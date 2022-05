Vivaldi-browser krijgt mogelijkheid voor twee tabbalken

Browser Vivaldi krijgt een functie om tabbladen te verdelen over twee horizontale balken. Zo passen er meer tabbladen in beeld met genoeg breedte om een paginatitel te laten zien, dan met een enkele balk mogelijk is.

De functie is geïntegreerd met Tab Stacks, een functie om verschillende tabbladen onder een enkel tabblad te verzamelen, zegt Vivaldi. Naast de paginatitel staat dan het getal van het aantal tabbladen dat in die verzameling te vinden is, en die openen zich vervolgens in een balk onder de reguliere balk met tabbladen.

Vivaldi denkt dat de functie het makkelijker maakt om meer tabbladen tegelijk open te laten staan. De functie Tab Stacks bestaat al zes jaar. Gebruikers hoeven de tweede tabbalk niet te gebruiken; er is ook een compacte modus die de stapels tabbladen weergeeft boven het tabblad zelf. Er is ook een verticale view, die de tabbladen aan de zijkant plaatst. De functie zit in versie 3.6, die vanaf donderdag beschikbaar is.