Vivaldi laat gebruikers Bing Chat gebruiken door Edge de user agent te maken

Vivaldi gaat de user agent van zijn browser veranderen naar Edge als gebruikers naar Bing gaan. Zo kunnen gebruikers Bing Chat gebruiken zonder Edge te hoeven installeren. Voor andere websites blijft de browser Chrome als user-agent gebruiken.

De ontwikkelaars schrijven dat de veranderingen in versie 6.1 van de browser zitten. In die versie gebruikt Vivaldi standaard Chrome als user agent. Volgens het bedrijf is het niet meer mogelijk om de eigen browser als user agent in te stellen, omdat in dat geval sommige websites automatisch worden geblokkeerd. Ook zijn grafische drivers beter geoptimaliseerd voor Chrome, zeggen de ontwikkelaars.

In Vivaldi 6.1 wordt een uitzondering gemaakt voor wanneer gebruikers naar Bing gaan. In dat geval verandert de user agent naar Microsoft Edge. Hoewel zowel Edge als Chrome beide op Chromium draaien, is Bing Chat alleen in Edge te gebruiken. Dat is onderdeel van Microsofts strategie om meer mensen naar de eigen browser te brengen, maar Vivaldi is de eerste browser die daar een eigen oplossing voor heeft.

Vivaldi zegt verder dat de zogenaamde Workspaces zijn verbeterd. Die werden al in versie 6.0 toegevoegd. Workspaces zijn verschillende containers waarin gebruikers websites kunnen groeperen. In 6.1 is die functie verbeterd doordat het mogelijk wordt om Workspaces te slepen en onderling beter in te delen.