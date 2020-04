Porsche werkt aan minder dure tweewielaangedreven versie van elektrische Taycan

Porsche introduceerde eerder zijn elektrisch aangedreven Taycan Turbo, Turbo S en 4S. Deze sportauto's krijgen op termijn gezelschap van een goedkoper model waarbij de vierwielaandrijving ontbreekt.

Michael Steiner, als bestuurslid van de Duitse autofabrikant verantwoordelijk voor r&d, heeft in een telefonisch interview met het Britse Car Magazine gezegd dat er instapmodellen komen van de Taycan. Hij noemt onder meer een achterwielaangedreven model met een kleinere accu. Dit zijn twee elementen die bijdragen aan de lagere prijs ten opzichte van de huidige Taycan-modellen. Steiner denkt bij dit achterwielaangedreven model aan een introductie in landen met weersomstandigheden waarvoor vierwielaandrijving niet nodig is, waarbij hij specifiek China noemt. Waarschijnlijk zal de auto daar dan ook als eerste uitkomen. Het is nog onbekend waar en wanneer de nieuwe versie uitkomt, en Steiner wilde nog geen te verwachten prijs noemen.

Taycan 4S

Een kleinere accu betekent in ieder geval een accucapaciteit die lager is dan die van de Taycan 4S. Dit model heeft een 79,2kWh-accu en het basismodel kost zo'n 109.000 euro. Eerder introduceerde Porsche al de Taycan Turbo en Turbo S. Dit zijn duurdere modellen met accu's met een 93,4kWh-capaciteit. De adviesprijzen van deze twee modellen liggen op 157.100 en 191.000 euro. De Duitse fabrikant werkt overigens ook nog aan een cross-over: de Taycan Cross Turismo. Deze staat in vergelijking met de bestaande Taycan-modellen iets hoger op zijn wielen.

Taycan Turbo (S)