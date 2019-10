Kik zegt dat zijn chat-app blijft bestaan

Chat-app Kik blijft volgens het gelijknamige bedrijf bestaan. In de loop van vorige maand leek het erop dat Kik Interactive de stekker uit de chat-app zou trekken om zich op de eigen cryptomunt Kin te richten, maar het lijkt erop dat er een partij geïnteresseerd is om de app over te nemen.

Het Canadese Kik Interactive meldt op Twitter dat de chat-app blijft bestaan en dat het bedrijf 'spannende plannen' heeft om de app nog beter te maken. Meer details zijn nog niet bekend; binnenkort zal er meer bekend worden gemaakt. Een week geleden gaf Kik Interactive-ceo Ted Livingston al aan dat er wellicht een nieuw thuis voor Kik was gevonden, waarbij hij meldde dat er een intentieovereenkomst met een niet nader genoemd bedrijf was gesloten. Dit bedrijf zou de chat-app willen kopen, laten groeien en voornemens zijn om door te gaan met de integratie van Kin. Livingston gaf toen aan dat het nog geen gelopen race was, maar het recente Twitter-bericht van Kik Interactive lijkt erop te duiden dat er nu een definitieve overeenkomst ligt.

Eerder leek het erop dat Kik geen lang leven meer beschoren was. De chat-app zou worden afgestoten, omdat Kik Interactive zich volledig wil gaan richten op de eigen cryptomunt Kin, die het halverwege vorig jaar introduceerde. Om dat mogelijk te maken moest het bedrijf flink worden afgeslankt, waaronder ook het sluiten van de Kik-app.

Kik Interactive ligt overigens al ruim anderhalf jaar in de clinch met de Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission. In deze zaak draait het om de definitie van cryptovaluta en de vraag of de Kin daar onder valt. De SEC klaagde Kik Interactive aan, omdat het de introductie van de Kin zou gebruiken om geld op te halen. De waakhond treedt al langer op tegen dergelijke initial coin offerings, die in feite worden gebruikt als een alternatief voor een beursgang. De ico van Kik leverde het bedrijf ruim honderd miljoen dollar op.