie-wet”?
NerdChick @Mushroomician10 juni 2023 09:39
User agent sniffing met het doel concurrentie dwars te zitten is inderdaad iets van profilering.

Webshops maken er ook soms gebruik van door een hogere prijs te vragen voor mensen met een mac in plaats van windows

In de vorm van concurrentie dwarsbomen, is eerder ook concurrentie vervalsing, of anti-reclame (het zwart maken van producten van concurrentie).

Beide zijn niet toegestaan dus potentieel wat hier doet ook niet. Maar is een grijs gebied.

Sowieso is wat Microsoft doet natuurlijk strijdig met het belang van de consument.

Misschien moet Microsoft eens op cursus ethisch verantwoord ondernemen...

Spoofing kan trouwens ook met een plugin https://chrome.google.com...bgkdhkhhcedjiklpkjnoahfmg

[Reactie gewijzigd door NerdChick op 23 juli 2024 20:25]

batjes
@NerdChick10 juni 2023 11:21
Ach Microsoft doet alleen user-agent sniffing. Dit is al ruim 20 jaar een vrij normaal ding op het internet en relatief makkelijk te omzeilen. Voor nieuwe(re) diensten kan dit gewoon een filtertje zijn van "hè, we ondersteunen officieel alleen deze browser" Spoof and YMMV.

Google gaat nog verder, die blokkeert sommige features in Firefox actief, ook al spoof je de user-agent, ondanks dat Mozilla de features netjes volgens de spec ondersteund.

Het is wel geinig dat je van Microsoft het één en ander verwacht, maar dan linked naar Google.
NerdChick @batjes10 juni 2023 14:42
Heb je een bron voor het bewijs dat Google doelbewust Mozilla dwarsboomt? Lijkt mij namelijk niet plausibel aangezien Google de ontwikkeling van Mozilla sponsort 😅

De link die ik plaatste verwijst niet naar een oplossing van google, maar naar een 3rd party plugin om de Microsoft consumentenblokkade te omzeilen voor chromium browsers (Dus heeft feitelijk niets met google te maken)

Microsoft doet niet *alleen* aan user agent sniffing. Het onderneemt daadwerkelijk actie aan de hand van de gesnifte user agent op een manier die de consument benadeelt. Groot verschil!

[Reactie gewijzigd door NerdChick op 23 juli 2024 20:25]

Sorcix @NerdChick10 juni 2023 22:08
Je kan het verschil zelf zien door Goole search te openen in Firefox Mobile versus Chrome op Android. Er zijn niet enkel features te kort, het ziet er zelfs anders uit. Er bestaat op Firefox Mobile een addon die de user agent wijzigt, enkel voor Google, gelijkaardig aan wat Brave hier doet. Daarmee werken alle features prima.

[Reactie gewijzigd door Sorcix op 23 juli 2024 20:25]

R4gnax
@NerdChick10 juni 2023 22:47
Heb je een bron voor het bewijs dat Google doelbewust Mozilla dwarsboomt? Lijkt mij namelijk niet plausibel aangezien Google de ontwikkeling van Mozilla sponsort 😅
https://www.zdnet.com/art...otaged-firefox-for-years/
aikebah @NerdChick11 juni 2023 09:28
Heb je een bron voor het bewijs dat Google doelbewust Mozilla dwarsboomt? Lijkt mij namelijk niet plausibel aangezien Google de ontwikkeling van Mozilla sponsort 😅
Je bedoelt: Google adverteert in firefox voor hun zoek-engine en firefox gebruikt de opbrengsten van dat adverteren om de ontwikkeling te financieren.

En dat kan prima samengaan met dwarsbomen van die browser. Ze zien namelijk het liefst dat je niet alleen hun zoek-engine, maar ook hun browser gebruikt, maar als je dat laatste niet doet, dan toch graag hun zoek-engine want dan blijf je behouden voor de zoek-resultaten-advertenties markt.
TechSupreme @NerdChick11 juni 2023 02:58
Sowieso is wat Microsoft doet natuurlijk strijdig met het belang van de consument.
Ze hebben flink geïnvesteerd in openAI en dan is het wel begrijpelijk dat ze het maximale proberen te halen uit hun investering. Er moet flink wat gebeuren om die investering terug te verdienen. Het is hun website en hun dienst, als je het daar niet mee eens bent kan je altijd nog bij de concurrent kijken.

