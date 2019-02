Epic Games organiseert Fortnite-toernooi met 30 miljoen dollar aan prijzengeld

Epic Games gaat van 13 april tot 16 juni een groot Fortnite-toernooi organiseren waarbij het totale prijzengeld uitkomt op 30 miljoen dollar. Het gaat om de Fortnite World Cup, waarbij de finales in juli plaatsvinden.

Epic Games meldt dat de Fortnite World Cup vanaf 13 april begint met tien wekelijkse kwalificatiewedstrijden, waarbij elke week een miljoen dollar wordt verdeeld onder de spelers. Spelers mogen alleen meedoen als ze minimaal dertien jaar oud zijn en hun accounts mogen tijdens het toernooi niet onderhevig zijn aan een door Epic Games opgelegde straf.

Uiteindelijk zal de top 100 van solo-spelers en de top 50 van duo-teams van 26 tot 28 juli in New York meedoen aan de finales. Elk van deelnemers aan deze finales krijgt in ieder geval 50.000 dollar. De hoofdprijs bestaat uit 3 miljoen dollar; die komt toe aan de uiteindelijke solo-kampioen.

Eerder maakte Epic Games al bekend dat het 100 miljoen dollar als e-sportsprijzengeld ter beschikking stelt. Dit is de totale som aan prijzengeld die dit jaar in competitief verband wordt uitgegeven. De Fortnite World Cup heeft een totale prijzenpot van 30 miljoen dollar. Om aan de 100 miljoen dollar te komen, zal Epic Games ook in de rest van het jaar wekelijks toernooien organiseren waarbij steeds prijzengeld van in totaal een miljoen dollar wordt gehanteerd. Bij deze toernooien zullen ten opzichte van de World Cup meer verschillende spelmodi en formats worden gehanteerd.