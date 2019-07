Nederlander behaalt tweede plek in finale WK Fortnite Duo's

De Nederlandse professionele Fortnite-speler Rojo heeft de tweede plaats op het WK Fortnite Duo's behaald, samen met zijn Britse partner Wolfiez. De twee hebben daarmee 2,25 miljoen dollar in de wacht gesleept. De eerste plaatsers gaan ervandoor met 3 miljoen dollar.

De 21-jarige Rojo, die in het echt Dave Jong heet, had een top-10-plek wel verwacht, zei hij tegen de NOS. "We hebben er heel hard voor getraind, maar plek 2 is wel een verrassing." Overigens is de gemiddelde leeftijd van de deelnemers 16, waarmee Rojo zodanig ouder is dat hij het verschil in de game wel merkt, zegt hij zelf. Op plek zes in de duo's is Nederlander Mitr0 geëindigd, die met zijn partner 450.000 dollar mag delen.

Voor de solofinale is geen Nederlander gekwalificeerd, maar wel de Belg DRG. Voor de solokampioen geldt eveneens dat die met 3 miljoen dollar naar huis gaat. Die rondes worden zondagavond in New York gespeeld.

In het Fortnite-toernooi wordt zowel in duomodus als in solomodus gespeeld, hoewel de solo-wedstrijden nog niet gespeeld zijn. Spelers konden kwalificeren voor het wereldkampioenschap door thuis online punten te scoren met hoge plaatsingen en kills maken. Daarbij werden ook al geldprijzen aan de beste spelers weggegeven. In totaal wordt er in het kader van het Fortnite-WK 30 miljoen dollar aan prijzengeld weggegeven. Bij Dota 2-toernooi The International wordt net nog iets meer prijzengeld weggegeven.