Buiten dat heb je een compleet verkeerd beeld van wat het doel van een bedrijf als Microsoft is. Het primaire doel van een bedrijf is winst, zo makkelijk is het. Dat dat strijdig is met het belang van de consument hebben ze dikke schijt aan. Het belang van de aandeelhouders gaat altijd voorop en die aandeelhouders willen centen zien. Dat marktwerkingen hun dwingen om concurrerend te blijven is een ander verhaal.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 20:25]

pmeter @TijsZonderH9 juni 2023 21:48
Waar je Chrome zegt, bedoel je daar Chromium in de zin dat Vivaldi (met de Blink engine) niet wordt geblokkeerd in tegenstelling tot Firefox? Of heb je gehoord dat Vivaldi ondanks dat het dezelfde engine als Chrome heeft met Vivaldi als user agent wordt geblokkeerd en met Chrome als user agent niet?
Gamebuster @TijsZonderH10 juni 2023 09:49
De user-agent werd vroeger gebruikt om te bepalen welke features er wel/niet beschikbaar zijn voor een browser. Als een bepaalde feature dan beschikbaar wordt voor een browser, maken de websites er geen gebruik van omdat hun lijst "outdated" is. Het gevolg is dat browsers hun user-agent gingen faken om 'm te laten lijken op die van een ander.

Omdat browsers dan continue random user-agents gingen faken kan je de user-agent niet meer gebruiken voor statestieken: welke browser gebruikt men nou eigenlijk?
kozue
@Gamebuster10 juni 2023 08:19
Eigenlijk zouden we user agent strings helemaal af moeten schaffen. Het is een extra item waarop gebruikers geprofileerd kunnen worden, zorgt voor onnodige discriminatie en is in deze tijd, met feature detection, niet meer nodig. Net als de referer, nog zo’n draak.
kuurtjes 9 juni 2023 20:49
Alphabet zou dit maar eens moeten proberen bij Google en Youtube.

Staat heel het internet op z'n kop.
84hannes @kuurtjes10 juni 2023 03:07
nieuws: Mozilla-topman klaagt over traag laden YouTube op Edge en Firefox
batjes
@kuurtjes10 juni 2023 11:41
Toen YouTube ineens spontaan niet meer werkte op Windows Phone 8.1's IE, tot je IE naar desktop mode instelde, werkte het gewoon wel. Exact dezelfde trident rendering engine, maar oke.

En 84hannes is me voor. Open YouTube gewoon op dit moment eens met Firefox en je merkt het meteen. Het voelt funky, sloom en log.

Stond het internet maar eens op zijn kop voor al die marktmisbruik die Google heeft uitgespookt met YouTube.

Het valt me juist op dat Microsoft voor een user-agent string nu de wind van voren krijgt, maar Google veel, veel verder gaat met dit soort fratsen en dit ook al vele jaren aan de lopende band doet.... 0 op rekest.
raro007 @batjes10 juni 2023 14:45
Het is altijd zo met Windows fans argumenten..
Google mag het microsoft mag het nooit.
Altijd de gebeten man uit te hangen alleen maar om een ander de schuld te geven...
Wanneer google dat deed was jij ook voor aan om te klagen over Google en niet zoals jij zegt van dat het mocht.
Nou open de link van 84hannes en lees de comment over polymer.
batjes
@raro00712 juni 2023 13:31
Nou ja, features achter user-agents zetten is op het WWW vrij ... gebruikelijk.

Het is ook niet eens ongewoon dat Google dit met Chrome doet en Mozilla dit met Firefox. Ze doen dit ook met HTML en CSS (moz-*). Vooral nieuwe features zelf ff testen en achter de user-agent zetten, meh. Elke browser kan die UA aanpassen en YMMV in niet officieel ondersteunde browsers. Edge is een fork, geen kloon, doet ook net wat dingen anders dan Chrome of andere Chromium browsers.

Het is niet onterecht dat dit opgemerkt wordt en Microsoft wat nauwer in de gaten gehouden wordt i.v.m. het verleden.

