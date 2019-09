Chat-app Kik stopt omdat moederbedrijf cryptovaluta Kin wil uitbreiden

Chat-app Kik stopt ermee. Het bedrijf achter de applicatie zegt dat het zich volledig wil richten op cryptovaluta Kin. Ondertussen loopt nog steeds een langdurige en kostbare rechtszaak, waardoor Kik Interactive besluit de applicatie de nek om te draaien.

Veel details over het stopzetten van Kik zijn er nog niet. Het bedrijf wil bijvoorbeeld niet zeggen wanneer de stekker er precies uit gaat. Kik Interactive-ceo Ted Livingston beschrijft de veranderingen binnen het bedrijf in een blogpost. Daarin schrijft hij onder andere over de moeilijkheden die het bedrijf heeft met de Amerikaanse autoriteiten.

Kik Interactive is al meer dan anderhalf jaar verwikkeld in een rechtszaak tegen de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of SEC, de beurswaakhond. Die rechtszaak draait om de definitie van cryptovaluta, en specifiek de Kin. Dat is de eigen cryptomunt die het bedrijf in 2018 introduceerde. De SEC klaagde Kik Interactive aan omdat het de introductie van de Kin zou gebruiken als manier om geld op te halen. De waakhond treedt al langer op tegen bedrijven die zulke initial coin offerings gebruiken als alternatief voor een beursgang. De ico leverde Kik Interactive meer dan honderd miljoen dollar op.

Kik Interactive ging in beroep tegen de uitspraak. Sindsdien is het in een rechtszaak tegen de SEC verwikkeld. Een essentiële vraag in die zaak is of de Kin een 'security' is en daarmee onder SEC-toezicht valt. Bij een security wordt de waarde van een munt vooral bepaald door vraag en aanbod. Volgens Kik Interactive is de Kin echter een digitale munt die 'miljoenen maandelijkse gebruikers' heeft.

Het bedrijf zegt dat het zich in de toekomst volledig op de Kin wil richten. Op dit moment zou Kin in tientallen apps te gebruiken zijn. Dat gebeurt volgens Kik Interactive door meer dan twee miljoen maandelijkse gebruikers in 600.000 maandelijkse transacties. Gebruikers kunnen Kin gebruiken om bijvoorbeeld in-app-aankopen te doen. Dat begon op chat-app Kik, waar onder andere nieuwe skins of emoji's konden worden gekocht met de munt. Kik Interactive zegt dat het in de toekomst de gebruikerscijfers omhoog wil brengen. Daarvoor wil het bedrijf drie dingen voor elkaar krijgen: een blockchain waar een miljard gebruikers transacties op kunnen doen, meer ontwikkelaars die Kin implementeren in hun app, en het ontwerpen van een mobiele wallet voor het beheren van Kin.

Om dat voor elkaar te krijgen moet het bedrijf wel stroomlijnen, waarschuwt ceo Livingston. Het bedrijf wordt teruggebracht naar slechts 19 werknemers, waardoor meer dan honderd andere werknemers hun baan verliezen. Ook sluit de app Kik, maar zoals gezegd is nog niet bekend op welke termijn dat gaat gebeuren.