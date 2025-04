Vivaldi brengt iOS-versie van browser uit

Vivaldi heeft een browser uitgebracht voor iOS. Er is ook een versie voor iPadOS. De app heeft een ingebouwde trackingblocker en gebruikers kunnen makkelijk wisselen van zoekmachine. Vivaldi iOS moet wel nog steeds gebruikmaken van WebKit als rendering-engine.

Vivaldi zegt dat de browser voor iedereen te downloaden is in de App Store. De browser is er voor iOS, maar er is ook een versie die voor de iPad is geoptimaliseerd. De browser toont onder andere tabbladen die vergelijkbaar zijn met de desktopvariant en gebruikers kunnen snelkoppelingen instellen die ze te zien krijgen bij het openen van een nieuw tabblad.

De browser heeft verder een ingebouwde notitie-app waarbij de notities ook worden gesynchroniseerd met een Vivaldi-account. Het is daarnaast mogelijk een andere standaardzoekmachine in te stellen en daar snel tussen te wisselen. Vivaldi heeft daarnaast een ingebouwde Ad and Tracker Blocker. Die werkt met verschillende modussen. Standaard wordt er niks geblokkeerd, maar het is ook mogelijk trackers te blokkeren, of trackers en advertenties.

Waar de desktopversie van de browser is gebaseerd op Chromium, is de iOS-versie dat niet. Die maakt geen gebruik van rendering-engine Blink zoals bij Chromium, maar van WebKit. Dat is de standaard rendering-engine die Apple afdwingt bij alle browsermakers.