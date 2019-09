Epic voegt bots toe aan Fortnite en verbetert matchmaking

Epic voegt bots toe aan Fortnite. Het bedrijf gaat de matchmaking in de Battle Royale-modus aanpassen zodat spelers betere tegenstanders moeten krijgen. Daar zitten voor het eerst ook bots bij.

Epic zegt in een blogpost dat het matchmaking-systeem van het spel sinds de introductie van de battle royale-modus eigenlijk amper veranderd is. Tegelijkertijd zijn de niveau's tussen spelers wel heel anders geworden, en daarom is een vernieuwing nodig, schrijft de ontwikkelaar. Spelers worden zo onderling beter verdeeld in wedstrijden.

De nieuwe update voor het matchmaking-algoritme komt in versie 10.40 van het spel. Spelers worden zo gematched met andere spelers die meer van hun eigen niveau zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het aantal Hype dat spelers hebben. Spelers met vergelijkbare Hype worden eerder bij elkaar in matches gezet. Epic rolt het nieuwe algoritme geleidelijk uit en bekijkt hoe spelers daarop reageren. Die uitrol gebeurt wereldwijd in alle Battle Royale-games.

Om de matchmaking eerlijker te laten verlopen introduceert Epic ook voor het eerst bots in het spel. Volgens de ontwikkelaar spelen die net als gewone spelers, en zorgen ze dat nieuwe spelers sneller kunnen groeien in hoe goed zij zijn. De bots zijn aangepast op het nieuwe matchmaking-algoritme. Dat betekent dat zij in elke game ongeveer van ongeveer hetzelfde niveau zijn als de spelers zelf. Volgens Epic krijgen spelers geleidelijk aan minder bots te zien als zij beter worden in het spel. De bots zitten niet in de Competitive-modus.