Firefox doet al vele jaren funky op YouTube, de ervaring is gewoon duidelijk niet hetzelfde. Laden van homepage net wat hakkeliger en minder smooth, openen van videos voelt ook nog wat jaren 90-esque aan i.p.v. de relatief smooth evaring op Edge.

Het punt van de discussie is dat MS andere browsers zit buiten te sluiten, wat niet een goed teken is. Maar dit speelt al jaren tussen Google en Mozilla. Dit speelde ook tussen Microsoft en Google alsmede Microsoft en Mozilla toen IE nog bestond.

Gelijk speelveld, juist omdat Google (al jaren) met veel meer weg komt, kan je eigenlijk niet zo heel moeilijk gaan doen over dit soort relatief kleine 'streken'.
Qws 9 juni 2023 19:24
Denk niet dat Microsoft dit gaat pikken.
Keypunchie @Qws9 juni 2023 19:29
Waarom niet? Daarnaast, wat zouden ze er tegen kunnen doen?
yoranpower @Keypunchie9 juni 2023 19:54
Oh, das een goeie. Is zoiets uberhaubt traceerbaar? Want ik gebruik ook een ''Chrome'' user agent om betere YouTube, Google, etc. te hebben op mijn Firefox Browser.
tagersenim @yoranpower10 juni 2023 11:07
Ik verwacht dat de Bing website wel meer gegevens kan zien dan enkel de user agent. Een set aan eigenschappen die precies een Vivaldi gebruiker identificeert zal er wel uit op te maken zijn.
R4gnax
@tagersenim10 juni 2023 22:45
Ik verwacht dat de Bing website wel meer gegevens kan zien dan enkel de user agent. Een set aan eigenschappen die precies een Vivaldi gebruiker identificeert zal er wel uit op te maken zijn.
Dat soort gegevens gebruiken om te fingerprinten is alleen in bijv. de EU niet zonder meer toegestaan.
Alex3 @yoranpower10 juni 2023 09:49
Als we dat allemaal gaan doen wordt er al gauw gedacht dat helemaal niemand meer Firefox gebruikt en wordt er nog minder met andere browsers dan Chrome rekening gehouden.
batjes
@yoranpower10 juni 2023 11:36
Met javascript. Maar je kan ook feature detection doen. Fingerprinting.

Google sluit regelmatig andere browsers buiten door gewoon HTML features net buiten spec te implementeren en zelf te gebruiken.
MokaNi @batjes10 juni 2023 17:19
> Google sluit regelmatig andere browsers buiten door gewoon HTML features net buiten spec te implementeren en zelf te gebruiken.

Aangezien je "regelmatig" zegt, heb je hier tenminste 2 of 3 (recente) voorbeelden van? Ik ben oprecht nieuwsgierig wanneer Google zelf buiten spec gaat en dit op deze manier dan zou "misbruiken" voor fingerprinting.
batjes
@MokaNi12 juni 2023 13:10
Youtube.com
Niet voor fingerprinting maar buiten spec gaan. Fingerprinting gebruik(t)en ze in Google Hangouts oid door net buiten spec die video te implementeren, daar liep een hele lange discussie over op bugzilla een jaar of wat geleden.

[Reactie gewijzigd door batjes op 23 juli 2024 20:25]

himlims_ @yoranpower9 juni 2023 21:20
wanneer je zelf de uitgever van de browser er bent, en de beheerder van site-x … je dit vast wel kunt afdwingen

Afgezien daarvan kan ik middels curl-tool wel heeeel veel “imiteren of voordoen als iets”
Remc0_ @Keypunchie9 juni 2023 20:07
Ik gok dat ze een proprietary protocol in Edge gaan maken waarmee Bing kan verifiëren dat het echt om een Edge browser gaat en niet op een client die alleen de user-agent heeft aangepast.
Oon @Remc0_10 juni 2023 09:02
Dat wordt gewoon een kat en muis spel. Tenzij ze iets bedenken dat echt volledig nieuwe technologie is en ze daar een patent op krijgen kan iedere andere partij gewoon dat protocol zelf nabouwen.
crazyboy01 @Oon10 juni 2023 16:17
Klopt, maar de vraag is hoe ver een browser daarin wil gaan (zonder extensies). Ze bouwen nu niets in, een useragent switch mogelijkheid zit al standaard in Chromium en Firefox based browsers. Speciaal hele protocollen meeleveren voor één website is voor de meeste partijen niet heel interessant, dan ga je dat straks voor meer websites doen en dan is er geen houden meer aan. Ik zou die troep voor een hype in ieder geval liever niet willen "kraken" en opnemen in mijn browser (Edge is nog begrijpelijk, want eigen product, al vind ik het daarin ook troep). En ja, ik noem het een hype. Artificial intelligence niet, maar specifiek Bing Chat wel, ik geloof namelijk atm niet dat dat de naam is die gaat blijven hangen als leider.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 23 juli 2024 20:25]

