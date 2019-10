Porsche onthult voordeligere elektrische Taycan 4S-sportwagen

Porsche komt in januari met de volledig elektrische Taycan 4S, een voordeligere variant van de eerder aangekondigde Taycan Turbo. De Taycan 4S is per direct te bestellen, zal in januari 2020 geleverd worden en krijgt een adviesprijs vanaf 109.000 euro.

De Taycan 4S komt in twee varianten met verschillende accu's. Standaard levert Porsche de Taycan 4S met zijn Performance Battery met een capaciteit van 79,2kWh. Deze accu biedt een bereik van maximaal 407 kilometer. Kopers kunnen de auto eventueel uitrusten met een Performance Battery Plus; dat is de 93,4kWh-accu die ook in de duurdere Taycan Turbo en Turbo S zit. Deze accu heeft een actieradius van 463 kilometer. Deze actieradius is volgens de bereikindicator op de website van Porsche haalbaar op de provinciale weg en zonder gebruik van airconditioning. De Performance Battery Plus-optie heeft een meerprijs van 6886 euro, meldt een woordvoerder van Porsche aan Tweakers.

Net als bij de Taycan Turbo en Turbo S krijgt de 4S een 800V-accusysteem en de fabrikant zegt dat het maximale laadvermogen op 270kW uitkomt, al geldt dat laadvermogen alleen voor de 93,4-kWh-accu. Volgens Porsche maakt dat laadvermogen het mogelijk om met een snellader op gelijkstroom in 5,5 minuten honderd kilometer bereik toe te voegen. Bij de standaardaccu kan met maximaal 225 kW opgeladen worden.

De Taycan 4S met de standaard-accu met de capaciteit van 79,2kWh beschikt over twee elektromotoren die een gezamenlijk vermogen van 429pk leveren. Met de overboost-functie loopt dit op naar 530pk. Kopers met de geüpgradede 4S krijgen naast de grotere accu een opgehoogd vermogen van 563pk, waarbij dat met de overboost-functie oploopt tot 571pk. Beide Taycan 4S-modellen hebben een topsnelheid van 250 kilometer per uur.

De Taycan 4S beschikt over dezelfde aandrijftechniek als de duurdere Taycan Turbo, waarbij de voor- en achteras worden aangedreven door een eigen elektromotor. Het gaat om twee permanent-synchroon elektromotoren, waarbij de transmissie en pulsomvormer in een compacte aandrijfmodule zijn samengebracht. De achteras is exact 80 millimeter korter dan de achteras in de Taycan Turbo-auto's en beschikt net als bij de Taycan Turbo over tweetrapstransmissie. Dit leidt volgens Porsche tot een verbeterde acceleratie in de eerste versnelling en optimale prestaties in de tweede versnelling. De Taycan 4S heeft net als de Turbo-modellen een cw-waarde of luchtwrijvingscoëfficiënt van 0,22, wat wil zeggen dat de 4S een relatief lage luchtweerstand heeft.

De Taycan 4S is uitgerust met een 10,9" scherm en een optioneel bijrijdersscherm. Ook beschikt de auto over Porsche Connect, dat ondersteuning biedt voor Apple Carplay, digitale assistenten en een eigen spraakassistent die kan worden opgeroepen door 'Hey Porsche' te zeggen. Ook biedt de 4S onlinenavigatie met oplaadplanning. Hiermee berekent de navigatie een route waarbij rekening wordt gehouden met de laadstatus en benodigde laadtijd van de accu.

Het nieuwe model ondersteunt ook de Porsche Connect-app, die onder andere informatie over de auto weergeeft, waaronder het resterende kilometerbereik en de gemiddelde snelheid waarop gebruikers hebben gereden. Ook kunnen enkele zaken via de app bediend worden, zoals de airconditioning en het ingebouwde navigatiesysteem.

De Taycan 4S wordt medio januari 2020 geleverd, maar is vanaf maandag vooruit te bestellen bij Porsche. Het basismodel van de 4S kost 109.000 euro. Een model met enkel de geüpgradede accu kost 115.886 euro.