Vivaldi-browser met trackerblocking komt uit voor Android en desktops

De ontwikkelaars van Vivaldi hebben twee nieuwe versies van de op Chromium gebaseerde webbrowser uitgebracht. Het gaat hierbij om versie 3.0 voor desktops en versie 1.0 voor Android. Beide varianten worden vanaf nu standaard geleverd met trackerblocking.

Trackerblocking in Vivaldi

De browsermaker maakt de release van de twee browserversies kenbaar via een blogpost. De browser wordt vanaf nu geleverd met trackerblocking. Hiervoor gebruiken de ontwikkelaars de blocklist die DuckDuckGo gebruikt in zijn Tracker Radar-tool. Deze functionaliteit werd in maart al aangekondigd. Versie 3.0 van de desktopwebbrowser heeft ook een voorgeïnstalleerde adblocker, maar gebruikers moeten deze handmatig inschakelen. Verder bevat de browser vanaf nu een klok in de statusbar en introduceert Vivaldi functies die het gemakkelijker moeten maken om door webpagina's te navigeren.

Het ontwikkelteam heeft inmiddels ook versie 1.0 van de Android-variant uitgebracht. De mobiele browser was al enkele maanden beschikbaar als bètaversie, maar heeft nu dus een officiële release gekregen. De mobiele versie biedt veel functies uit de desktopvariant. Zo worden zogeheten Speed Dials ondersteund in de Android-browser. Ook een notitiefunctie is aanwezig, en gebruikers kunnen de desktop- en smartphoneversies met elkaar synchroniseren. De maker maakt hiervoor gebruik van eigen servers die in IJsland staan. De ontwikkelaars gebruiken daarbij end-to-endversleuteling en zeggen gebruikers niet te volgen.

De mobiele browser wordt verder standaard geleverd met de trackerblocklist van DuckDuckGo en bevat ook een ingebouwde adblocker, zo meldt Vivaldi. Versie 1.0 van de browser is vanaf nu te downloaden in de Play Store en werkt op apparaten met Android 5.0 of nieuwer.