TheVivaldi @Remc0_9 juni 2023 20:12
Dat lijkt mij de enige oplossing, want nu doet Vivaldi zich gewoon voor als Edge en dan kan Bing moeilijk Vivaldi blokkeren, want dan blokkeren ze hun eigen browser ook. :P
Verwijderd @TheVivaldi11 juni 2023 00:24
Edge is open source, dus Vivaldi kan eventueel gewoon afkijken en wat die geheime saus dan is.
TheVivaldi @Verwijderd11 juni 2023 11:35
Dat was het punt niet. En Edge is niet volledig open source, net als Vivaldi.
Kaasrol @Remc0_9 juni 2023 22:57
Kan nu al niet wachten om dat te reversen }>
RaJitsu @Keypunchie9 juni 2023 21:19
Denk wel dat jet mogelijk is. In de oude Opera-dagen, toen ze nog een eigen engine gebruikten (Presto), zat er ook standaard de functie in je te identificeren als een andere browser om bepaalde sites te laten werken. Op een gegeven moment werkte dat steeds vaker niet en kreeg je de melding browser x of y te gebruiken.

Hetzelfde gebeurde met browser als Avant of Maxthon die naast user agent je zelfs lieten switchen tussen welke engines genruikt kan worden.
i7x 9 juni 2023 19:57
In Safari wissel ik hem altijd zelf even. Developer>User agent>Edge. Niet veel werk maar automatisch zou toch fijner zijn. Of eigenlijk zou het helemaal niet nodig morgen zijn, zo onzinnig van Microsoft.
84hannes @i7x10 juni 2023 03:06
Of eigenlijk zou het helemaal niet nodig morgen zijn, zo onzinnig van Microsoft.
Microsoft is heel goed in het koppelen van producten. Windows was een succes, dus kreeg je er internet explorer bij. Office is een succes, dus brengen ze het alleen voor Windows (en MacOS) uit. ChatGPT is een succes, dus leveren ze het in Bing aan Edge-gebruikers. Niets nieuws en het is aan de rechter of het mag.

En het is aan ons om te bepalen of we met zo'n partij willen samenwerken. Blijkbaar wel.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 23 juli 2024 20:25]

batjes
@84hannes10 juni 2023 11:53
Ach, Microsoft heeft mij zonder morren toegang gegeven tot Bing Chat. Ik wacht nu al maanden op mijn toegang voor ChatGPT zelf.

Best belangrijke tool om mee te leren te werken in de IT en MS maakt toegang daar toe een stuk makkelijker dan de rest.
Martinspire 9 juni 2023 20:17
Werkt ook gewoon prima met Bing Chat nu. Bedenk me in ieder geval vaker om even die dagelijkse punten binnen te halen om wat gratis stuff te krijgen voor de Xbox.
freektech 9 juni 2023 20:52
Dit kan al heel eenvoudig met User-Agent Switcher and Manager extension.
crazyboy01 @freektech10 juni 2023 16:12
Zelfs die extensie is totaal overbodig hoor. Je kunt dat zowel in Chromium als Firefox based browsers gewoon via die element inspector regelen. Maar dat is het nieuws ook niet, het nieuws is dat dit nu automatisch gebeurt by default op één specifieke site, Bing dus.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 23 juli 2024 20:25]

DragonStorm99 9 juni 2023 23:28
En waar is de handhaving van die cookie-wet dan??
Er zijn nog genoeg websites die de toegang tot de site blokkeren net zolang de gebruiker ook maar nee zegt tegen 1 cookie regel en de rest accepteert.
Dus of cookies accepteren of opdonderen als je die website in wil.

Over de useragent weet ik niet op dat opt-in is.

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