Vivaldi 5.0-update voegt mogelijkheid voor twee tabbalken toe aan Android-versie

De Android-versie van browser Vivaldi krijgt een functie om tabbladen te verdelen over twee balken, net als al bij de desktopversie mogelijk is. Verder is het nu mogelijk om de tabbladen te verkleinen door het kruisje weg te halen of enkel het icoontje te tonen.

De nieuwe functie heet Tab Stacks. Gebruikers kunnen de functie activeren door het plusje aan de rechterkant van de tabbalk ingedrukt te houden en op 'Create new tab stack' te drukken. Ook is het mogelijk om bestaande tabbladen samen te voegen en daarvan een 'stack' te maken. De tabbalken kunnen ook verplaatst worden naar de onderkant van het scherm. In januari werd deze functie al toegevoegd aan de desktopversie van Vivaldi.

Er zijn ook een aantal andere functies toegevoegd, zoals de mogelijkheid om voor specifieke pagina's dark mode aan of uit te zetten. Ook is het nu mogelijk om het kruisje bij tabbladen weg te halen, of om de tabbladen zo klein te maken dat alleen het icoontje van de site zichtbaar is. Daarnaast kunnen gebruikers voortaan tekst selecteren op een webpagina en die meteen aan een notitie toevoegen.

Op tablets en Chromebooks voegt Vivaldi verder een Side Panels-functie toe. Die panels verschijnen aan de linkerkant van het scherm, en kunnen de browsergeschiedenis, bladwijzers, downloads en notities tonen. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om gelijktijdig de browsergeschiedenis open te hebben staan, en op het web te surfen.

Ook de desktopversie heeft een 5.0-update gekregen met twee toevoegingen. Zo kan de startpagina van Vivaldi nu aangepast worden met thema's. Daarvoor kunnen ze kant-en-klare thema's van Vivaldi zelf gebruiken en daar de kleuren van veranderen. Ook is het mogelijk om zelf eigen thema's te importeren voor het gebruik op de startpagina. Ten slotte krijgt de browser een Translate Panel mee. Hiermee kunnen gebruikers stukken tekst van een webpagina selecteren om te vertalen. Voorheen was het enkel mogelijk om meteen de hele webpagina te vertalen.