Porsche haalt met elektrische Taycan in 24 uur een afstand van 3425km op circuit

Normaal gesproken draait het bij Porsches veelal om de prestaties in de bochten, de acceleratie en de topsnelheid, maar bij de Taycan zijn ook andere zaken van belang. Een prototype van de elektrische auto heeft tijdens een duurtest van 24 uur een afstand van 3425km afgelegd.

Het prototype heeft de afstand zonder serieuze onderbrekingen afgelegd op het Italiaanse hogesnelheidscircuit van Nardò; dat is in feite een enorme geasfalteerde cirkel met een lengte van 12,6km. Porsche schrijft dat er alleen enkele korte stops zijn toegepast voor het laden van de accu en het wisselen van de rijders. Voor het laden zijn 800V-laadstations gebruikt.

Een test als deze is vooral bedoeld om de duurprestaties van de accu in combinatie met een warmtemanagementsysteem aan te tonen. De Taycan krijgt een 800V-accusysteem. Porsche zegt dat deze technologie de hybride Porsche 919 tijdens de 24 Uur van Le Mans drie jaar op rij aan de overwinning heeft geholpen. Deze technologie wordt nu ook toegepast in de Taycan. Volgens de fabrikant garandeert het constante hoge prestaties, een beperkte laadtijd en een vermindering van het gewicht.

Porsche zegt dat zijn warmtemanagementsysteem van Taycan zichzelf bewezen heeft door voor de koeling en opwarming van de componenten voor de hoge spanning te zorgen en eventuele vermogensverliezen door oplopende temperaturen te voorkomen. Ook zorgt dit systeem voor een efficiënt laadproces bij een laadpaal. In principe gaat het laadvermogen van een accu omlaag zodra hij warm wordt. Bij de Taycan weet Porsche dat effect kennelijk relatief goed tegen te gaan.

De combinatie van deze accutechnologie en het systeem om opwarming van de accu tegen te gaan heeft geleid tot de afstand van 3425km. Daarmee haalde de Taycan een gemiddelde van 142km per uur inclusief laden. Een eerder, enigszins vergelijkbaar duurrecord werd door de Tesla Model 3 Long Range gevestigd en kwam uit op 2781km, al werd dat gehaald op de publieke weg en zonder de volledige laadcapaciteit van die auto.

De Taycan wordt op 4 september gepresenteerd en heeft naast het 800V-accusysteem een elektrische aandrijflijn die ontworpen is om ook na een aantal acceleraties kort na elkaar nog steeds over het volledige vermogen te beschikken. De auto krijgt naar verwachting een actieradius van meer dan 400km en de accu moet in een kwartier zijn op te laden tot tachtig procent.